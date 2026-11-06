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無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋必買推介＋主題展覽互動遊戲
著數優惠

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋必買推介＋主題展覽互動遊戲

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:無印良品

無印良品萬宜大廈商場店新開幕！新店總面積佔地超過 9000 平方呎，是附近上班一族買文具及零食，放工購買快速料理食材包、化妝品及日常用品補購好地方。11 月6日至13日會員新店消費滿$500，可換領25周年限定毛絨掛飾匙扣，11月6日至8日會員新店任何消費雙倍積分。萬宜大廈商場同時特設無印良品主題巨型摩天輪打卡熱點，並推出反應遊戲及人生四格拍照體驗！

 

Read More：無印良品香港25周年祭︱11.6-15會員全店購物＋餐飲消費九折優惠＋額滿$300送限定帆布袋

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

 

•    無印良品中環萬宜大廈商場店逾9,000平方呎
•    開業禮遇：11 月6日至13日會員新店消費滿港幣500換領25周年限定毛絨掛飾匙扣
•    11月6日至8日會員新店任何消費雙倍積分
•    11 月6日至15日無印良品25周年祭會員全線額外九折
•    11 月9 至13日消費滿港幣300換領25周年帆布袋

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

 

　　有別於其他分店，店舖以「自然實木與城市綠洲」為設計主題，採用大量由日本宮崎縣直接進口的天然實木，並善用樹皮及木材切割後剩餘的「端材」，讓木材的不同部分都能發揮用途。香港團隊設計、宮崎木廠匠人揉合兩地的設計理念與職人工藝，營造簡潔而具層次的休閒空間，淡淡木香更將日本森林的自然氣息帶進繁忙的中環日常。店舖主走道上方設有通透的天幕，將自然光線引入室內，陽光灑落在紋理溫潤的原木上。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

　　透過善用木材資源，無印良品希望呈現天然素材經年生長而成的獨特質感，同時傳遞珍惜資源及持續循環利用的理念。

 

傳統「字粒」融入品牌標誌

 

　　設計亦融入中環的歷史文化元素，取材自昔日香港舊式印刷所使用的傳統「字粒」，重新演繹無印良品品牌標誌，以當代的空間設計重新呈現昔日印刷文化的痕跡。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

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無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

無印良品萬宜大廈商場店設有多個專區，包括女裝服飾 男裝服飾、美容及個人護理 食品、文具 家居整理。

 

好物推介

 

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即日起至11月15日，選購精選易回收抓毛絨系列，可享9折優惠

 

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植物發酵液修護保濕系列，讓毛躁髮絲回復柔順光澤

 

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無印良品香港25周年限定 —牛油雞肉咖喱味｜抹茶牛奶味｜柚子柑橘糖味爆谷，$18

 

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鹹香滋味海苔小吃，海苔味蝦頭最搶手！

 

　　

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人氣小食！選用澳洲穀飼安格斯牛肉原切製成，片片酥脆，保留濃郁肉香。備有經典鹽味、惹味香辣、黑松露及番茄四款風味。牛扒脆系列 $25

 

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冬季限定軟心朱古力 $32-$38

 

　　

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發酵導入精華棉片以發酵導入乳液為基礎，配合發酵米糠萃取物、神經醯胺等保濕成分，溫和擦去肌膚多餘油脂與老舊角質，同時補充水分。

 

無印良品萬宜大廈商場店開業限定 MUJI app 會員專享禮遇

 

•    禮遇一 25周年限定毛絨掛飾匙扣盲盒換領優惠

2026年11月6至13日，MUJI app 會員凡於無印良品萬宜大廈商場店消費淨值滿$500或以上，可換領25周年限定毛絨掛飾匙扣一個。款式隨機送出。禮品每日數量有限，換完即止。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

 

•    禮遇二 任何消費獲雙倍MUJI app積分

於2026年11月6至8日開業首三天期間，MUJI app會員於無印良品萬宜大廈商場店作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費 $1 即可獲得 2 積分，每消費 $2 即可獲得 4 積分，如此類推。

 

•    禮遇三 「無印良品香港25周年祭」MUJI app會員專享9折優惠及限定禮品換領

於2026年11月6至15日期間，同時舉行「無印良品香港25周年祭」，MUJI app 會員於全線港澳店舖、香港官方網上商店及Café&Meal MUJI作任何消費，即可享有額外9折優惠;此外，於11月9至13日期間，MUJI app 會員消費淨值滿$300或以上，即可換領無印良品香港25周年帆布袋一個。禮品每日數量有限，換完即止。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

 

主題展覽限定活動及禮遇

 

　　11月6日至29日於中環萬宜大廈商場1樓中庭呈獻「原點．源於 無印良品」25周年主題展覽，免費入場。場內以中環具代表性的摩天輪為靈感打造大型裝置，同時展示無印良品在香港25年來的重要發展時刻，並精選多款商品分享設計巧思與鮮為人知的小知識。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

 

　　MUJI app會員追蹤官方Instagram或Facebook後可免費參加「剛剛好的2.5秒」反應遊戲，成功停在「2.50」即可獲25周年限定毛絨掛飾匙扣（款式隨機，每日數量有限）。MUJI app會員於萬宜大廈商場店單次消費淨值滿港幣100或以上，即可憑當日收據於主題展覽免費參加人生四格拍照體驗一次。

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

反應遊戲贏限定盲盒

 

無印良品中環萬宜大廈商場店新開幕，會員限定雙倍積分＋換領盲盒＋25周年祭9折優惠必買推介

人生四格拍照體驗

 

無印良品萬宜大廈商場店

地址︰中環德輔道中68號萬宜大廈商場2樓201-209及215-220號舖

營業時間︰星期一至星期日及公眾假期 10:30 a.m. 至 8:30 p.m.

查詢︰2694 9309

Tags:#無印良品#中環#萬宜大廈#Jetso#著數優惠#Hot Deals
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