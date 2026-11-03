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渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華
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渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:渣打藝趣嘉年華

　　銅鑼灣親子好去處！今年渣打藝趣嘉年華將於11月14及15日升級回歸！歷年最大規模的「夜光巡遊」將於周六晚上率先上演，帶來5座巨型燈籠偶及18套華麗嘉年華服飾，並首次加入夜光雜技、銀樂隊、專業花式跳繩等演出。而11月15日「壓軸巡遊」10座高達4米高的巨型木偶最矚目，一連兩天皆有免費親子嘉年華於維園舉行！

 

渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

 

　　今年渣打藝趣嘉年華以流傳百年的童話故事為主題，包括《糖果屋》、《小紅帽》、《國王的新衣》、《傑克與魔豆》、《阿拉丁》及《快樂王子》等。一連兩日的精采節目，包括萬眾期待的重頭戲巨型木偶巡遊、璀璨奪目的夜光巡遊、17個互動藝術攤位、活潑生動的「現場講故事」環節、節拍十足的非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊接連上演的舞台表演，以及超過900件賞心悅目的藝術作品展覽。多座巨型木偶更會驚喜現身，與大小朋友近距離互動及合照，共度一個充滿歡樂和創意的周末。

 

渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

 

　　「夜光巡遊」將於11月14日（星期六）晚上8時30分在銅鑼灣利園區舉行，由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返。香港藝術家傾力打造5座巨型燈籠偶及18套華麗的嘉年華服飾，服飾數量更屬歷屆之冠，巡遊隊伍亦擴展至超過150人，較往年增加1.5倍。今年更首次在夜光巡遊隊伍中加入夜光雜技、銀樂隊、專業花式跳繩等演出，帶來更豐富多元的藝術體驗。

 

渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

 

　　壓軸巡遊會在11月15日下午出發，10座高達4米高的巨型木偶將從童話故事中甦醒，將熱鬧的嘉年華氣氛推至高峰，為觀賞者帶來奇幻而難忘的體驗。

 

渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

 

　　「渣打藝趣嘉年華」除了呈獻藝術盛會，亦一直致力推動藝術教育走進校園。今屆其中一位經驗豐富的藝術家助理葉家偉先生，曾任視覺藝術科教師，在任教期間曾多次帶領學生參與嘉年華，早於2009年便與首批參與的學生一同投入創作。當年其中一位學生現已投身創意產業，成為國際玩具品牌的原型雕刻師，並表示當年的嘉年華場地佈置及巨型木偶創作對其藝術發展帶來深刻啟發。

 

渣打藝趣嘉年華2026︱銅鑼灣4米高巨型木偶巡遊壓軸＋巨型夜光燈籠偶＋免費親子嘉年華

 

　　葉老師今年榮休後，決定以全新的身分和角色再次參與「渣打藝趣嘉年華」，希望將多年累積的教學經驗、管理及溝通能力融入藝術教育，協助駐校藝術家帶領學生由零開始創作「壓軸巡遊」作品。他希望繼續透過香港青年藝術協會的藝術教育工作啟發新一代，陪伴年輕人探索潛能、發揮創意和建立自信。

 

渣打藝趣嘉年華 2026
日期：  2026年11月14及15日（星期六及日）
時間：  早上10時至下午5時
地點：  銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

 

渣打藝趣嘉年華 2026 — 夜光巡遊
日期：  2026年11月14日（星期六）
時間：  晚上8時30分至10時
地點：  由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返

 

渣打藝趣嘉年華 2026 — 壓軸巡遊
日期：  2026年11月15日（星期日）
時間：  下午2時30分至下午4時
地點：  由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返
www.scartsinthepark.com

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活#渣打藝趣嘉年華#銅鑼灣
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