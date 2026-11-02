美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

適逢美心70周年大日子，品牌推出不同美食優惠，同大家分享喜悅。Eatizen 美心薈會員限定優惠，$70歎「至尊單拼燒味飯」兩份，午或晚市都適用！除此之外，美心MX11月2日起一連4星期推出指定套餐低至77折優惠，午市套餐最平$39。美心西餅將推出復刻版蛋糕，更別開生面的西餅盒CHOK繩挑戰賽，參加之前記得睇熟秘技！

美食優惠速報！Eatizen 美心薈會員限定快閃$70享「至尊單拼燒味飯」兩份。美心MX 推出11月限定優惠，透過「Eatizen美心薈」App使用電子優惠券可享午、晚市快閃優惠，$70享【至尊單拼燒味飯】兩份優惠。每份單拼燒味可任選一款，包括：叉燒、燒鴨、豉油雞、鹽香雞或紅腸，平均$35就有碗燒味飯。

留意，優惠只供「Eatizen美心薈」會員使用。請於落單時聲明使用此優惠，並於結賬時使用有效之「Eatizen美心薈」應用程式出示相關電子優惠券。恕不接受影印本或屏幕截圖。優惠數量有限，售完/送完即止，恕不另行通知。優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱「Eatizen美心薈」應用程式。

電子優惠券有效期：11月1日至12月31日

適用分店：全線美心MX (大會堂及西九高鐵站分店除外)

•⁠ 電子優惠券只適用於午市及晚市供應

• ⁠單一發票內最多只可使用一張，不可重複使用

• ⁠優惠不能與其他優惠並用

指定午餐77折$39起

除此之外，為慶祝美心70周年，11 月2日起一連4星期推出指定套餐低至77折優惠，於全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站、中華總商會大廈及信德中心分店除外）供應，不適用於外送服務，不可與其他優惠並用，數量有限，售完即止。

11月2至8日優惠套餐包括：

午、晚市供應

• 芝士焗豬肉腸肉醬意粉 配 茶/啡 $39 (原價$56起)

• 去骨海南雞 配 油飯/米線 + 浸菜 + 茶/啡 $52 (原價$66起)

晚市供應

• 鮮茄牛腩鍋配白飯 + 百事系列汽水 $49 (原價$58起)

美心西餅 復刻版蛋糕及蛋糕盒

美心西餅 11月4日「時光倒流」包裝及產品登場，美心西餅將推出復刻版蛋糕，更特別復刻經典蛋糕底卡及蛋糕盒，將昔日熟悉的包裝重新帶到大家眼前，回憶滿滿！充滿回憶殺的，邋還有當年的美心西餅餅卡，不妨問下家中長者家仲有冇「永久通用」設計經典的餅卡，而慶典期間，可以帶同餅卡親臨全港美心西餅門市使用。

• 11月4日「時光倒流」包裝及產品登場

• 11月5日｜「永久通用 承諾兌現」 懷舊餅咭大召集

• 11月7日｜「CHOK繩」挑戰賽

• 11月10日｜「那些年我的生日會」照片徵集

以前買西餅最佩服店員姐姐徒手「CHOK」斷條繩？究竟有何秘技？美心西餅早前公開「CHOK繩」教學，大家可以化身店員「CHOK」斷條繩！有信心的朋友更可參加11月7日「CHOK繩」挑戰親身試玩，一展快、狠、準的身手！

1. 用左手食指同拇指夾住繩頭

2. 繩向外繞圈交叉重疊成「十」字，放於食指第三節，拇指輕輕按實

3. 將「十」字上面繩向下摺成「T」字壓出折痕，再用食指及拇指撳實

4. 右手捉實繩頭，向上快速一CHOK，完成！

美心70 周年的大日子更將舉行「那些年我的生日會」照片徵集活動，如果你有昔日生日會吹蠟燭、戴住生日帽影大合照、同屋企人朋友圍住蛋糕許願的相片即可參加，詳情請留意美心西餅 Facebook／Instagram 專頁最新公佈。