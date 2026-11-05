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大灣區航空激抵優惠：$1,465沖繩來回包20公斤寄艙行李及稅項！台北$1,294、舟山$966
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大灣區航空激抵優惠：$1,465沖繩來回包20公斤寄艙行李及稅項！台北$1,294、舟山$966

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　近一、兩年燃油附加費飆升，很少會見到「全包」的機票低過千五蚊，雖然想快閃一轉，但成本高，所以都會選擇留多幾日。不過，大灣區航空今個星期推出了限時優惠，精選了3大航點，包括沖繩、台北及舟山，來回票價只是$80-$220，連稅及20公斤寄艙行李只是$966-$1,465，非常抵「飛」！

 

　　這次限時優惠旅遊日期由11月9日至12月17日，最抵玩首推沖繩，來回機票包20公斤寄艙行李及稅最平只是$1,465，而且是早機去晏機返，加上這兩個月不是沖繩旺季，酒店價錢合理，想年尾平飛一轉日本的話，絕對可以入手！

 

大灣區航空激抵優惠：$1,465沖繩來回包20公斤寄艙行李及稅項！台北$1,294、舟山$966

大灣區航空並非每日都有飛沖繩的航班，只有星期一、三、五及日，但時間非常好，早機去晏機返。

 

　　台北的機票都好抵玩，來回機票包20公斤寄艙行李及稅最平只是$1,294，而且大部分日子都有優惠。不過要留意，大灣區航空每日有兩對航班來回香港及台北，去程一班是08:45，另一班是18:55，回程是11:35及21:30，部分日子早機去晚機返要另外加錢。

 

大灣區航空激抵優惠：$1,465沖繩來回包20公斤寄艙行李及稅項！台北$1,294、舟山$966

想快閃台北的話，大部分日子都有提供最平的$1,294優惠。

 

　　飛舟山更抵玩，來回機票包20公斤寄艙行李及稅只是$966，幾乎所有日子都是這個價錢，逢星期二、四、六都有航班，晚機去晚機返。

 

優惠日期：即日起至2026年11月8日
旅遊日期：2026年11月9日至12月17日

 

大灣區航空

網址：https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK.html

 

Tags:#旅遊世界#港漂生活情報#港漂樂活#GBA#大灣區航空#平機票
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