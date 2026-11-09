提防假冒WhatsApp官方支援：單憑「藍剔」絕不足以證明是官方帳號！教你3招分清真假

警方發現近日有騙徒盜用假冒WhatsApp官方支援發出虛假安全警告，誘導事主輸入「8位數配對代碼」以騎劫帳戶。記者身邊都有朋友收到類似的WhatsApp訊息，但帳號名稱「太假」，很容易察覺到是假冒的，但可能有騙徒用另一些「像真度」較高的帳號名稱，一不小心就會中伏！警方「守網者」與WhatsApp教大家3招分清真假，避免誤墜圈套。

守網者與WhatsApp提醒大家：單憑「藍剔」絕不足以證明是官方支援！請依照官方指引，認清以下3大關鍵：

1. 認明「官方支援帳戶」標籤

真正的官方支援對話，除藍剔外，對話框內必定顯示「官方支援帳戶」系統標籤；僅有藍剔即屬假冒。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

2. 點開「聯絡人資訊」查號碼

● 官方帳戶：屬系統服務，個人檔案不會顯示電話號碼。

● 騙徒帳戶：點開檔案會現出原形，顯示具體電話號碼。

記者的朋友收到的假冒WhatsApp官方支援的短訊。

3. 絕不索取「8位數配對代碼」或敏感個人資料

Meta及WhatsApp絕不會透過對話或外部網站索取OTP（One-Time Password），亦不會指示你在「已連結裝置」輸入任何8位數代碼。同時，WhatsApp絕不會要求你提供敏感個人資料、你的全名、PIN或付款詳情。

如遇可疑對話，切勿回覆，請即「舉報」及「封鎖」。凡索取銀行或個人資料、要求點擊可疑連結，一律視為詐騙！