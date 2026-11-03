無印良品香港25周年祭︱11.6-15會員全店購物＋餐飲消費九折優惠＋額滿$300送限定帆布袋

MUJI 粉絲睇定心水貨啦！「無印良品香港25周年祭」將於2026年11月6至15日期間，MUJI app HK & Macao 手機app會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外九折優惠。11月9至13日期間，會員消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品香港25周年限定帆布袋一個，每日數量有限，送完即止。即睇有咩秋冬入手好物！

無印良品香港25周年限定帆布袋

精選商品優惠

無印良品香港25周年祭精選商品以優惠價發售，會員更可以折上折，抵上加抵！

女裝有機棉洗水平織長袖裇衫、女裝棉質洗水平織短版長袖裇衫、女裝棉質洗水牛仔短版長袖裇衫原價各$188優惠價$151，會員價額外九折$136

男裝棉質府綢裇衫原價$488會員優惠價 九折 $440、 男/女裝易回收抓毛絨系列原價$128 – $228會員優惠價九折$116 – $206、小童有機棉磨毛圓領長袖T裇原價$88會員價額外九折$80

可調手柄行李箱 36L / 75L原價$1080 / $1580會員價額外九折$972 –$1422、撥水加工兩用單肩袋原價$228優惠價九折$206，會員價額外九折$186、撥水加工掛肩袋原價$88優惠價九折$80，會員價額外九折$72

精選個人護理及家居用品

敏感肌護膚系列原價$22-$108，會員價額外九折$20 –$98、多用途午睡枕原價$128會員價額外九折$116、室內香氛油原價$88 / $148會員價額外九折$80 / $134

精選食品

即沖湯和即沖粥系列原價$35 - $38會員價額外九折$32 –$35、朱古力棉花糖原價$20會員價額外九折$18、抹茶牛奶/柚子柑橘糖/牛油雞肉咖喱味爆谷原價$18會員價額外九折 $17

朱古力花生原價$30會員價額外九折$27、士多啤梨朱古力士多啤梨原價$25會員價額外九折$23

Café&Meal MUJI餐飲九折

會員去Café&Meal MUJI開餐都有額外九折優惠！秋季料理選用多款季節食材，食客自由選擇料理套餐再選配十六穀飯/白飯/鹽麴烤蔬菜，配搭出口感豐富的天然味道。

• 三品套餐｜$98（自選冷盤2款及熱盤1款或自選冷盤1款及熱盤2款）

• 四品套餐｜$118（自選冷盤2款及熱盤2款）

官方網店限定優惠

MUJI app會員於 2026 年 11 月 11 日於官方網上商店單次消費淨值滿 HK$1,000（需事先綁定 MUJI app ID），即可獲贈MUJI app HK$100電子優惠券一張。優惠券可於 11 月 16 日至 12 月 31 日期間，於全線實體門市單次消費淨值滿 HK$500或以上時使用。

香港官方網上商店精選商品推介

• 橡膠木檯原價$1880 - $3580優惠價 九折 $1692 – $3222，會員價額外九折$1523 – $2900

• 橡木圓腳座椅原價$1080優惠價 九折 $972，會員價額外九折 $875

• 橡木圓腳座椅原價$1280優惠價 九折 $1152，會員價額外九折$1037

• 無扶手寬敞2座位梳化原價$5280，會員價額外九折$4752