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西九文化區戲曲中心｜「國泰西九爵士音樂節」11月載譽回歸 歷來最大規模 呈獻十日非凡音樂文化盛會 西九文化區戲曲中心｜「國泰西九爵士音樂節」11月載譽回歸 歷來最大規模 呈獻十日非凡音樂文化盛會
大型盛事 節慶活動
西九文化區戲曲中心｜「國泰西九爵士音樂節」11月載譽回歸 歷來最大規模 呈獻十日非凡音樂文化盛...
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11.15長者日優惠｜百佳送金奇異果3個、屈臣氏買滿$188即減$18、豐澤買指定產品95折
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11.15長者日優惠｜百佳送金奇異果3個、屈臣氏買滿$188即減$18、豐澤買指定產品95折

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu

　　為響應11月15日（星期日）的「長者日」，屈臣氏集團旗下百佳超級巿場、屈臣氏及豐澤，將為一眾老友記送上「11.15長者日」一日限定專屬優惠，涵蓋食品、健康產品及樂齡電器，讓長者享受貼心購物體驗。

 

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　　憑樂悠咭於百佳及旗下品牌門市成功綁定易賞錢帳戶並加入「樂賞會」，即免費送迎新禮品Zespri金奇異果3個！數量有限，送完即止。（優惠並不適用於TASTE x FRESH 新鮮生活之店舖）

 

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屈臣氏・樂賞會會員滿$188即減$18

 

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　　樂賞會會員於豐澤購買單一指定豐澤牌、小家電及樂齡產品，即享95折。

 

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　　兩大方法簡單加入樂賞會：只需攜同樂悠咭（1）親臨指定百佳／屈臣氏／豐澤門市經「樂賞站」 簡單拍咭登記；或 （2）於全線百佳／屈臣氏／豐澤實體門市由收銀處職員協助登記辦理，數十秒即可成為會員，於日常購物繼續享用「樂賞會」專屬優惠！

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