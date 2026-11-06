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兩個月前，在此寫了篇文章指出「川建國」同志用了九種招式自殘，美國綜合國力本在中國之上，但此世上第一強國經此蹂躪後，中美實力起了甚麼變化？我們可從十個維度，用客觀的事實與數據審視這問題。
國際評論

「十項全能」拼國力，中美誰勝誰負？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　兩個月前，在此寫了篇文章指出「川建國」同志用了九種招式自殘，美國綜合國力本在中國之上，但此世上第一強國經此蹂躪後，中美實力起了甚麼變化？我們可從十個維度，用客觀的事實與數據審視這問題。

 

　　國力的最重要指標是GDP。若用市場匯率計算，2021年中國的GDP是美國的77%。從2021至2025年這4年間，中國GDP的累計實質增長共29.1%，美國也不錯，共有約20%的增長（部分原因是2021年美國GDP受新冠影響，基數較低），亦即中國的增長比美國高出超過9個百分點，中美GDP應更接近，但奇怪的是，到了2025年，中國的名義GDP卻反跌至美國的63.8%。

 

　　此事原因簡單，美國雖通脹厲害，但卻人為地把美元匯率推上，我們若用更合理的購買力去比較中美的GDP，那麼便沒有甚麼反常，在2025年，中國GDP已高出美國34%。中國在此維度上，勝了美國。上述數字都是國際貨幣基金組織或世界銀行的數據，並不存在政治水份。

 

中國資產高一大截，工業實力領先

 

　　GDP只反映每年的產值或收入，不反映兩國積累到的財富或資產有多厚。

 

「十項全能」拼國力，中美誰勝誰負？

若把購買力也考慮在內，中國的資產比美國高出一大截。(AP)

 

　　2026年第二季，據人工智能(AI)搜尋到的數據，美國家庭（包括家庭擁有的公司）及非牟利組織持有的資產淨值是195.9萬億美元，聯邦政府的資產6.06萬億美元，但它欠下公眾（不包括政府部門的互借）約32萬億美元，所以加減起來的社會資產淨值約170萬億美元，這尚未包括人力資本等較廣泛的資產口徑。

 

　　至於中國，家庭部門的資產，高盛2026年第一季的測算是730萬億人民幣，官方數據比這低一些，總資產是715萬億人民幣，淨資產是616萬億人民幣。國有資產權益總額是199萬億人民幣，兩者加起來是815萬億人民幣，按近日匯率算，等於122萬億美元，即大約是美國的72%。

 

　　表面看來，美國總體財富高於中國，但我們若把購買力也考慮在內，中國的資產等同約250萬億美元，比美國高出一大截。資產上，中國勝出。

 

　　第三個維度是工業實力。眾所周知，中國是世界第一大製造業國家，2025年中國製造業增加值是4.85萬億美元，美國則不足3萬億美元。今年中國製造業增長超過5%，再加上美元回跌，中國領先美國更多。

 

「十項全能」拼國力，中美誰勝誰負？

中國是世界第一大製造業國家，工業實力遙遙領先美國。(AP)

 

　　第四個維度是金融。這仍是美國佔了大優勢，主要原因是美國擁有美元霸權，中國則未有誘因讓人民幣取代美元。不過，美國政府欠債遠超中國，美債市場風險日增，美國的金融霸權已出現裂痕。

 

　　第五個維度是國際貿易。誰是第一大貿易國？去年中國商品進口加出口是6.36萬億美元，美國是5.64萬億美元，中國勝美國。不過，美國的服務業貿易很厲害，若進出口貿易加上服務業，則美國總額是7.77萬億美元，中國是7.48萬億美元，美國稍勝。若論貿易盈餘，則中國狂勝美國，後者赤字龐大，前者則盈餘世界第一。中國應抱著完勝的目標，既然服務加商品貿易後，美國稍勝，中國可把貿易看成是快將全面超越美國的項目，但這要多等一兩年。

 

美AI暫勝，惟發電量料不及華1/3

 

　　第六個維度是AI。業內頂尖專家一般判斷美國在AI上稍微領先中國，但AI耗電量驚人，AI發展的瓶頸是電力供應。恰好在這方面，中國領先美國太多。去年中國發電量是10.6萬億千瓦時，今年多個大型發電站相繼落成，若全面運作，有望把發電量提高3萬億千瓦時，即共13.6萬億千瓦時。至於美國，2026年預期發電量是4.37萬億千瓦時，不及中國的三分之一。雖然如此，在AI領域，現時宜判美國暫勝，待她電力不足時才判她輸給中國。

 

「十項全能」拼國力，中美誰勝誰負？

中國發電量遠超美國，為AI發展打下堅實基礎。(AP)

 

　　第七個維度是地緣政治。美國本來有一手好牌，其盟國不敢逆她旨意。但這幾年，美國被俄烏戰爭及伊朗戰爭弄得進退兩難，特朗普(Donald Trump)又得罪加拿大與歐盟，中國則隔岸觀火，不沾上一滴污水。在此維度，中國勝。

 

　　第八個維度是軍事。5年前哈佛大學的艾理遜教授(Graham Allison)已發表了一份詳盡的中美軍力對比報告，他明確下了結論：美國已然失去軍事上一哥的地位，在國際子午線以西，中國海陸空及導彈的能力已超越美國，到了2025年更會大幅超過。中國對美國已有強大的「反介入/區域拒止(A2/AD)」能力。

 

　　艾理遜的預言在今天基本上全部應驗：中國在高超音速導彈上大幅度拋離美國；六代戰機已然出現，美國仍沒有；艦艇數量上中國已超出美國，中國的大驅使對手聞風喪膽。反觀美國，在伊朗一役中盡顯狼狽，彈藥幾乎耗盡也弄不死伊朗，反而自己的軍事基地被炸得落花流水。在常規戰爭中，尤其是離中國較近的，中國會勝，但因美國擁有的核彈遠多於中國，我假設軍事上美國稍勝。

 

美社會分裂嚴重，人力資本仍厚

 

　　第九個維度是內部分裂還是團結。正如所有國家般，中國不是沒有內部矛盾，但領導層民望遠高於美國，特朗普31%的支持率，怎能與習近平近90%相比（哈佛大學多年來在中國的民調數據）？美國社會近年分裂嚴重，已無法再掩蓋。在這維度，中國勝。

 

「十項全能」拼國力，中美誰勝誰負？

中國逾八成適齡青年能入讀高等院校，數量勝美國。(AP)

 

　　第十個維度是人力資本與教育。中國超過80%的適齡青年已能入讀高等院校，數量上超過美國，而且中國學生往往比美國的更用功。不過，美國及格的師資數量卻遠超中國。美國尚有另一優勢，便是吸收世界的精英，能力很強。所以我認為在這一維度，美國依然稍勝。

 

　　上面十個維度，中國與美國各勝出五個，打和，這反映兩國國力非常接近，但美國在若干領域跑贏中國，似都不會長久，再過多幾年，中國在大多數的維度，領先得更多。

 

（本文原載於11月6日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#國力比較#中美關係#經濟競爭#GDP比較#工業實力#軍事實力#地緣政治#國際貿易#金融體系#AI#人工智能 #發電量#人力資本#教育體系#社會穩定#美國政治#中國經濟#美國經濟#特朗普#習近平#美元#人民幣#製造業
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