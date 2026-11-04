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對工作繁忙、缺乏時間研究金融市場的香港打工仔而言，強積金常被視為一項繁瑣的管理負擔。為了打破不懂選股、不懂執倉、容易高買低賣的人性弱點，積金局於2017年推出預設投資策略，即市民俗稱的「懶人基金」。這項政策本是為從未指明投資指示的成員而設，但憑藉其環球分散投資與法例嚴格限價的優勢，近年已成為主流的理財工具。
理財智慧

「懶人基金」全攻略

經濟不停學
伍禮賢
經濟不停學

　　對工作繁忙、缺乏時間研究金融市場的香港打工仔而言，強積金常被視為一項繁瑣的管理負擔。為了打破不懂選股、不懂執倉、容易高買低賣的人性弱點，積金局於2017年推出預設投資策略，即市民俗稱的「懶人基金」。這項政策本是為從未指明投資指示的成員而設，但憑藉其環球分散投資與法例嚴格限價的優勢，近年已成為主流的理財工具。

 

　　香港的預設投資策略僅由兩隻成分基金組合而成，分別是「核心累積基金」與「65歲後基金」。這兩隻基礎基金的風險胃納與股債配比，具有清晰的定位分工。核心累積基金持有約60%的環球股票與40%的環球債券或現金，風險水平屬於中至高，適合50歲以下、追求中長線資本增長的投資者；65歲後基金則大幅調低風險，股票比例降至約20%，其餘80%為債券與現金，屬於低至中風險，主要適合65歲以上、臨近退休、追求平穩表現的人士。在成員年滿50歲至64歲期間，每年會自動轉換兩隻基金的持有比例，這種自動減險機制更具標準化，且受到香港法例的嚴格監管。

 

「懶人基金」全攻略

懶人基金分散投資於美、歐、亞洲等多國市場，能減低風險。(Shutterstock)

 

　　預設投資策略最大的制度優勢，在於嚴格的成本控制。傳統主動型混合資產基金或股票基金的平均基金開支比率，往往高達1.3%至1.5%。而法例規定，預設投資策略的管理費及行政費上限為每年0.75%，經常性開支上限則為0.2%。在長線投資中，複利效應對收費極其敏感，在長達30至40年的職場生涯中，每年節省約0.5%至0.7%的管理費，打工生涯退休金滾存多出的總財富會變得明顯。

 

　　從歷史回報表現來看，近年環球股市與債市經歷大幅調整後反彈，懶人基金憑藉低收費與環球分散策略，展現出極具競爭力的淨回報。根據積金局截至2026年9月底的最新數據，核心累積基金自2017年推出以來的平均年率化淨回報高達7.1%，遠超同期1.8%的通脹率；單計過去12個月，平均回報更達9.5%，表現緊隨整體股票基金平均的10.3%。而65歲後基金自2017年以來的年率化平均回報為2.4%，過去12個月平均回報為1.7%，切實發揮了在市場震盪中的防守功能。

 

　　然而，理性認知投資風險同樣重要。懶人基金絕對不保本，它並非保本基金，亦不提供任何穩賺不賠的保證。投資者須承擔三大核心風險，包括當全球股債齊跌時資產值同樣會下跌的市場風險、受到外幣匯率波動影響的匯率風險，以及債券價格隨環球息口升降而呈反向波動的利率風險。在面對市場大跌時，預設投資策略的表現具有兩面性。在一般情況下，其跌幅較小，因為它分散投資於美、歐、亞洲等多國市場，當單一市場出現大調整時，能大幅分攤風險。但在特定極端情況下，例如2022年因高通脹引發全球瘋狂加息的「股債雙殺」，全球股市與債市同時暴跌，由於其內部僅由股債構成，跌幅可能會比預期大，即使大量持有債券的65歲後基金亦難以倖免。同理，若單一市場表現極佳，旨在追求環球平均回報的懶人基金，絕對會跑輸重倉單一市場的股票基金。

 

　　選取預設投資策略後，並不意味著完全放任不管。建議成員每年至少登入積金易平台一次，檢視帳戶狀況及微細的回報差異。

Tags:#經濟不停學#懶人基金#預設投資策略#強積金#積金局#核心累積基金#65歲後基金#投資風險#市場風險#匯率風險#利率風險#分散投資#環球股市#環球債市#被動投資#理財工具#退休規劃#香港#金融知識#低成本投資#年率化回報
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