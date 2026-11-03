中期選舉的藍浪將左右2028總統大選

今天是美國國會中期選舉的投票日，但據美國有線電視網(CNN)報道，已經有5500萬人提前投票，佔全美選民總數的三成以上，提前投票的比例超過以往歷屆中期選舉，顯示出政黨的組織動員取得成效，因為中期選舉不涉及選總統，很多選民投票熱情不高，更不會在投票日之前就積極投票，為此，民主黨與共和黨均投入大量資源，投放廣告、挨戶敲門，動員各自的選民提早投票。這同時也說明，大量選民想用自己的一票來表達對特朗普政府的態度。

支持特朗普的選民看中的可能是非法移民數量大幅減少、減稅政策令他們收入增加，而反對特朗普的選民可能更關注通脹帶來的生活壓力、伊朗戰爭導致的油價高企、興建人工智能(AI)數據中心給當地生活環境和自然生態帶來的嚴重負面影響。這些涉及民生的具體問題，往往決定大多數選民的投票取向，而對特朗普政府的不滿情緒是主流民意，最明顯的指標就是特朗普本人目前的民意支持度極低，過去一周內的多項民調數據顯示，對他執政表現感到不滿的普遍超過六成，表示滿意的被訪者則只有34%至38%。儘管如此，在一些共和黨選民佔多數的州，共和黨候選人仍邀請特朗普為其助選，喜歡聽喝彩聲的特朗普也樂此不疲，身為總統卻「不理朝政」，多次離開華盛頓，去為共和黨候選人站台。

特朗普愛出風頭，故樂此不疲地拋下華盛頓，到各州為共和黨候選人拉票。(AP)

政治風向劇變，藍浪已成大勢

在共和黨的競選造勢大會上，特朗普多次對台下的鐵桿選民發出呼籲：「就當我在競選」、「就當我的名字在選票上」，督促他們出來投票。76歲的《華爾街日報》著名評論員努南(Peggy Noonan)在其專欄中說：「他們會記得，而他會後悔的。」這句話很諷刺，但符合事實，因為美國選民的立場已經發生變化，各界普遍預期民主黨將在中期選舉中勝出。特朗普想刺激支持他的共和黨選民出來投票，但他同樣也會刺激那些對他發動伊朗戰爭非常憤怒的選民出來投票，而後者會比前者多。預料民主黨至少會取得國會眾議院的多數席位，還有可能在參議院也贏得過半數席位，從而全面掌握對國會的控制權。美國輿論將此稱為「藍色浪潮」（Blue Wave，簡稱藍浪），因為在美國政治話語中，藍色代表民主黨，紅色代表共和黨。

努南認為，中期選舉會出現歷史性浪潮，共和黨會敗北，而她希望選舉結果會教訓特朗普。努南的表態很有代表性，她常被視作共和黨傳統派的重要旗手。上世紀80年代，她離開新聞界，去白宮擔任列根總統的演講撰稿人，後來轉到《華爾街日報》撰寫政治評論，曾獲普立茲新聞獎。2004年年中，她從《華爾街日報》停薪留職，請了幾個月假，去幫助小布殊總統競選連任，足見其個人立場與政治激情。如今，她對中期選舉結果的判斷不僅是資深評論員的分析，也代表了共和黨傳統主流派對選舉結果的期望。特朗普本人都預料這股藍浪可能會讓民主黨控制國會，屆時他將動用總統的權力，否決國會的法案，迫使民主黨領導人最終與他展開討價還價的談判，因為民主黨未掌握參眾兩院三分之二票數，無法推翻其否決。他相信自己是最佳談判手，一定會佔上風。

被視為共和黨傳統派重要旗手的努南，希望中期選舉的結果能教訓特朗普。(AP)

目前還很難預知這股藍浪究竟有多洶湧，因為中期選舉是選各州的參議員和眾議員，以及部分州的州長，而各州、各選區的情況都不一樣，選民的情緒反應會因各種突發事件而改變，即使引入AI也很難精準估算。但對選舉結果的分析，會讓人看清今後兩年民主黨與共和黨政客會採取甚麼策略，以及這場藍浪對2028年美國總統大選會產生哪些直接影響。

