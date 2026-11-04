免費入場！協青35週年青年文化祭：協青籃球慈善賽2026企業盃決賽、爆旋陀螺爭霸戰、Busking音樂表演

協青社將於本周六（11月7日）在西灣河協青社賽馬會大樓舉辦「協青35週年青年文化祭暨協青籃球慈善賽2026企業盃決賽」。活動透過青年文化體驗、音樂表演及籃球賽事，展示協青社如何以青年喜愛的文化作為橋樑接觸青年，並推動社會各界攜手支持青年成長與發展。

適逢協青社成立35週年，機構一直秉持「愛青年人所愛」的理念，透過青年喜愛的運動、音樂及街頭文化建立連結，主動接觸有需要的青年。是次活動將向公眾展示協青社如何從青年興趣切入，與青年建立信任關係，及早識別他們的需要，並陪伴他們探索方向、發揮潛能及規劃未來。

作為活動焦點之一，「協青籃球慈善賽2026企業盃」自舉辦以來一直獲商界支持。今年共有12支企業隊伍參賽，各參賽企業除捐款支持青年服務外，亦派出員工親身落場作賽。經過多輪賽事後，晉級四強的隊伍將於決賽日分別出戰冠軍戰及季軍戰，爭奪企業盃各項殊榮。賽事不僅是一項體育競技活動，更是連結企業與青年的平台，讓企業透過實際參與支持青年發展，實踐企業社會責任及ESG理念，同時促進企業與青年之間的交流與理解。

協青社一直相信，青年未必會主動走進輔導室，但往往會出現在球場、音樂、街頭文化及自己喜歡的社群之中。自1991年成立以來，協青社透過深宵外展服務、危機住宿中心、24小時青年熱線、「蒲吧」及臨床心理服務等，主動接觸身處危機或有需要的青年。於2025/26年度，協青社共接觸超過78,000人次青年，為9,409人次提供需要評估、針對性介入服務及小組治療，並為1,949名高危青年提供專項個案輔導、心理治療及危機住宿服務。

除企業盃決賽外，當日亦將舉行「協青35週年青年文化祭」，設有「爆旋陀螺爭霸戰」、青年文化體驗攤位及Busking音樂表演等活動。多個項目均由青年參與策劃、設計及營運，讓青年在發展興趣及展現才能的同時，學習溝通協作、解決問題及承擔責任，展現青年創意與無限潛能。

協青35週年青年文化祭

日期：2026年11月7日（星期六）

活動時間：11am-6pm

地址：西灣河聖十字徑2號協青社賽馬會大樓1樓

費用：免費入場

主禮嘉賓：勞工及福利局常任秘書長 劉焱女士，JP

主要活動內容：

1. 協青籃球慈善賽2026企業盃決賽

2. 爆旋陀螺爭霸戰

3. 青年文化體驗攤位

4. Busking音樂表演