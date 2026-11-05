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美中期選舉之後

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美中期選舉，民主黨大勝，囊括國會參眾兩院，總統特朗普應成為徹徹底底的無腳鴨（不只是跛腳鴨）政府，這對美國、環球的政經有何影響？

 

　　景順作了如下分析：

 

　　美政府推動重大黨派性立法的難度將會增加。這可能降低未來兩年推出大規模額外財政刺激措施的可能性。

 

總統行政權力仍巨大

 

　　這對亞洲市場具有重要影響。財政刺激力度減弱，可能紓緩美國經濟增長、通脹及國債孳息率的上行壓力，從而在一定程度上減輕美國利率上升及美元走強對亞洲貨幣和貨幣政策帶來的壓力。

 

　　國會出現政治僵局並不代表政策陷入停滯。美國政府仍擁有相當大的行政權力，對亞太地區的一些領域可能具有直接影響。

 

　　至於貿易仍是亞洲面對的主要不確定因素。最重要的是，景順認為今次選舉不會從根本上改變更廣泛的中美關係。關稅、出口管制、科技限制及供應鏈安全等因素，預計仍將是市場不確定性的主要來源。台灣及南韓市場對貿易環境變化，以及全球半導體和人工智能周期尤其敏感。

 

　　其他亞洲市場的情況則較為複雜。印度及部分東盟經濟體可能繼續受惠於供應鏈多元化趨勢，但貿易順差擴大亦可能令部分經濟體面臨更多來自美國的審查。

 

　　故此，不能一概而論分析亞洲市場。今次選舉進一步凸顯在亞太市場進行選擇性配置的重要性。對中國內地市場而言，國內政策、企業盈利及經濟增長前景更為重要。

 

　　對日本而言，美國國債孳息率及美元走勢仍是影響日圓及貨幣政策正常化進程的重要因素。對亞洲新興經濟體而言，美國利率及美元走勢將影響各國貨幣、資金流向，以及各地央行進一步放寬貨幣政策的空間。

 

　　總括而言，美國中期選舉結果並未從根本上改變亞太市場的投資格局。對區內投資者而言，關鍵因素仍然是美國利率和美元走勢、中國經濟增長前景、貿易與科技政策，以及企業盈利表現。選舉塵埃落定，市場焦點亦將重新回歸基本面。

 

　　對環球言，跟著來的美國外交政策會否有所改變，是要重點關注。

 

　　金十數據指，多名外交政策專家認為，民主黨控制國會將加強對特朗普政府處理伊朗戰爭、俄烏衝突及其他國際事務的監督，但不意味著美國外交政策將立即發生根本轉向。

 

外交政策仍有自主空間

 

　　英國皇家國際事務研究所(Chatham House)美國和北美項目主管Laurel Rapp表示，特朗普在國會調查及監督方面將受到一定制約，但在外交政策上仍保有相當大的自主空間。

 

　　Rapp指出，未來美國可能出現一個在國內政策上受到更多限制，卻仍能通過行政權力推進外交議程的總統（圖一）。

 

　　上個討論未談到對中國內地與香港的影響，個人認為不要太樂觀，因為民主黨對中國無乜好感，共和黨的特朗普對中國反而是在「錢」路，有錢有得傾。後向是否只奔「錢」路，走著瞧。

 

美中期選舉之後

美中期選舉之後

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美中期選舉之後

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美中期選舉之後

美中期選舉之後

美中期選舉之後

美中期選舉之後

美中期選舉之後

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#中期選舉#民主黨#共和黨#特朗普#美國國會#參議院#眾議院#政治僵局#財政刺激#美國外交政策#中美關係#貿易政策#關稅#出口管制#科技限制#供應鏈安全#亞太市場#利率#美元#通脹#政府停擺#英國皇家國際事務研究所#Laurel Rapp#伊朗戰爭#俄烏衝突#香港#中國內地#印度#東盟#日本#南韓#半導體#人工智能#經濟增長#企業盈利#貨幣政策#投資策略#環球市場#跛腳鴨政府
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