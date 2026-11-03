特朗普從「贏學」走向神話終結

時至今日，仍不乏社交平台財經博主吹噓特朗普的神機妙算，諸如他安插親信沃什執掌美國聯儲局，一招聲東擊西，突然把降息整成了加息，透過推高美元來收割全球；又如他突襲伊朗，同樣一招聲東擊西，攻而不破，從而吊高油價，讓美國油企賺了個盤滿缽滿。

這類所謂「贏學」觀點的中心思想就是：「你懂甚麼？特總山人自有妙計，無論打橫還是打直行，都食硬地球！」然而，山人如有此妙計，那他就該運籌帷幄，製造一場中期選舉的偉大勝利。可偏偏在這個大是大非的問題上，山人卻顯得弱不禁風了！

從網絡「贏學」到MAGA低潮

美國中期選舉結果，將於本港時間周三（4日）揭曉。在特朗普跌至36%至38%的低迷民意支持度影響下，共和黨此戰不再是勝與負的問題，而是輸多少的問題。在最壞情況下，該黨將同時失去參、眾兩院控制權。

共和黨面臨中期選舉慘敗，特朗普的競選神話將終結。（美聯社）

據推算，民主黨有近九成機會拿下眾議院；而共和黨本來有機會守住優勢的參議院，選情也陷入膠著。如果只是輸掉眾院，共和黨的政策將難以在國會過關；如果失去兩院，則特朗普大概率再次陷入彈劾風暴。

較為引人注目的是共和黨傳統票倉德州的走勢，現任共和黨重量級參議員帕克斯頓，受到了民主黨挑戰者塔拉里科的強力挑戰，雙方僅差一至兩個百分點。

若共和黨丟掉德州，不僅意味著共和黨很可能失去參院，還說明了傳統紅州選民，尤其是「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)運動的支持者，已經對特朗普政府和共和黨鷹派感到強烈失望。這對兩年後的總統選舉，也具有重要的預警作用。

雖然根據過往經驗，美國總統在任後蜜月期結束，中期選舉免不了會有折損，但以特朗普去年入主白宮時的浩蕩，看今時今日選情的落花流水，反差也太大。由於共和黨幾乎沒有翻盤的可能，這場選舉同樣標誌著MAGA運動陷入低潮，特朗普的競選神話告終。

伊戰與通脹剪不斷

為了挽回敗局，特朗普能拚的都已經拚了。他為了在選舉前壓低柴油價格，甚至不惜撕毀美方自己頒布的制裁令，向俄羅斯購買柴油，以挽留紅州農民的支持。但此舉並未給共和黨的選情帶來太大起色——在投票前最後時刻，共和黨在全國整體投票調查中，仍落後民主黨近9個百分點。

在中期選舉造勢大會上，有反對特朗普的示威者被帶走。（美聯社）

不在其控制範圍之內的事情，他也只能望洋興嘆。而這些煩人的事有很多，包括在國外，對伊朗戰事的尾大不掉；在國內則是通脹加劇，美債美股雙雙受壓。更麻煩的是，美伊戰事與國內經濟糾纏不清，猶如一團亂麻，剪不斷，理還亂。

直至中期選舉投票的最後時刻，特朗普仍無法掌握對伊戰事的主動權。在投票即將進入最後3天倒數時，伊朗最高領袖穆傑塔巴突然發話說，他會見了伊朗武裝力量高級指揮官，並下令針對任何可能的美國和以色列威脅，都必須予以「即時、有力且不受地理限制的回應」。

特朗普不甘示弱，當天就反擊稱，美軍還需要「處理」伊朗一兩個目標，包括鎬山地下核設施。他對記者揚言道：「我們10分鐘內就能搞定。」然而，特朗普的「喊打」，使紐約期油衝上了每桶104美元，布蘭特期油更衝至118美元，創4月底以來新高，反過來又預示了通脹的加劇和經濟的受壓。

炒股借債理不清

與此同時，中期選舉投票前的最後一周，正好迎來美國科技巨企陸續公布今年第三季業績。由於科企仍未能控制成本並提供清晰的產業化進程，觸發了大規模的科技股拋售潮。

穆傑塔巴下令武裝部隊隨時反擊美國（美聯社）

理論上來說，如果科技巨企能夠推出重大產品，就有機會扭轉股票市場的跌勢。但這又會給金融市場綁上流動性死結——目前各大巨企都在發放美債集資，如果股市炒得暢旺，債市孳息率又會是多少？馬斯克等科企領軍者當有自己的打算，這是特朗普管不著的事。

當然，從「贏學」角度來說，特朗普手中還有總統行政權。因此，共和黨即將「贏」來的慘敗，必定是特朗普故意設的圈套，以便把民主黨人引入國會，圍而殲之，以爭取兩年後總統選舉的最終勝利。畢竟對於特朗普來說，無敵才是最寂寞，對吧？