藍浪決定趨勢，政客須從民意

如果這場選舉出現所謂的「藍色海嘯」，即民主黨一舉拿下參眾兩院控制權，並贏得一些州的州長選戰，創造一個1994年「共和黨革命(Republican Revolution)」的翻版（當年共和黨在中期選舉中一舉拿下參眾兩院控制權，在眾議院淨增54席，在參議院淨增8席），則證明特朗普在2024年大選時積累的政治影響力，尤其是對共和黨籍國會議員的控制力，已經基本消失，當時若得不到他的祝福，共和黨候選人就很難當選國會議員。

魯比奧（左）和萬斯（右）是下屆共和黨總統候選人的熱門人選 (AP)

由於特朗普的地位下降，甚至可能成為未來的「選舉毒藥」，誰愈接近特朗普，誰就愈難勝選。那些想在2028年贏得連任的共和黨眾議員，今後兩年恐怕要大幅調整自己的立場，並與特朗普政府保持一定距離。如果真的到這一地步，特朗普執政的難度會更大，而且也無力操控2028年共和黨總統候選人提名戰。現在被視為下屆總統候選人熱門的包括副總統萬斯和國務卿魯比奧，如果他們兩人參選，其在特朗普政府中的角色會成為政治包袱，被民主黨對手猛烈攻擊，包括他們在對伊朗開戰、打關稅戰等熱點問題上的立場和言行。其他未入閣的共和黨政客若要參與2028年總統大選，也必須及時調整立場，因為藍浪的衝擊力體現了民眾求變的心情。這樣的情況在美國歷史上曾多次出現，當執政者失去民心時，整體政治生態的變化就水到渠成，若不順應民意，執政黨必將在下次選舉中遭遇慘敗。

對於被藍浪帶上政治舞台的民主黨政客來說，未來兩年同樣會有更多挑戰，這也是對本次中期選舉結果的一個重要觀察點。民主黨內部有不同派別，包括代表工會和婦女組織等傳統選民的建制派、具有社會主義傾向且反對美國支持以色列的進步派(The Progressive Wing)，以及在社會政策和價值觀上相對保守的中間穩健派。所謂的進步派，大本營位於美國東北部，其代表人物是佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約市聯邦眾議員奧卡西歐—科蒂斯（Alexandria Ocasio-Cortez，人稱AOC）以及紐約市市長曼達尼。進步派之風從東吹向西，風勢強勁。在前幾個月的民主黨國會議員黨內初選中，受進步派代表人物支持但缺少競選經費的候選人，戰勝了一些連任多屆的民主黨資深政客。美國政壇人士據此預測，如果代表進步派立場的民主黨候選人在中期選舉的多場選戰中獲勝，將會促使民主黨領導層未來兩年政策「左轉」，更傾向美國民主社會主義黨（Democratic Socialists of America，簡稱DSA）的立場，例如增加對富人徵稅、向低收入家庭提供更多社會福利支援，以及在住房、公共交通、學童補貼等方面增加政府的介入。在對外政策上，民主黨也會更容易接納進步派的立場，反對美國無條件支持以色列。這與特朗普的親以色列政策存在很大差距，會對特朗普的外交政策產生一定影響，因為對以色列提供無償援助需要國會批准，特朗普這方面的決策可能過不了國會這關。但同時，也會令民主黨失去一部分猶太裔選民的選票，而猶太裔選票曾經是民主黨的重要票倉。

以桑德斯（左起）、曼達尼及奧卡西歐—科蒂斯為代表的進步派，在民主黨內佔上風。(AP)

由於這場中期選舉會對未來兩年的美國政治、經濟、社會帶來深遠影響，所以有美國政治評論員說，等選舉結果一公布，新的選戰就開始了，兩黨知名政客的籌劃和部署，都將以2028年總統大選為終極目標。共和黨的有意競爭者可能多數都在台上，民主黨這邊則還有待觀察，因為AOC等人只代表藍州一部分選民，很難靠藍浪在全國性選舉中獲勝，除非這股藍浪真是一場藍色海嘯。