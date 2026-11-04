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美國中期選舉
股市動向
財金點評

美中期選舉

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國中期選舉後美股連續11次上漲、平均漲幅近14%，今年能否重演？

 

　　CNBC對1980年至2024年美國總統選舉及中期選舉後的標普500指數表現進行分析發現，選舉過後，標普500指數在首個交易日和第一周的平均漲幅均約為0.2%，一個月後的平均漲幅則擴大至1.1%。如果把觀察周期延長至一年，中期選舉後的平均漲幅達到13.7%，總統選舉後的平均漲幅則為13.8%。在所有相關選舉樣本中，標普500指數一年後上漲的比例高達91%（圖一至三）。

 

美中期選舉

 

　　歷史數據揭示驚人規律，選舉後美股為何往往上漲？

 

政策不確定性消除

 

　　對於投資者而言，美國大選及中期選舉往往意味著政策不確定性。稅收政策、政府財政支出、企業監管以及國際貿易規則，都可能隨著國會權力變化而調整。因此，在選舉結果尚未揭曉之前，部分投資者往往傾向於降低風險敞口，等待政治局勢明朗。

 

　　然而，歷史經驗表明，選舉結束本身就可能為市場帶來積極影響。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick指出，市場在重大選舉前通常會出現焦慮情緒，但一旦選舉結束，不確定性下降，投資者往往感到如釋重負，股票市場也更容易恢復上漲動能。

 

　　這一規律在中長期數據中尤其突出。CNBC統計顯示，在1980年至2024年的相關選舉樣本中，雖然選舉後一天或一周的股市表現並不穩定，特別是總統選舉後短線甚至可能出現小幅下跌，但把時間延長至一年，市場表現便明顯改善。

 

　　這意味著，投資者對選舉的反應並不一定體現在投票結束後的第一個交易日，而可能在隨後數周甚至數月逐步顯現。隨著企業和投資者對新的政策環境形成更清晰的預期，市場關注點通常會重新回到經濟增長、企業盈利和貨幣政策等基本面因素。

 

　　不過，歷史上的選舉後上漲並不能直接證明選舉本身推動了股價。經濟周期、央行政策以及企業盈利變化，同樣可能在相關時期發揮決定性作用。因此，過去11次中期選舉後美股全部上漲，只能作為歷史參考，而不能被視為今年市場必然上漲的保證。

 

分裂政府，標指平均回報15%

 

　　更令人意外的是，從歷史表現來看，華爾街並不一定希望一個政黨同時控制白宮和國會。相反，當總統所屬政黨與國會至少一個議院的多數黨不同時，股市往往表現得更加穩健。

 

　　CNBC對10次中期選舉和5次總統選舉的統計顯示，在這些選舉結束後未形成單一政黨全面掌權的情況下，標普500指數隨後一年的平均漲幅達到15%，其中15次有14次實現正回報。相比之下，當同一政黨同時控制白宮和國會兩院時，標普500指數隨後一年的平均漲幅約為11.5%。

 

　　Detrick認為，這種現象可能與市場對政治權力過度集中的擔憂有關。當一個政黨同時控制行政和立法機構時，大規模財政支出、稅收改革或監管政策調整可能更容易推進，從而增加企業經營環境的不確定性。相比之下，分裂政府通常意味著重大政策必須經過更多協商，激進改革更難迅速落地，市場因此可能獲得相對穩定的政策預期。

 

　　與之形成鮮明對比的是，2020年美國總統選舉之後，隨著金融市場從新冠疫情引發的劇烈衝擊中恢復，標普500指數在隨後一年上漲38.3%，創下該統計範圍內的最佳表現（圖四）。

 

美中期選舉

 

AI投資熱潮面臨考驗

 

　　今年最大的變數是人工智能(AI)，萬億美元投資熱潮面臨考驗。

 

　　對於2026年的美國股市而言，人工智能可能成為決定歷史上漲規律能否延續的關鍵因素。

 

　　過去幾年，AI相關投資持續推動科技股估值上升，成為標普500指數的重要上漲動力。然而，近期投資者開始重新審視大型科技企業不斷膨脹的資本支出，以及這些巨額投入能否在合理時間內轉化為實際利潤。科技股接連遭遇拋售，也反映出市場對AI投資回報率的擔憂正在加深。

 

　　Detrick認為，只要人工智能投資熱潮能夠持續推動經濟增長，同時美國整體經濟保持擴張，美股長期牛市就仍有延續的基礎。但如果AI相關股票持續下跌，或者企業投資規模開始明顯收縮，市場可能面臨更大的調整壓力。

 

　　政治因素也可能進一步放大這種不確定性。如果民主黨在中期選舉後獲得更大國會影響力，AI基礎設施建設可能面臨更嚴格的審查，尤其是在數據中心電力消耗、電網建設費用和地方環境問題方面。相關政策變化可能增加科技企業的建設成本，並逼使市場重新評估部分AI項目的盈利能力。

 

　　摩根士丹利近期研究指出，雖然國會分裂通常會限制重大立法變化，但科技、能源等今年已經錄得顯著漲幅的板塊，仍可能因監管調查或政府支持政策調整而出現回落。對於高估值科技股而言，政策消息即使未能最終轉化為法律，也可能在短期內引發明顯波動。

 

　　這意味著，2026年中期選舉後的股市表現，可能比以往更加依賴少數大型科技企業的業績表現。即使政治不確定性下降，如果AI行業無法繼續支撐企業盈利增長，歷史上常見的選舉後上漲行情也可能受到挑戰。

 

特朗普對伊政策添變數

 

　　此外，美聯儲的利息政策取向，全球債券市場的風險，及美伊衝突，尤其是特朗普明言，選舉後會再對伊朗啟戰，都是1980年至2024年期間未見過，可以為今次美國中期選舉中的魔幻點。

 

美中期選舉

美中期選舉

美中期選舉

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美中期選舉

美中期選舉

美中期選舉

美中期選舉

美中期選舉

美中期選舉

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#中期選舉#股市#標普500#政策不確定性#分裂政府#人工智能#科技股#投資趨勢#經濟增長#美聯儲#美國政治#特朗普#美伊衝突#CNBC#華爾街#市場表現
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