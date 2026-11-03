人人都需要「政治顧問」

70年代加入香港電台，其時社會風氣仍非常保守，政府管得很緊，尤其涉及政治，根本無乜言論自由空間可言。

70年代的香港並不政治化，政府與市民關注的，多為民生市政，直至香港回歸談判開始，起了巨大變化。（作者提供圖片）

作為新丁，經常聽見上司問：「呢單case，有無問過PA？」又或：「問問DOJ先！」

PA係乜？即Political Advisor，政治顧問。

DOJ呢？則是Department of Justice，律政署，代表所有政府涉及的法律事宜。

顧汝德為香港過渡前極具影響力的政治顧問（作者提供圖片）

70年代，無論由英國派來香港的高官，又或自己系統內升上去的，基本全部是技術官僚，絕少受過政治訓練，當然欠缺國際關係的敏感認知。但當時英國與部分香港政府代表，已須與中國開展前途談判，若對中國的文化、歷史、價值觀、世界觀⋯⋯一無所知，那又從何談起？必定頻頻撞板，唔知幾時踩地雷。

這方面，絕非單向的，中國也一樣，要與任何國家談判，必先摸清楚對方的底才可進行，如此，才有望得到想要的結果。

中英就香港前途談判，政治顧問位位武林高手。（作者提供圖片）

今日諗起政治顧問，正正是見到法國足球巨星麥巴比踩雷，以為玩玩吓，點知一幅改圖及幾句輕佻形容，立即變成個人及所屬球會的經濟大災難，要出動到國家外交代表拆解。

麥巴比乃一等一的足球天才，但對政治一竅不通，胡亂闖底線，禍及東主皇馬及國家，要高調道歉。(AP)

有人問：「是否有人反應太玻璃心？」

問的，也未免太無知，對每個國家「神聖人物」的重要性，完全毫無掌握，以為揸住言論自由就可肆意橫行，這樣，當然陷自己於險境。

大家可記得，早年有個法國漫畫家，因刊登涉及侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫，結果引發多次恐怖突襲？而當事人，也被下追殺令。

這個漫畫家以言論自由之名，肆意踐踏別人心中神聖的宗教尊嚴與尊重，結果導致多人因他的無知行為而陪他喪命。

法國政治漫畫家夏邦尼耶誤會言論自由並無底線，肆意侮辱神聖的宗教領袖，為自己及同事帶來殺身之禍。(AP)

說來，其實每個國家或宗教都有受人民愛戴及尊崇的人物，大家切忌冒犯，例如新加坡國父李光耀、北韓之父金日成、梵蒂岡教宗⋯⋯以至西方世界中，英國的英女王、美國國父華盛頓等等。這些歷史人物，無論你的看法怎樣，也不可公開玩弄、刻意不敬或侮辱，因此乃政治大忌！

以前未有互聯網時，資訊不通，一個城市的人亂噏，很少全球皆知。今天？任何一句說話，都可以一秒鐘內傳遍世界，你的嬉戲閒言，可能觸發大災難。

在互聯網絡年代，說話一出口，已經光速傳遍世界。（作者提供圖片）

當然，若果你是nobody，別人未必理會你。但若你是影響力龐大的著名漫畫家，又或，一個足球界的天王巨星，如此，別人自會對你的一言一行期望甚高，寫錯講錯，不單令你有災難性後果，更會火燒連環船，大量人會因你而犧牲。

世界愈來愈政治化，侮辱人時小心後果！就算是特朗普，雖不時公開自己麻醉自己：「I am the President, I can say anything!」但真的嗎？國內佢可以，去到國外仍亂噏，若涉及「神聖人物」，咁就真要上主保佑佢了。說來，究竟佢身邊有無政治顧問呢？

囂張無禮如特朗普，也知在國際政治大前提下，對某些人物，絕對不能不敬。(AP)