從紐約教育防線到首爾全民AI：在兩極政策下看香港第三路徑

全球生成式人工智能的治理模式正出現鮮明的分化。一端是築起高牆的防禦思維：紐約市宣布公立學校於 2026–2027 學年針對 8 年級以下學生實施為期一年的生成式 AI 禁用令，同時明文規範教師不得依賴 AI 評定學生成績，以確保老師了解學生學習情況和困難。另一端則是傾力押注的全面擁抱：南韓於 2026 年 8 月正式啟動「AI for All」計畫，旨在向全體國民提供免費且無代幣（token）限制的AI工具。

政策背後的深層動因與選票政治

紐約的一年期禁令表面上是為了維護基礎學術誠信與認知訓練，但其「一年」制度設計背後亦反映了應對最緊選舉期的家長焦慮與教職員工會訴求的權宜平衡之計。當評估標準難以在短時間內重構時，行政上的「物理切斷」往往成為阻力最小、最能爭取基本盤選票的防禦性方案。紐約模式的最大盲點，在於忽視了現實環境中「校內校外」的技術滲透落差。公立校園的行政命令無法延伸至家庭環境，其結果往往演變成「校內禁止、校外放任」。具備充足資源的家庭能夠在課外為子女提供輔導與優質模型訂閱；弱勢群體則僅能被動服從校內禁用規則。這道人為設立的技術屏障非但未能消弭數位落差，反而可能加劇數位素養與認知能力的階級割裂。

相較之下，南韓的激進策略則帶有強烈的人口與經濟戰略自救色彩。面對持續出生率過低與嚴峻的老齡化挑戰，南韓必須在極短時間內拉高全社會的生產力。「AI for All」是一場由國家主導的生產要素重組，試圖透過賦予全民無門檻的算力使用權，延緩勞動人口萎縮對整體國力的侵蝕。但這種不計成本的科技「派糖」，雖然在短期內收割了年輕選票，卻刻意迴避了 AI 算力極度高昂的投資與運作成本。將全民無限調用大模型的帳單全數轉嫁給國庫，不僅埋下了未來政府難以承受的財政地雷，更暴露出選票政治下「只顧眼前利益、無視長期可持續性」的短視陷阱。

香港的第三路徑：分階培育與制度深耕

面對東西方兩套截然不同的治理邏輯，香港既不能採取引發階級割裂的一刀切禁令，亦難以承受由單一政府力量兜底的超大規模盲目補貼。香港的優勢在於精細化的治理機制、自由開放的市場網絡與健全的普通法體系，應在三個維度建構「第三路徑」：

1. 教育領域：按年齡階梯式推進與評核變革。避免「全面封殺」或「放任自流」的二元對立。幼兒與小學階段著重實體互動與好奇心培育，AI 僅為輔助；初中階段引導學生走出純文字對話框，結合地理資訊系統（GIS）與戶外學習經歷進行批判閉環訓練；高中與高等教育則全面開放模型工具，但徹底重構評核機制，將評分重心轉移至「解題思維路徑」及「溝歺與抗壓能力培養」。

2. 產業基建：推動「公共算力池」精準賦能中小企。香港超過九成企業為中小企，特區政府可善用數碼港及北部都會區的算力設施，建立「公共算力補貼池」。以實質的運算資源針對本地企業與專業服務業進行精準補貼，而非盲目的全民免費，確保產業升級不被技術斷層拋離。

3. 制度建設：發揮普通法優勢打造信任樞紐。在演算法黑箱與數據邊界引發廣泛疑慮下，香港可依託健全的普通法體系，主動建構亞太區領先的 AI 倫理標準、演算法合規審計機制及數據跨境流動安全走廊。這能為跨國企業與內地科技公司提供可靠的中立測試場，將香港塑造為高透明度的 AI 治理高地。

科技的演進從不提供完美解答，但政策的智慧在於因地制宜。紐約的謹慎揭示了過早介入認知塑形的風險；南韓的放任展現了轉型決心，卻也暴露出民粹派糖的財政隱患。香港的立足之本，在於以精準教育守護人的自主思考，以務實的公共基建降低創新門檻，並以健全法治打造技術信任。在開放與審慎之間尋求動態平衡，方能在這場波瀾壯闊的智慧變革中，確立無可替代的制度坐標。