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利好來了？
股市動向
財金點評

利好來了？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　昨日（2日）AH股均升，因為利好來了。

 

　　據中國證券報報道，11月2日，中國人民銀行聯合中國證監會召開證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)工具工作會議。

 

　　據參會人士透露，人民銀行將在11月3日啟動第三次SFISF操作招標。此次將在此前20家參與機構的基礎上，進一步擴大參與範圍。此次機構申報意願積極，目前有超30家證券公司和基金公司申報。此外，互換費率也有望進一步降低。

 

提升非銀機構融資能力

 

　　參會人士表示，此次SFISF操作後將大幅提升非銀機構融資能力，持續為股市帶來增量資金，形成對股市的正向激勵，提升資本市場內在穩定性。

 

　　對於參會人士提到的人民銀行將在11月3日啟動第三次SFISF操作招標。分析師李大霄表示，第一和第二次由於在探索階段，申請並不算踴躍，其後額度還實行合併使用，響應號召使用額度者既參加穩定市場又獲得了收益，這是一舉多得的好事。而這次由於有了前兩次先行成功經驗，超30家機構積極參與申報就是落實政策的關鍵。

 

　　從申請的數量來看，這次積極性要遠超前兩次，此次實際招標結果值得期待。

 

穩定市場政策不斷推出

 

　　隨著愈來愈多的穩定市場政策不斷推出，穩定市場的力量有望得到逐漸增強。

 

　　港股11月迎來開門紅，三大指數集體上漲。國泰海通證券指出，短期AI敘事、地緣衝突與美國中期選舉等不確定性仍待觀察，海外避險情緒升溫，港股資金面逆風尚待消化。行業層面，四季度繼續重視港股高分紅資產，同時優選三季報AI應用場景擴張/可能納入恒生科技指數的彈性標的。

 

個股動態及業績：

 

　　中國石油(00857)：前三季營業收入23210億元（人民幣．下同），按年增長7%；淨利潤1557億元，按年增長22%。

 

　　中石化油服(01033)：前三季營業收入約571億元，按年增長4%；淨利潤約7億元，按年增長6%。期內累計新簽合同額839億元，按年增長2%。

 

　　中廣核電力(01816)：前三季營業收入約511億元，按年增長4%；淨利潤約96億元，按年增長13%。

 

　　新東方(09901):8月31日止第一財季業績，營收18.7億美元，按年增加23%；淨利潤2.7億美元，按年增加14%。

 

　　海螺水泥(00914)：前三季營業收入約562億元，按年減少9%；淨利潤約27億元，按年減少57%。

 

　　青島啤酒(00168)：前三季營業收入280億元，按年下降5%；淨利潤51億元，按年下降4%。

 

　　三環集團(06951)：前三季營業收入約115億元，按年增長77%；淨利潤約39億元，按年增長97%。

 

　　安井食品(02648)：前三季營業收入135億元，按年增長18%；淨利潤11億元，按年增長20%。

 

　　國聯民生(01456)：前三季營業收入約67億元，按年增長12%；淨利潤約21億元，按年增長20%。

 

　　上海復旦(01385)：前三季營業收入36億元，按年增加18%；淨利潤11億元，按年增加221%。

 

　　芯碁微裝(09630)：前三季業績營業收入約18億元，按年增長91%；淨利潤約4.6億元，按年增長約1.3倍。

 

　　華顯光電(00334)：前9月總銷量按年增長9.4%達6390萬片，總營業額按年下降6.6%達約50.5億元。期內市場競爭加劇令產品平均售價下滑。

 

　　君實生物(01877)：特瑞普利單抗用於治療含鉑化療失敗的局部晚期或轉移性尿路上皮癌獲得國家藥品監督管理局常規批准。

 

　　滙豐控股(00005)：可於2026年10月29日至2027年2月19日期間，回購最多10億美元的普通股。

 

　　小米集團(01810)：斥資4999.9萬港元回購195萬股，回購價每股25.56至25.66港元。

 

　　寧德時代(03750)：斥資2億元回購87.13萬股A股。

 

　　美的集團(00300)：斥資人民幣1.01億元回購117萬股A股。

 

　　10月27日有文，「港股見底了？」。（見圖）

 

利好來了？

 

　　27日文是以26日恒指收市的23211點來作評估，昨日收於23393點，升幅雖約百點，後市仍要上企23720點上才可脫困。

 

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

利好來了？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

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