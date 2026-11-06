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歷史可會重複？
股市動向

歷史可會重複？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨日（5日）急升逾800點，是否有跡可尋？如說沒有，你可信？如說有，又從何說起，且以過往一周「觀圖論勢」的估測歷史說說。

 

　　股市上，有久跌必升、久升必跌之說，這個跌，可以跌幅多少來衡量，亦可以跌的時間長短來衡量。如果跌幅不少，加上跌的時間有一定，則反彈或回升，只是遲早的事。

 

股民死心，有跡可尋

 

　　然而股民都有個心態，就是見高追高，見跌怕跌，跌得多，跌得長，就會心如死水，怕了。所以當市場上有不少股民，在大聲地呼天搶地時，就要考慮是否被困在筲箕灣的英雄要起步走向中環。

 

　　怎知道股民是在呼天搶地哭股？就是當有好消息一而再出現時，市還是在跌，就是股民對市死心的表現。

 

　　股民對市死心，是可以死一星期、兩星期、一個月、兩個月的。一般言，如不是凶殺股災，總可依江恩理論中的轉勢日來作估測大概的到底日期。

 

　　江恩轉勢日(Time Window/Turn Day)是源自美國著名技術分析大師江恩(William D. Gann)投資理論的核心概念。

 

甚麼是江恩轉勢日？

 

　　時間為主因：江恩認為「當時間到達，成交量將推動價位升跌」；市場價格的波動是由時間周期驅動，而非單純依賴消息或價格本身。

 

參考江恩轉勢日

 

　　時間與價格共振：當市場運行的時間與價格達到特定的幾何、數學或天體運行比率時，就會產生「時間價格共振」，形成轉勢日。

 

兩大市場表現：

 

  • 逆向反轉：行情由升轉跌，或由跌轉升。
  • 同向急速突破：價格朝原本方向出現急速爆發或大幅突破。

 

江恩計算轉勢日的主要依據：

 

A重要日數周期（由高點或低點起計）：　

　　(1)7至12天；
　
　　(2)18至21天；
　
　　(3)28至31天；
　
　　(4)42至49天；
　
　　(5)57至65天；
　
　　(6)85至92天；
　
　　(7)112至120天；
　
　　(8)150至157天；
　
　　(9)175至185天。
　

B一年中每月的關鍵轉折時間：
　
　　(1)1月：7日至10日及19日至24日（最重要，趨勢可延至數月）；
　
　　(2)2月：3日至10日及20日至25日；
　
　　(3)3月：20日至27日（常出現主要頂或底）；
　
　　(4)4月：7日至12日及20日至25日；
　
　　(5)5月：3日至10日及21日至28日（極重要轉勢月）；
　
　　(6)6月：10日至15日及21日至27日；
　
　　(7)7月：7日至10日及21日至27日（年中氣候及半年結效應）；
　
　　(8)8月：5日至8日及14日至20日；

 

　　另個可參考的是江恩時間序列，是所謂的Fibonacci Sequence費氏數列，1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144……。

 

　　這個數列的最簡單應用，是由前一個周期底，數日子。究竟是要數到13 21 34 55 89或144日後才見另個底，就不好說，要看閣下看過多少張圖，犯過多少次錯誤（即是輸過了多少次），才可以用「輸」來找出可以「贏」的一刻。得一再聲明，以上的江恩時間列序，並不是鐵板神算，是麻麻敷敷的fuzzy logic，是係咁意，但又會有時真的有真意。

 

　　以圖一為例，恒指6月26日時低至22518，在走了89天後，到11月3日，就是在11月4日後起升了。是否偶合？你信不信由你。

 

　　但你如果信這個江恩時間序列，則當恒指在踏入已跌到50天、80天時，即是跌的時間已可以到反彈點時，就要留意是否已屆反彈期，或回升期。

 

跌浪約80天近見底

 

　　所以在踏入恒指跌浪的80天附近，就十分留心跌幅和成交量的發展。在跌得差不多夠時間，人心大淡時，往往會有最終一跌，可以是一天跌夠，亦可以是分幾天跌足，但其時的成交量必大增，因為是無信心者被踩去局，止蝕離場。這種低位止蝕，就是印證了股票轉入強者手，沽的沽得七七八八，之後就只有上升一途。

 

　　10月21日文：「恒生科指刷近期低位」，這是否是純壞消息，抑或壞中夾好？

　　10月22日文：「續見走底」，市場續看淡。

　　10月23日文：「黑色星期四」，最終一跌。

　　10月27日文：「港股見底了？」，踏入80天的窗口期。

 

　　加上黑色星期四的大瀉，被困於筲箕灣的英雄要出中環了，英雄要出中環，買乜好？10月26日文：「股市發達秘笈」，推介了Global X中國機械人及人工智能ETF(02807)和恒生AI演進ETF(03438)。原因？請翻看10月26日文。

 

　　得聲明，無收佣，覺得啱自己，是否啱閣下，自決。

 

歷史可會重複？

歷史可會重複？

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歷史可會重複？

歷史可會重複？

歷史可會重複？

歷史可會重複？

歷史可會重複？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#恒生指數#技術分析#江恩理論#江恩轉勢日#金融投資#市場走勢#費氏數列#股市反彈#交易策略#港股#市場底部#投資者情緒#Global X ETF#人工智能ETF#威廉·江恩
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