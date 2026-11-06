翻看二十多年前的娛樂新聞，劉德華與鄭秀文為電影《龍鳳鬥》宣傳，乘坐遊艇抵達中環皇后碼頭，再轉乘勞斯萊斯前往首映活動。明星登船、遊艇靠岸，畫面瀟灑，背後卻有不少安排。遊艇要保持隨時出海的狀態，從船隻保養到船員調配，都需要有人長期打理。

根據國際遊艇公司Fraser的市場資料，2025年全球30米以上二手超級遊艇成交總值達64.4億美元，折合約500億港元。成交價卻只是第一筆支出。業界常以船價約一成粗略估算每年營運費用，包括船員、泊位、保險、燃油及維修，實際開支視乎船齡及使用情況而定。

即使船東一年只出海數星期，遊艇仍須保養。(Shutterstock)

即使船東一年只出海數星期，遊艇仍須保養。引擎、導航和安全設備要檢查，船身亦要定期清潔。大型遊艇每隔數年還可能進塢大修，涉及昂貴的機械及船體工程。船停在碼頭，開支卻不會停止。

對一般人而言，買遊艇或許遙不可及，但偶爾租艇與親友出海，享受一天船主的樂趣，也毋須承擔長年保養的開支。

一艘中型超級遊艇，可能聘有八至十五名全職船員，包括船長、工程師、廚師及客房人員。至於招聘、維修合約、保險和財務記錄，部分船東會委託遊艇管理公司統籌。船東出海前，還要安排航線、補給及接待，確保每次航程順利。

遊艇管理亦是一門生意，部分國際遊艇公司除了買賣及租賃，也管理過百艘遊艇。買賣帶來一次性交易收入，專業管理則可帶來持續收入，即使遊艇買賣市場轉淡，管理服務仍有需求。對服務商而言，成交固然重要，留住船東才是長久生意。

香港亦有機會從這類服務需求中受惠。今年10月，首批五艘廣東遊艇南下香港。若跨境往來逐漸頻繁，除了碼頭泊位，補給、維修及其他配套服務亦可能受惠。不過，遊艇來得多，不代表留得久。停泊時間、維修及補給開支，才是衡量本地商機的實際指標。

二十多年過去，遊艇仍象徵富裕生活。當年電影宣傳的鏡頭，讓人記住明星乘遊艇抵達皇后碼頭的風光，卻未必留意背後一眾提供專業服務的人。富豪享受數天海上假期，背後是一群人全年工作的成果。