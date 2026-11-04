美食優惠︱千両冬季限定餐目會員8折＋11款魚鮮刺身盒配原枝出汁醬油＋限定清酒及甜品＋特調系列$42起

秋冬季魚生海鮮最肥美，千両【冬之味覺】全新限定餐目登場，焦點之作「千両漁鮮刺身盒配原枝出汁醬油」匯聚 11款魚鮮，每盒更附送一枝自家研發「千両職人匠製出汁醬油」，為料理增添層次豐富的鮮醇旨味，會員可享 8折優惠。餐廳同步推出三款蓬莱泉限定清酒、全新甜品、特撰唎酒體驗以及特調系列。

千両將於 2026 年 11 月 5 日至 12 月 13 日期間供應【冬之味覺】7款全新限定餐目。首推「千両漁鮮刺身盒配原枝出汁醬油」嚴選 11 款時令魚鮮，包括日本馬糞海膽、中吞拿魚腩、北海道活帆立貝、日本赤海蝦及白身魚等。

千両漁鮮刺身盒配原枝出汁醬油（原價$360/共11款）千両及万両會籍8折$288/客；一般客戶9折試食價$324/客

特別之處是每盒附送一枝千両獨家「千両職人匠製出汁醬油」，結合宗田鰹魚片醇厚香氣、羅臼昆布與冬菇甘香，以及伊吹小魚乾與瑤柱鮮味，再以醬油、味醂及煮酒調和，細緻襯托魚鮮天然鮮甜。食客除了可品嚐鮮美刺身，亦可將出汁醬油帶回家中，為日常料理增添鮮醇風味。



千両職人匠製出汁醬油（不設單售*）

職人亦將「千両職人匠製出汁醬油」融入多款料理，活象拔蚌配出汁醬油以薄切爽脆象拔蚌配搭醇厚出汁醬油及清新微辛的山葵莖醬，突顯天然甘甜；出汁醬油燒鯖魚壽司以肥美鯖魚輕炙逼出豐盈脂香，配搭大葉、壽司生薑及白芝麻解膩，刷上出汁醬油，並以紫菜包裹赤醋壽司飯，層次分明。

活象拔蚌配出汁醬油（$48/件）

出汁醬油燒鯖魚壽司（$32/件）

出汁漬雙色吞拿魚刺身杯將大吞拿魚腩與赤身切粒，配搭牛油果、洋蔥絲及細蔥，綴以出汁醬油醃漬蛋黃，再以柚子醋、麻油及芝麻提香，平衡豐腴魚脂。出汁漬蛋黃忌廉拌烏冬則將出汁醬油醃漬蛋黃與柔滑忌廉拌勻，讓每口烏冬裹上細滑醬汁，融合濃郁蛋香與醇厚旨味。

出汁漬雙色吞拿魚刺身杯（$88/客）

出汁漬蛋黃忌廉拌烏冬（$58/客）

鐵板柚子胡椒燒和牛肩胛（$128/客），以鹽麴及酒粕醃製和牛肩胛肉，再以鐵板燒香，配搭柚子胡椒及香脆蒜片，滋味醇厚而不油膩

羽太鮑魚海鮮鍋（$188/客）則以特調帆立貝出汁為湯底，匯聚羽太、活鮑魚、熟帶子及虎蝦，配以硬豆腐、日式粉絲、冬菇及時令蔬菜。

三大蓬莱泉清酒及全新甜品

千両精選三款由日本愛知縣關谷釀造的蓬莱泉清酒，另設特撰唎酒體驗，讓食客一次品嚐層次各異的三款清酒，由清新淡雅逐步品味至香氣馥郁的酒韻，感受香氣。除此之外，餐廳提供酸味較低，酒體輕盈「蓬莱泉可特別純米酒」入口散發蘋果般清甜，「蓬莱泉和純米吟釀」米甘味與旨味柔和交融；「蓬莱泉美純米大吟釀」則入口如泉水般清甜，酒體幼滑細膩，甜而不膩；中段明顯的甘辛味交織，微酸感令尾韻更顯清爽俐落，收結柔順優雅。

• 蓬莱泉 可 特別純米酒（$360/720ml；$155/300ml；$80/150ml）

• 蓬莱泉 和 純米吟釀（$388/720ml；$168/300ml；$88/150ml）

• 蓬莱泉 美 純米大吟釀（$458/720ml；$198/300ml；$102/150ml）

• 特撰唎酒體驗（$88/三杯）

甜品則帶來全新「意大利芝士蛋糕伴楓糖芝士雪糕」，經典意大利芝士蛋糕散發醇厚咖啡與可可香氣，伴以絲滑的楓糖芝士雪糕，讓雙重芝士風味優雅交疊。楓糖獨有溫潤甘甜巧妙中和咖啡微苦，在冰涼與綿密的雙重口感中，交織出細膩的歐陸甜香，為冬日旬味盛宴畫上最甜美句點。



意大利芝士蛋糕伴楓糖芝士雪糕（$45/客）

千両特調系列第二回

千両將於2026 年 11 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日再添四款雞尾酒及無酒精特飲。「黃。昏」以巨峰提子的甜美果香及橙香為主調，伴隨氈酒的輕盈酒香；「夜鷹」則以醇厚濃縮咖啡交織伏特加馥郁酒香，綴以綿密細滑的奶泡，讓咖啡濃香與奶香細膩交融，餘韻悠長。「柚香抹茶雲」以柚子清新果香搭配「天空の抹茶」的醇雅茶韻，口感清爽柔滑，層次細膩；「花果日和」則結合多款水果、白桃清甜與白桃烏龍茶淡雅茶香，呈現清新柔和的果茶風味，可按個人喜好選擇凍飲或熱飲。

黃。昏（$58/杯）、夜鷹（$48/杯）、柚香抹茶雲（無酒精）（$42/杯）、花果日和（凍/熱）（無酒精）（$42/杯）

千両sen-ryo.com.hk