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職場女王｜AI入侵職場，不是要鬥學新工具，而是做足心態轉型：由「怕被取代」轉做「我點樣用AI幫我贏」
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職場女王｜AI入侵職場，不是要鬥學新工具，而是做足心態轉型：由「怕被取代」轉做「我點樣用AI幫我贏」

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　好多人以為，面對AI，要鬥學新工具。錯！工具日日新，你永遠學唔晒。職場入面，經驗最豐富嗰班，點解反而最易俾AI嚇窒？因為最難轉型嘅，唔係技能，係心態！

 

　　我見太多人卡死喺三個舊心態：

 

　　1.    被淘汰心態：成日諗「AI咁勁，我仲有咩用？」結果咩都唔敢試，等運到。

　　2.    完美心態：諗住要學到好叻先可以轉型，份CV要100分先敢去見工。

　　3.    單打獨鬥心態：覺得轉型係自己一個人嘅事，死頂唔出聲，愈頂愈壓抑。

 

　　多難嘅事，都有方法做得到，但係個心態一死，條路就即刻封死。歸根究柢，AI挑戰嘅，從來都唔係你識幾多工具，係你敢唔敢換個腦袋去睇自己。想喺AI時代搵到新出路，必須先做足心態轉型，唔係等失業先嚟學。

 

　　點轉？

 

　　第一，由「怕被取代」轉做「我點樣用AI幫我贏」。

　　第二，由「我要一個人贏」轉做「我要成個生態一齊贏」。

　　第三，由「冇得揀」轉做「細細步揀」。

 

　　呢啲全部都係心態功夫。

 

　　如果你覺得有心無力，想轉但唔知點轉，呢一場係為你而設。唔係打雞血，係俾返條路你行。

 

　　Son姐醒你：「唔係AI淘汰你，係你嘅舊心態淘汰你；心態一轉，出路即現。」

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈#港漂生活情報#AI
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