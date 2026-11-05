長者日優惠︱11.15老友記免費搭港鐵/巴士/電車/渡輪，同行者免費搭天星小輪＋指定小巴路線

11 月15日長者免費乘搭優惠！今年長者日將於 2026年11月15日（星期日） 舉行，活動以「樂活同行・全城出發」為主題，60 歲或以上人士可於當天或指定優惠期內，可享全城多項特別優惠，當日多個公共交通工具免費乘搭，部分優惠更特別擴展至同行親友。

港鐵、輕鐵及港鐵巴士

港鐵公司於11月15日（星期日）「長者日」為65歲或以上的長者提供免費乘車優惠。合資格長者於當天使用「樂悠咭」、長者八達通或個人八達通，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。留意優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路。長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。

九巴及龍運巴士

65歲或以上長者11月15日免費乘搭九巴及龍運巴士。長者拍卡後，扣除的車資將設定為港幣0元。免費乘搭九巴路線 (P960線、 P968線及HK1線除外)；免費乘搭龍運路線（包括機場路線）。

城巴

65歲或以上長者11月15日免費乘搭城巴。長者以指定電子支付，於收費器及應用程式中選擇「長者」，再掃瞄二維碼或拍卡；使用長者八達通/及指定電子支付， 所扣除的車資將設定為港幣0元。免費乘搭城巴巴士路線（城巴機場快線及其通宵路線、口岸巴士路線、觀光城巴開篷巴士路線、出租、居民及僱員巴士服務除外）

新大嶼山巴士

65歲或以上長者11月15日免費乘搭城巴。長者拍卡後，扣除的車資將設定為港幣0元。免費乘搭嶼巴所有路線， 但不適用於旅遊路線1R及X11R。*

香港電車

65歲或以上長者免費下車時向車長出示「長者咭」或香港身份證，便可免費乘搭普通載客電車。優惠不適用於任何電車租賃或「電車全景遊」服務。注意請勿拍「樂悠咭」或長者八達通。當日電車上之八達通收費器不能識別「樂悠咭」或長者八達通為免費。

新渡輪

60歲或以上長者免費乘搭新渡輪下述航線，入閘前需向職員出示「樂悠咭」或「長者咭」，不需拍八達通或「樂悠咭」，出示長者八達通者並不能享有此優惠。各航班座位數量有限，船票先到先得，額滿即止；

• 中環 — 長洲 (只限普通渡輪之普通客位) | 中環 — 梅窩

• 北角 — 紅磡 | 北角 — 九龍城 | 橫水渡 (坪洲 – 梅窩 – 芝麻灣 – 長洲)

港九小輪

60歲或以上(即1966年11月15日或以前出生)之長者免費乘搭下述航線：

• 中環 — 榕樹灣 | 中環 — 索罟灣

• 中環 — 坪洲 (不包括特別航班來往坪洲及喜靈洲)

富裕小輪

60歲或以上長者免費乘搭富裕小輪下述航線，入閘前需向職員出示「樂悠咭」或「長者咭」，不需拍八達通或「樂悠咭」於乘搭前向職員出示相關證件後，可免費乘搭下述航線：

• 中環 — 紅磡

• 北角— 觀塘— 啟德

*同行者優惠只限一位

珀麗灣客運(渡輪服務)

60歲或以上長者免費乘搭下述航線，入閘前需向職員出示「樂悠咭」、「長者咭」或「身份證」，不需拍八達通或「樂悠咭」。只限乘坐珀麗灣渡輪 ，優惠不適用於珀麗灣居民巴士服務；渡輪航班客位數量有限，船票先到先得，額滿即止。

• 珀麗灣 — 中環 | 珀麗灣 — 荃灣

天星小輪

65歲或以上長者及其一位同行者免費乘搭下述航線。合資格長者入閘前需向職員出示「長者咭」或「香港身份證」，由職員安排行橫閘進入候船區，不需拍八達通或「樂悠咭」。同行人士需陪同該長者於乘搭前到達閘口向職員表明身份，由職員安排行橫閘進入候船區。

• 灣仔 — 尖沙咀 | 中環 — 尖沙咀

綠色專線小巴

• 624線號：來往目的地元朗朗明街<-->峻巒，合資格長者上車時出示「樂悠咭」、「長者咭」或香港身份證給有關司機車長，長者與一名同行人士(不限年齡),可獲免費搭乘優惠。無需在八達通機上拍卡。

• 綠色專線小巴15、15A、15M、 16、17、17M線號︰上車時向司機出示「樂悠咭」或

「長者咭」, 可獲免費乘搭下述線號。無需拍八達通或「樂悠咭」。