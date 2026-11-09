中國人講天理循環，講善惡報應，都講「因住收尾兩年」。今次美國中期選舉，民主黨囊括參眾兩院，立即使特朗普成「無腳鴨」（不止是「跛腳鴨」）政府，特朗普剩餘的兩年任期，應十分不好過。

特朗普不好過，但股市卻感到好過。

摩根大通謂自1950年以來的每次中期選舉後，標普在一年之內平均上升了15%，最差的一次是1986年的中期選舉後，碰上1987年股災，才被拖衰了。

圖一是1980年至2024年期段，每次大選和中期選舉在一年之內表現統計，都是升的。

今年似亦歷史重演，納斯達克指數一度下跌了2%，但在約一小時後，反彈多出1%（圖二）。為何市場有這個行為，由極悲，突轉為極喜？

美股市場認為眾議院/參議院/總統，最好不要為同一黨派，因為會成一黨獨大，如參/眾兩院和總統，各為不同黨派把持，就會形成制衡，有些黨爭，互不串連，反而相互拆牆，才最利美國，這種思想，就是基於參眾兩院和總統都不是全心全意為人民，都有私利，故才需要相互剋住才好。

這個互不信任、互相傾軋才會對國家好的畸形想法，也就只有在美國這個奇葩社會才出現。

數據中心成爭執點

大家都知今時人工智能(AI)是未來經濟、科技發展所趨，此中就涉及要建數據中心，這些數據中心要用大量電力去支持算力，要用大量水去冷卻，這就使不少地區人士擔心，電力會被大量耗用，水也一樣，會被耗用。因此在不少想建數據中心的地區的居民都群起反對（圖三），而這亦成兩黨的爭論焦點之一。特朗普/共和黨支持推進AI，故對建數據中心開綠燈，民主黨就明顯以政治取態，反對多建數據中心，堅持要有充分環評和社區認同才可建數據中心，而這點就會在特朗普的收尾兩年任期內，成為代表性的爭執點。

得克薩斯州十數年來均是共和黨人基地，且得州相對人口較少，故以前多建了數據中心，亦有不少數據中心在籌建中，估計到2030年有1/4的數據中心算力會在得州（圖四）。不過今次中期選舉，共和黨失利，民主黨入主，新人的競選綱領之一是嚴對數據中心的營運和興建。

民主黨人這一鬧，主使到美國數據中心的發展速度，會被大大拖緩，亦無可避免地因審核必被延遲。多了批核條件和成本，投資者便擔心，結果就是資金先撤出，便帶來了納指的勁跌，雖然一度回彈回來，但當民主黨人輾過政策逐步推出時，對美國AI業及相關的行業的不利打壓便會顯現。

一個具體表現是，將出任參議院調查委員會主席的民主黨布魯門塔於11月5日表示，在明年1月掌權後，會對一眾科技公司，如蘋果(US.AAPL)、Meta(US.META)、波音(US.BA)、SpaceX(US.SPCX)等展開調查，她們對特朗普的捐款或涉利益輸送，有關公司一就明年1月前自證清白，若不，就會展開調查。

美國參議院調查委員會好比是中國的御史，可查一切想查之事，當兩黨陷黨爭時，執掌參議院調查委員會者，就有無上權力，誰敢不從，被惡意狠查的公司真是「唔死都一身潺」（圖五）。所以在明年1月後，一眾之前與特朗普過從較密的公司，起碼要請隊律師團隊去應答這個調查委員會的垂詢。

當美國AI企業發展會受阻慢時，中國AI企業的發展將又如何？這場中美AI之戰，中國在政治穩定度上，肯定勝上N籌。後續如何，兩三年後便知。

兩黨之爭的另一個重點是在12月11日，在9月時通過的財政撥款，到12月11日便終結，屆時2027年及之後的財政預算必會又起兩黨之爭，美國政府又會有停擺危機。

無腳鴨政府，怎與華談判？

明年1月尚有個中美貿易協議要談，今年9月習特會後，中國與美國簽了個商貿協議，到明年1月屆滿，一個無腳鴨政府，怎有底氣去談、去傾？

另一個和全球經濟有關的大事，是全球利率要變天。

FX168財經報社（北美）訊：美國中期選舉結果可能正在產生一個遠超華盛頓政治版圖的連鎖反應。民主黨同時贏得國會兩院後，市場開始押注特朗普政府在伊朗戰爭和財政政策上的空間可能受到更多制約，如果中東局勢因此降溫、油價進一步回落，持續困擾全球央行的能源通脹壓力也可能隨之減輕，並改變2027年的全球利率路徑。

這一預期已經率先在能源市場顯現。民主黨勝選結果明朗後，國際基準布蘭特原油上周三（4日）暴跌8.7%，收盤跌破每桶100美元，為9月以來首次。市場認為，共和黨已經將中期選舉失利部分歸咎於持續近9個月的伊朗戰爭，這可能增加特朗普尋求結束衝突的政治動力。

民主黨勝選為何會影響全球利率？

過去數月，美國聯儲局、英倫銀行、歐洲央行和日本央行均重新進入貨幣緊縮周期，而推動這一變化的重要因素之一，就是美以與伊朗之間的戰爭大幅推高油氣價格。

戰爭不僅擾亂霍爾木茲海峽及中東能源供應，還進一步加劇全球煉油能力短缺，使柴油、汽油和航空燃料價格顯著上漲。能源成本向消費者物價和企業成本傳導，迫使各國央行重新提高利率以抑制通脹。

因此，如果民主黨掌控國會後對特朗普政府的伊朗政策形成更強約束，並最終推動戰爭降溫，油價回落可能成為全球通脹和利率前景發生變化的重要催化劑。

摩根士丹利Applied Equity Advisors負責人Andrew Slimmon表示，如果選舉結果促使中東衝突得到解決，那麼油價可能下跌，而能源價格恰恰是聯儲局當前面臨的主要通脹問題之一，也是利率維持高位的重要原因。

美國銀行利率策略師Ralph Axel也指出，歷史數據顯示油價與全球利率之間存在密切聯繫。如果未來3至6個月油價繼續上漲，美國利率可能明顯上升，而英國和德國受到的影響可能更為突出；反過來說，如果油價持續下跌，全球加息壓力也可能相應減弱。

總之一句，特朗普收尾兩年應不好過。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）