抹茶甜點推介︱GODIVA抹茶巧克力軟雪糕及飲品系列$59，DREYER’S極上抹茶麻糬雪糕杯

抹茶控召集！GODIVA及DREYER’S抹茶甜點試咗未？GODIVA最新推出抹茶巧克力軟雪糕及飲品系列包括抹茶白巧克力軟雪糕、抹茶雙重黑巧克力軟雪糕、抹茶白巧克力熱飲及抹茶白巧克力奶昔。DREYER’S® 「品味甜點系列」則推出全新口味 ── 極上抹茶麻糬雪糕杯，香濃抹茶雪糕夾雜軟糯麻糬粒，表面再灑上一層甘醇抹茶，帶來雙重味覺驚喜。

GODIVA秋冬限定暖心之選，首推抹茶白巧克力熱飲，富濃郁茶香與甜蜜絲滑白巧克力，帶微苦回甘的茶韻，熱飲頂層覆蓋著細緻輕盈的綿密奶泡，並以日式抹茶粉巧妙勾勒出品牌象徵性的「G」字拉花，帶來優雅精緻的視覺效果。

抹茶白巧克力熱飲HK$59

涷飲抹茶白巧克力奶昔又是另一風味，將日式抹茶的回甘與白巧克力的濃醇可可香融為一體，調製出絲滑綿密豐厚的口感。頂層特別鋪上輕盈細膩的抹茶鮮忌廉，並灑上白巧克力碎及抹茶粉作雙重點綴。

抹茶白巧克力奶昔HK$59

食雪糕不分季節，上乘日式抹茶分別融入GODIVA經典白巧克力及黑巧克力之中。抹茶白巧克力軟雪糕濃郁茶香與絲滑白巧克力展現恰到好處的平衡，茶韻清幽細膩，白巧克力溫潤香甜。雪糕底部特別配上特製抹茶脆粒脆筒，面層灑上精緻白巧克力卷。

抹茶白巧克力軟雪糕$59

抹茶雙重黑巧克力軟雪糕則以黑巧克力的醇厚苦甜與抹茶的細膩回甘互相映襯，雪糕底部同樣配以特製抹茶脆粒脆筒，頂部綴以細緻白巧克力卷，令苦甜、甘醇與酥脆口感和諧交融，帶來更豐富的滋味體驗。

抹茶雙重黑巧克力軟雪糕$59

DREYER’S®「品味甜點系列」全新極上抹茶麻糬雪糕杯，表層灑滿甘醇抹茶粉，入口先感受馥郁茶香與微甘韻味，隨即品嚐綿密順滑的抹茶雪糕，加上軟糯麻糬粒，三重口感交織出豐富層次享受。

DREYER’S®「品味甜點系列」雪糕杯HK$30 /件（單件裝）；HK$79.9 /件（多件裝/3杯）