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雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手
著數優惠

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:GU

　　雙11優惠來了，轉季買衫有著數！GU將於11月6日至11月15日推出「11.11會員購物狂賞」，活動期間，超過200款秋冬人氣商品以優惠價發售，精選商品低至$59，凡於門店購物，或於網店選用「門店自提」服務，單次購物淨額滿$400，即可以$1換購購物袋。會員可於11月5日晚上10時起，率先於網店享受雙11優惠，提早入手心儀秋冬商品。

 

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雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

•    超過200款會員限定優惠商品 低至$59起
•    新會員尊賞 - 滿$300減$20
•    滿額加賞 - 滿$400可換購雙面雙色購物袋；
•    門店自提額外賞 - 滿HK$500再減$50
•    11 月5日10pm網店搶先開跑 加碼驚喜隨時登場

 

精選秋冬商品低至$59

 

　　GU「11.11會員購物狂賞」共超過200款精選商品以會員限定優惠價發售，指定Warm T-Shirt溫暖內搭系列商品更低至$59。優惠商品涵蓋多款本季熱賣系列，包括皇牌 Puffy Touch Knit系列、多款人氣牛仔單品、「神褲」男女裝3D Barrel Jeans，以及首次限定優惠$199的氣球版型外套Sweat Balloon Sleeve Full-Zip Hoodie。

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

•    Warm T-Shirt溫暖內搭系列$59
•    Puffy Touch Knit系列$99

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

•    牛仔工裝闊褲Denim Wide Cargo Pants、超闊版型牛仔褲Super Wide Jeans及Baggy Jeans等$129

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

•    男女裝3D Barrel Jeans $149
•    氣球版型外套Sweat Balloon Sleeve Full-Zip Hoodie $199

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

會員迎新$20優惠、$1換購購物袋

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

 

1）新登記GU APP會員即可獲迎新優惠券，於門店或網店單次購物淨額滿$300，可享$20優惠。

2）凡於GU門店購物，或於GU網店選用「門店自提」服務，單次購物淨額滿$400，即可以$1換購GU雙色雙面購物袋乙個。購物袋採用輕巧尼龍材質及時尚雙面設計，兼具實用性與日常配搭感。                 

3）如使用GU網店「門店自提」服務，單次購物淨額滿HK$500，更可額外享$50優惠！      

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

門店及網店「門店自提」訂單將分別提供不同配色的限量雙面購物袋：門店限定經典米x深藍配色；網店「門店自提」限定潮流啡×粉藍配色。數量有限，換完即止。

 

會員11.5率先享雙11優惠

 

　　GU會員可於11月5日晚上10時起率先於網店享受雙11優惠，提早入手心儀秋冬商品。同時，更可於當晚參與熱搶Early Bird早鳥優惠券活動，成功領取優惠券後，於指定使用期內單次購物淨額滿$800，即可享$100折扣。 

 

雙11優惠2026︱GU逾200款商品$59起＋$1換購物袋＋會員迎新$20優惠＋11.5會員網店率先入手

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