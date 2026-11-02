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美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳
美食情報
美食優惠

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

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TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞、大快活

　　豐富蛋白質早餐增肌！愈來愈多人注重健康，麥當勞即日起首推「$29板燒雞腿飽配McCafé金獎即磨黑咖啡」早餐，去皮雞髀肉無油煎煮，走醬版僅291卡路里！購買指定套餐，更可獲名額有額「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證」強身健體。而大快活早餐時段活力蛋白拼盤有齊雞胸柳、溏心蛋、枝豆、15G雞胸腸只需$30，補充到49g蛋白質，難怪大受減脂增肌人士歡迎。

 

　　麥當勞加入推廣高蛋白早餐的行列！11月2日起「板燒雞腿飽」首次登陸早餐時段，配搭McCafé金獎即磨黑咖啡只需$29。板燒雞腿飽選用去皮雞髀肉，無油煎煮，配搭新鮮羅馬生菜，含有22克蛋白質，走醬版只有291卡路里，方便一眾注重健康人士輕鬆地補充蛋白質。

 

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

 

　　麥當勞App內為「板燒雞腿飽」增設「走醬版」選項，一鍵即可選擇，讓大家更方便享受高蛋白之選。平日上午11時起供應的「板燒雞腿飽超值套餐」亦只需$39，晚餐時段亦首度推出「$49 Double板燒雞腿飽超值套餐」可免費獲贈「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證(電子版)。

 

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

 

　　除此之外，成功選購「麥麥慳」晚餐套票、「$49滋味分享盒(6件麥樂雞及4件脆香雞翼)」或「Double雙層芝士孖堡」超值套餐的顧客，同樣可免費獲贈「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證(實體版) 」，限量110,000個名額，先到先得，送完即止！

 

大快活$30活力蛋白拼盤

 

　　大快活Gym餐一直好受歡迎，早餐時段活力蛋白拼盤有齊雞胸柳、溏心蛋、枝豆、15G雞胸腸$30就補充到49g蛋白質，計返每克蛋白質少於$0.7，$1都唔使！自家製15g雞胸腸主要由雞胸肉、杏鮑菇製成，配上惹味嘅意式油漬番茄調味，每條高達15g 蛋白質、脂肪含量低於3g。

 

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

 

　　現時除午/茶/晚市，15G雞胸腸亦可阿活脆邊煎雙蛋早餐享用。不過，最吸引一眾增肌友一定是$3加配嫩滑雞胸柳，不少網民出post瘋狂加購雞胸柳！

 

美食優惠︱高蛋白早餐！麥當勞$29板燒雞腿飽配黑咖啡＋大快活$30活力蛋白拼盤＋$3加配雞胸柳

 

Tags:#美食優惠#麥當勞#大快活#24/7 FITNESS#早餐#美食情報
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