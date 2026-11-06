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AI代理︱當個人公司與服務都有AI代理，你的工作生活將會如何改變？
數碼創科

AI代理︱當個人公司與服務都有AI代理，你的工作生活將會如何改變？

AI實戰室
Leonard Lam
AI實戰室

　　從親自操作，到授權代理：下一場改變不只在聊天視窗。當你的AI開始與公司的AI交涉，生活可能更省事，決定權卻未必更清晰。真正需要學習的，不只是如何發指令，而是交出多少權力、如何核實結果。

 

一、你不再逐個網站按，而是交代想要甚麼

 

　　訂一次旅行，要開多少個分頁？機票、酒店、地圖，再加上同行朋友的訊息。比較完價錢，還要確認取消條款；只是想放幾天假，卻先做了半天行政工作。

 

　　如果你只要說：「找一個適合一家四口的行程，預算兩萬元，不要凌晨航班，酒店要方便長者出入。」餘下的搜尋、比較和協調，由你的AI代理處理，最後把選擇交給你，旅行的起點便不再是一排搜尋結果，而是一份待你決定的方案。

 

　　這個方向已有企業布局。Airbnb在今年11月5日公布的第三季股東信中，提出建立專門協助規劃及預訂旅程的AI代理，計劃於2027年上半年開始推出。這仍是公司的發展計劃，不代表今天已能把整段旅程全權交出去。

 

　　值得留意的，不只是旅遊平台多了一個聊天功能，而是人與服務的關係可能改變：以前，你上網找服務；將來，可能是你的代理，與服務商的代理交涉。

 

二、不同行業都有代理，服務會如何被選中？

 

　　不妨想像，你的代理向酒店確認無障礙設施，向餐廳查詢食物過敏安排，再跟交通服務協調接送。對方也有代理，負責讀取供應情況、報價和處理要求。你毋須在幾個網站之間重複填寫同一批資料。

 

　　類似情境不只適用於旅行。看診前整理預約要求、向裝修公司索取報價、替公司尋找培訓課程，都有部分工作可由代理協助。不過，能否做到，要看服務是否開放接入、資料是否可靠，以及雙方是否得到適當授權。

 

　　這不是所有代理已經互通的世界。Google於2025年公布Agent2Agent協議，便是嘗試讓不同系統的代理交換資訊及協作。它說明基礎正在建立，卻不等於任何人的代理，今天都能自行與任何公司成交。

 

　　對企業而言，這也帶來一道新問題：將來研究你服務的，可能先是一個代理，而不是客人本人。網站漂亮固然重要，價目、供應、限制和取消條款是否清晰、可供核實，同樣會影響你有沒有機會進入客人的候選名單。

 

　　對消費者來說，比價或許更容易，但「最便宜」不一定是「最適合」。你願意為少轉一次車多付多少錢？為方便長者，是否接受房間較小？這些取捨不會因為有代理便自動消失，只是由你逐頁比較，變成你要先說明自己重視甚麼。

 

三、工作不只變快，人的角色也要重排

 

　　當公司、客戶和供應商都有代理，部分例行工作可能不再由人逐項操作。同事交代要求，代理整理資料、追問缺漏、安排下一步，人則處理例外和作出取捨。

 

　　但這不代表每個職位都會消失。同一份工作裏，哪些步驟可以交出，哪些判斷涉及關係、責任和專業，往往要重新拆開。以前熟悉操作流程的人，將來也要懂得訂立標準，辨認一份看似完整的結果，究竟有沒有解決問題。

 

　　我早前處理學院一條內容自動化流程，稿件已建立，原應更新的試算表卻沒有紀錄。畫面顯示「已連接」，仍要核對登入身份、檔案權限，以及資料有沒有真正寫入，才能確認流程是否完成。

 

　　這件小事提醒我：系統能執行，不代表有權執行；流程跑過，不代表結果已送達。當代理可以處理更多步驟，我們需要看的，反而不只是它如何回答，而是最後改了甚麼、寫到哪裏、是否符合原來要求。

 

　　未來值得培養的能力，可能包括把目標說清楚、設定可接受的範圍，以及驗證成果。這不是少做事的藉口，而是把精力從重複操作，移到值得人負責的地方。

 

　　企業也不能只把代理接上舊流程，便假設效率自然提升。如果每個部門都派出代理，卻沒有清楚的負責人，同一宗要求可能被重複處理，也可能各自以為對方已經完成。要省下溝通時間，先要講明誰能作主、誰接收結果，以及甚麼情況必須交回真人跟進。

 

四、人人都有代理，誰替你的決定負責？

 

　　代理越能幹，授權便越不能含糊。「替我找酒店」與「替我付款訂酒店」，是兩種完全不同的權力。能讀取日曆，不代表可以取消會議；知道你的健康資料，也不代表可以轉交服務商。

 

　　一般用戶可以先畫三條界線：哪些資料可以讀取，哪些行動可以自行完成，哪些承諾必須先問本人。金額上限、不可退訂項目，以及涉及他人資料的操作，都應在執行前說清楚，而不是出錯後才補充。

 

　　還有一點不能忽略：你的代理想替你找到合適服務，平台的代理也有自己的業務目標。兩個代理談得順暢，不代表雙方利益自然一致。推薦依據、收費、資料流向，以及出了錯如何追查，仍需要人看得明白。

 

　　我們未必一下子走進「人人都有代理」的世界。不同行業會以不同速度前進，有些程序仍須真人審核，也有人寧願保留親自選擇的過程。

 

　　但方向值得現在思考：當越來越多事情可以交給代理，你不必再為每個步驟動手，卻仍要為重要決定負責。到那一天，你最需要準備的，是一個更聰明的代理，還是更清楚知道甚麼必須由自己決定？

 

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/

 

Tags:#AI代理#數碼創科
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