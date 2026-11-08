當1997年7月泰國貨幣崩潰時，倫敦金融城並沒有當它是一回事。至8月，又發生了戴妃死於車禍事件，英國舉國震驚。相較之下，亞洲的金融危機更顯得像是一場遙遠的風暴。

在英國公眾悼念戴妃的那段時間，亞洲金融危機於8至10月間在東南亞傳導，其中印尼盾貶值80%，直接導致了蘇哈托總統的下台。在此期間，《金融時報》等英國財經媒體仍不斷安撫國內市場，認定這場發生在亞洲的危機，不會影響到歐美。

英人沉湎在對戴妃的悼念中，亞洲金融危機就似一場遙遠的風暴。（資料圖片）

直至該年年底，金融風暴吹垮了韓國，加劇了日本經濟泡沫的破裂。該年11月，韓國政府向IMF申請高達580億美元的貸款，並同意接受苛刻的還款條件。韓國國民甚至發起「獻金運動」，捐出家中黃金救國。

倫敦財經界此時才開始感到緊張。原因之一，是英國此時吸納了大量的日韓投資。當時，英國銳意將自身打造成全球化的融資中心，以鞏固其在歐洲一體化過程中的金融領導地位。但如此一來，也使得英國成為歐洲各國中，最容易受到全球經濟大環境影響的國家。

在1985至1996年的10年間，英國吸引的外國投資達到了1000億英鎊，其中來自亞太區的投資佔了17%。當時，日本在整個歐盟區的投資中，有40%是注入了英國，在英有200多家日企，投資總額達到200億英鎊。其中，單是本田車廠的投資就達到30億英鎊。

與此同時，韓國在英國的投資亦急起直追。三星電子當時率先在英格蘭東北投資4.5億英鎊，開設了生產線。爾後金星集團也在威爾斯投資17億英鎊，開設電子產品廠房。那幾年，日本陷入泡沫危機，對外投資放緩，韓國也就成了外來投資的生力軍。

金融城緊張日韓風暴

至亞洲爆發金融危機時，韓國也已在英國投資了100多家公司，投資總額達到67.5億英鎊。日韓的投資不僅創造了就業機會，帶動了英國的經濟增長，而且還有助於英國工業技術和產業結構的更新。日韓同步陷入金融危機，終於令英國開始似驚弓之鳥。

自從韓國向IMF求助後，對外投資熱潮瞬間降溫。現代電子集團、三星集團、大宇汽車紛紛暫緩了對當地的投資計劃，而每個項目都涉及數以千計的就業機會。在此問題上，前保守黨政府還給剛上台的新工黨貝理雅政府埋下了「巨雷」。

保守黨任執政時，為了吸引日韓資本進駐，也花了不少錢。例如單是為了安排金星集團投資威爾斯，就發放了2億英鎊津貼，成為英國政府歷來為外資提供的最大筆資助。當日韓投資泡湯，就意味著英國政府白白花掉了巨額津貼。

回想當年，倫敦金融城和財經媒體仍只是把注意力集中在日韓身上。我甚至感到，他們預期中國也必然會陷入麻煩。我記得當年特區政府有位財政官員訪英，在記者會上被問及香港何時可以擺脫亞洲金融危機的陰影？官員很樂觀地表示，最遲在聖誕節香港就會有起色。

結果，官員遭到了英國記者的窮追猛打，質問他作為亞洲經濟引擎的日本，經濟表現仍未見好轉，而韓國又陷入了風暴，對於香港在聖誕節就能脫險的預期會否過於樂觀？這位官員被多番追問後憤而黑臉，記者會不歡而散。