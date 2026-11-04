職場女王｜AI入侵職場，不是要鬥學新工具，而是做足心態轉型：由「怕被取代」轉做「我點樣用AI幫我贏」

好多人以為，面對AI，要鬥學新工具。錯！工具日日新，你永遠學唔晒。職場入面，經驗最豐富嗰班，點解反而最易俾AI嚇窒？因為最難轉型嘅，唔係技能，係心態！

我見太多人卡死喺三個舊心態：

1. 被淘汰心態：成日諗「AI咁勁，我仲有咩用？」結果咩都唔敢試，等運到。

2. 完美心態：諗住要學到好叻先可以轉型，份CV要100分先敢去見工。

3. 單打獨鬥心態：覺得轉型係自己一個人嘅事，死頂唔出聲，愈頂愈壓抑。

多難嘅事，都有方法做得到，但係個心態一死，條路就即刻封死。歸根究柢，AI挑戰嘅，從來都唔係你識幾多工具，係你敢唔敢換個腦袋去睇自己。想喺AI時代搵到新出路，必須先做足心態轉型，唔係等失業先嚟學。

點轉？

第一，由「怕被取代」轉做「我點樣用AI幫我贏」。

第二，由「我要一個人贏」轉做「我要成個生態一齊贏」。

第三，由「冇得揀」轉做「細細步揀」。

呢啲全部都係心態功夫。

如果你覺得有心無力，想轉但唔知點轉，呢一場係為你而設。唔係打雞血，係俾返條路你行。

Son姐醒你：「唔係AI淘汰你，係你嘅舊心態淘汰你；心態一轉，出路即現。」