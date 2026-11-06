歐聯反勝救不了卡域克，曼聯主場鬥維拉難脫險

本週中的歐聯賽事，整體而言算是正路之中帶點驚喜。

巴塞隆拿主場輕取阿士東維拉、曼聯驚險反勝羅馬，各支傳統勁旅大致交出應有表現。不過，當大家把焦點放在入球和賽果之上，今個比賽日其實再次帶出一個老問題：足球究竟是球星的遊戲，還是領隊的遊戲？

答案一直很簡單。

球員決定一支球隊的下限，領隊則決定球隊的上限。

先說曼聯。

奧脫福球場終於迎來久違的歡呼聲。面對羅馬，曼聯開賽17分鐘已經落後兩球，幾乎所有人都以為曼聯的危機將進一步惡化。然而下半場，般奴費南迪斯先憑十二碼追近比數，之後古拿（Cunha）在最後七分鐘連入兩球，協助球隊完成3比2大逆轉。

曼聯今季歐聯4戰2勝2負攻入7球失8球，攻守表現反覆，卡域克仍未真正解決防線問題。

如果單看賽果，這當然是一場振奮人心的勝仗。

但如果放大來看，問題並沒有完全解決。

曼聯近5場正式賽事仍然只得1勝1和3負，期間失掉12球。今仗雖然反勝，但上半場仍然暴露出防線鬆散、中場保護不足等老問題。

這場勝利最大的作用，或許只是替卡域克暫時爭取到喘息空間，卻不能改變他的命運。

因為卡域克的問題從來不只是戰術。

正如之前提到，哈利列納曾形容卡域克是一個十分聰明的球員，但性格偏向安靜和隨和，欠缺那種領袖氣場。很多時候，一位領隊不只是安排陣容，更要敢於得罪人、敢於作決定。當球隊陷入低潮時，是否敢於棄用核心球員、改變既有體系，往往決定了一位領隊能否晉身頂級行列。

另一邊廂，阿士東維拉作客0比3不敵巴塞隆拿，某程度上亦反映另一個現實。

即使再出色的領隊，也不能違反足球規律，球員質素和戰術體系。

艾馬利近年帶領維拉屢創佳績，但今仗面對巴塞，雙方陣容質素上的差距還是清晰可見。巴塞耶馬先開紀錄，其後拉芬夏梅開二度，巴塞全場16次射門、8次中框，維拉全場只有1次射正。

維拉在艾馬利帶領下已先後殺入歐協聯四強、歐聯八強及贏得歐霸盃冠軍，近三季歐洲賽累積逾20場勝仗。

艾馬利的部署並不差，維拉上半場甚至曾經創造不少機會，但當對手同時擁有更好質素的球員、更厚的板凳深度，以及更強的個人能力時，再精妙的戰術也難以拉近與巴塞戰術體系差距。

這就是所謂的巧婦難為無米之炊。

不過，本輪歐聯最令人震驚的並非曼聯反勝，也不是巴塞贏波，而是科莫。

這支近年才重新崛起的意大利球隊，居然作客以9比1橫掃朗斯，追平歐聯歷史單場最多入球紀錄。更加誇張的是，科莫今屆歐聯4場比賽已經攻入19球，期間先後以4比1擊敗RB萊比錫和曼聯，如今再送朗斯一場9比1。

究竟科莫為甚麼在短短4-5年間能夠從意大利乙、丙組球隊變成歐聯份子？這條神奇之旅如何打造，下期我們會利用國際賽期拆解。

本週焦點：曼聯 VS 阿士東維拉

本週英超焦點之一，曼聯主場迎戰維拉。

從近況來看，維拉看高一線。最近5場正式賽事，維拉錄得4勝1負，攻入14球失5球；反觀曼聯則是1勝1和3負，攻入6球失12球，防守乏力十分嚴重。

本季曼聯最大的問題已不再是入球能力，而是防守崩潰。最近5場正式賽事合共失掉12球，場均失球高達2.4球，即使擁有利辛度馬天尼斯、蘭尼約羅及馬泰斯迪列治等具級數的後衛，球隊依然頻繁出現站位混亂、防守覆蓋不足及攻守轉換速度偏慢等情況。

更重要的是士氣。

曼聯雖然剛剛反勝羅馬，但那更像是一場自救戰；維拉即使敗予巴塞，整體發揮其實不差，球員對艾馬利的信任亦未見動搖。

論球星數量，兩隊未必有明顯差距；但論整體穩定性、戰術成熟度，以及球員執行能力，現階段維拉反而較曼聯可靠。

至少目前來看，艾馬利的維拉仍是一支知道自己在踢甚麼足球的球隊。而這一點，恰恰是曼聯管理層和卡域克最欠缺的東西。

這一仗，曼聯肯定失分。