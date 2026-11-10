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香港人常說「殺人填命」，意思是奪去別人性命，就要付出相應代價。但在海峽另一邊的台灣，即使連殺兩人，甚至三人，也未必會被判死刑。更令外界難以理解的是，殺人犯只要曾經孝順、親友評價良好（自己人的不公正評價），甚至在獄中抄寫佛經，這些理由都可能成為法庭討論「教化可能」的材料，因此逃過一死。當殺人不再必然償命，這種司法取向可說已經改變了社會對犯罪代價的認知。當然，也引起了反彈。
大中華評論

台灣量刑標準惹非議

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　香港人常說「殺人填命」，意思是奪去別人性命，就要付出相應代價。但在海峽另一邊的台灣，即使連殺兩人，甚至三人，也未必會被判死刑。更令外界難以理解的是，殺人犯只要曾經孝順、親友評價良好（自己人的不公正評價），甚至在獄中抄寫佛經，這些理由都可能成為法庭討論「教化可能」的材料，因此逃過一死。當殺人不再必然償命，這種司法取向可說已經改變了社會對犯罪代價的認知。當然，也引起了反彈。

 

　　新北市一宗雙屍命案的判決，再次引爆死刑存廢爭議。疑犯謝文雄因不滿妻子打算離婚，去年7月駕車尾隨妻子及小姨子，先將兩人乘坐的電單車撞倒，再持刀及鋁棒當街追殺，造成兩人死亡。雖然檢察官要求判處死刑，但法院最後卻判處無期徒刑。

 

　　最令人震驚的是，法官引用「憲法法庭」2024年作出的死刑合憲判決，規定只有犯罪情節最嚴重的特殊情況，才可以判處死刑。雙屍案法官據此認為「殺害多人」應指至少三人，謝文雄殺害兩人，未達這項例示標準。古人說的「三人成眾」，被沿用到這種地方，真是無語。

 

1110姚超文稿件

部分輿論認為，在台灣就算連續殺人，只要表達悔意，就可以逃過死刑。（網上AI生成圖片）

 

　　比「殺兩人不夠」更令人爭議的，是台灣法院多年來對「有教化可能」的判斷。2019年，一名李姓婦人因債務糾紛，持鐵鎚猛擊女友人頭部超過40下，殺人後清理現場、取走財物，一開始被發現時更否認殺人。她在看守所抄寫15冊佛經，希望法院相信自己已有悔意。法官雖然認為抄佛經只是打發時間，但又考量她過去曾善盡母親照顧子女的責任，並得到兒女精神支持，認為尚非毫無教化可能，最終判處無期徒刑。

 

　　另一宗更著名的案件，是2013年八里雙屍案。咖啡店女店長謝依涵被認定殺害富商夫婦，並盜領財物，曾經三度被判死刑，最終法院考量她沒有案底、昔日同事及親友對她沒有負面評價、在監獄沒有違規，以及專業心理鑑定認為再犯風險不高，可以免死。

 

　　死刑判決日益嚴格，影響或不只限於法庭，更可能滲透到社會對犯罪代價的認知。台灣交通事故中，長期流傳一句令人毛骨悚然的說法：「撞傷不如撞死」。邏輯是假如撞傷行人導致重殘或終身癱瘓，肇事者可能要負擔長年醫療、復健及看護費用；但如果傷者死亡，便不再產生未來數十年的照護支出。於是，一種極端冷血的想法出現：既然已經撞倒人，乾脆再輾壓幾次，讓傷者死亡。

 

1110姚超文稿件

部分駕駛者有「撞傷不如撞死」心態，在島內過馬路要小心。（TCPB交大波麗士fb圖片）

 

　　今年9月，台中一名38歲女護士下班後過馬路，被一輛私家車撞飛。駕駛者其後迴轉，再次輾過倒地的女子，令她死亡。案件曝光後，「撞傷不如撞死」的說法再度引起激烈討論。

 

　　然而，二次輾壓是否出於殺人故意，仍須依證據判斷，不能單憑影像便斷定駕駛者的真正動機。真正值得警惕的是，某些肇事者會否誤以為自己可以賭一把：倘若沒有監視器，便聲稱緊張失控、操作失誤，把故意輾壓解釋成交通意外；即使被揭發故意殺人，也可能認為台灣法院不會輕易判死刑；如果再與被害者家屬和解、賠償，或表現悔意，便可能爭取到較輕刑罰。

 

　　依照島內法例，殺人犯只需要先爭取躲過死刑。如果判無期徒刑，只要行為良好，服刑25年的一半也可能符合假釋時間門檻，仍有機會走出監獄重新生活。

 

　　法官不願判死，有輿論認為與政治「廢死」風氣有關。主打人權的民進黨內長期存在支持廢死的聲音，而領導人則有權提名大法官，經立法院同意後任命。執政者的人權理念，可能透過司法政策與大法官人事，間接影響憲法解釋的方向。至於死刑執行，更涉及行政部門的態度，台灣曾經接近5年沒有執行死刑。

 

　　對香港旅客而言，台灣是熱門旅遊目的地，夜市、美食、自然風景令人流連忘返，但行人交通安全也是不可忽視的問題。真正令人不安的，不應只是擔心被車撞到，而是任何人都不該在交通意外發生後，還要擔心自己的寶貴生命會否被當成一筆賠償成本來計算。

Tags:#台灣熱話#台灣司法#死刑#無期徒刑#教化可能#廢除死刑#刑事判決#殺人案#台灣交通安全#交通事故#司法改革#八里雙屍案#民進黨#人權#法官裁量#犯罪與刑罰#法律倫理#司法判例#刑事責任
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