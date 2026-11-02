歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
十一月
西九文化區戲曲中心｜國泰西九爵士音樂節：許志安 西九文化區戲曲中心｜國泰西九爵士音樂節：許志安
節慶活動 商場活動
西九文化區戲曲中心｜國泰西九爵士音樂節：許志安
推介度：
14/11/2026
12
十二月
亞洲國際博覽館｜FWD 富衛保險呈獻：MIRROR “12 AS 1” LIVE 2026 亞洲國際博覽館｜FWD 富衛保險呈獻：MIRROR “12 AS 1” LIVE 2026
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜FWD 富衛保險呈獻：MIRROR “12 AS 1” LIVE 2026
推介度：
12/12/2026 - 20/12/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽
美食情報
美食優惠

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:美心MX、美心西餅 fb

　　適逢美心70周年大日子，品牌推出不同美食優惠，同大家分享喜悅。Eatizen 美心薈會員限定優惠，$70歎「至尊單拼燒味飯」兩份，午或晚市都適用！除此之外，美心MX11月2日起一連4星期推出指定套餐低至77折優惠，午市套餐最平$39。美心西餅將推出復刻版蛋糕，更別開生面的西餅盒CHOK繩挑戰賽，參加之前記得睇熟秘技！

 

　　美食優惠速報！Eatizen 美心薈會員限定快閃$70享「至尊單拼燒味飯」兩份。美心MX 推出11月限定優惠，透過「Eatizen美心薈」App使用電子優惠券可享午、晚市快閃優惠，$70享【至尊單拼燒味飯】兩份優惠。每份單拼燒味可任選一款，包括：叉燒、燒鴨、豉油雞、鹽香雞或紅腸，平均$35就有碗燒味飯。

 

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

 

　　留意，優惠只供「Eatizen美心薈」會員使用。請於落單時聲明使用此優惠，並於結賬時使用有效之「Eatizen美心薈」應用程式出示相關電子優惠券。恕不接受影印本或屏幕截圖。優惠數量有限，售完/送完即止，恕不另行通知。優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱「Eatizen美心薈」應用程式。

 

　　電子優惠券有效期：11月1日至12月31日

　　適用分店：全線美心MX (大會堂及西九高鐵站分店除外)

　　•⁠ 電子優惠券只適用於午市及晚市供應

　　• ⁠單一發票內最多只可使用一張，不可重複使用

　　• ⁠優惠不能與其他優惠並用

 

指定午餐77折$39起

 

　　除此之外，為慶祝美心70周年，11 月2日起一連4星期推出指定套餐低至77折優惠，於全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站、中華總商會大廈及信德中心分店除外）供應，不適用於外送服務，不可與其他優惠並用，數量有限，售完即止。

 

　　11月2至8日優惠套餐包括：

 

午、晚市供應 

　　•    芝士焗豬肉腸肉醬意粉 配 茶/啡 $39 (原價$56起)

　　•    去骨海南雞 配 油飯/米線 + 浸菜 + 茶/啡 $52 (原價$66起)

 

晚市供應 

　　•    鮮茄牛腩鍋配白飯 + 百事系列汽水 $49 (原價$58起)

 

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

 

美心西餅 復刻版蛋糕及蛋糕盒

 

　　美心西餅 11月4日「時光倒流」包裝及產品登場，美心西餅將推出復刻版蛋糕，更特別復刻經典蛋糕底卡及蛋糕盒，將昔日熟悉的包裝重新帶到大家眼前，回憶滿滿！充滿回憶殺的，邋還有當年的美心西餅餅卡，不妨問下家中長者家仲有冇「永久通用」設計經典的餅卡，而慶典期間，可以帶同餅卡親臨全港美心西餅門市使用。

 

　　•    11月4日「時光倒流」包裝及產品登場

　　•    11月5日｜「永久通用 承諾兌現」 懷舊餅咭大召集

　　•    11月7日｜「CHOK繩」挑戰賽

　　•    11月10日｜「那些年我的生日會」照片徵集

 

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

 

　　以前買西餅最佩服店員姐姐徒手「CHOK」斷條繩？究竟有何秘技？美心西餅早前公開「CHOK繩」教學，大家可以化身店員「CHOK」斷條繩！有信心的朋友更可參加11月7日「CHOK繩」挑戰親身試玩，一展快、狠、準的身手！

 

美食優惠︱美心70周年慶$70兩份燒味飯＋午市套餐限時$39起＋西餅盒CHOK繩秘技公開及挑戰賽

 

　　1.    用左手食指同拇指夾住繩頭

　　2.    繩向外繞圈交叉重疊成「十」字，放於食指第三節，拇指輕輕按實

　　3.    將「十」字上面繩向下摺成「T」字壓出折痕，再用食指及拇指撳實

　　4.    右手捉實繩頭，向上快速一CHOK，完成！

 

　　美心70 周年的大日子更將舉行「那些年我的生日會」照片徵集活動，如果你有昔日生日會吹蠟燭、戴住生日帽影大合照、同屋企人朋友圍住蛋糕許願的相片即可參加，詳情請留意美心西餅 Facebook／Instagram 專頁最新公佈。

 

Tags:#美食優惠#美心#美心西餅#美食情報
Add a comment ...Add a comment ...
尖沙咀Hello Kitty生日慶典主題昭和風喫茶店＋限定套餐＋專屬生日體驗＋見面會＋期間限定禮盒
更多搵食地圖文章
尖沙咀Hello Kitty生日慶典主題昭和風喫茶店＋限定套餐＋專屬生日體驗＋見面會＋期間限定禮盒

投票區

萬聖節各區氣氛暢旺
46
|
0

你對於政府在推動萬聖月活動帶動經濟方面表現是否滿意？

滿意
70%
不滿意
28%
無意見
2%
投票期：2026-11-02 ~ 2026-12-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處