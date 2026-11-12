職場面相︱權力霸凌格局︰鴛鴦臉心口不一＋鼻頭下垂極端利己＋唇型不齊口不擇言

政商名利場中的「語言施暴者」—-臉孔鴛鴦、鼻頭下垂、唇型不齊反映權力霸凌。

這是一場在議事殿堂的高調交鋒 —-時尚對權威、尊嚴對專橫！

上月中旬，台北101董事長賈永婕一身精緻配搭，出席台灣立法院財政委員會備詢，竟被民進黨的賴惠員嚴厲訓斥。

引爆點是一個與公司業務完全無關的問題。坐在主席台的當期召委賴惠員，在質詢的空檔中，突然開口：「我們明白101代表時尚流行，但國會殿堂還是要有一定的標準…..下一次請穿得跟我們一樣純樸。」

賈永婕立刻微笑反駁：「可是我真的認為我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

賴惠員這就更起火了，面色一沉，直接開戰：「要繼續再辯嗎？」

賈永婕回應：「我沒有繼續辯， 我非常尊重國會殿堂……」

此時賴惠員強行切斷對話，阻止對方再發言。

這段直播畫面一出，瞬即引爆輿論，網上負評灌爆賴惠員的臉書，連民進黨領導人賴清德也反對她。

眼見大勢不妙，賴惠員後來在立法院議場前連番三度鞠躬，並公開向賈永婕及市民道歉，謂自己「溝通不良」。賈永婕撇脫地回應：「收到了，這件事到這裏吧。」

她當天究竟穿了甚麼「離經叛道」的服飾呢？ 原來是一件黑色無袖不對稱下擺的裙子，配一件簡雅的Dior米色外套，這短褸（約港幣四萬多元）是她為女兒大學畢業典禮買的，在幾個重要場合也穿過，可見她尊重這次會議。而她只披着外套，是因為更年期潮熱，穿脫兩難，只好披著。

賈永婕

但賴惠員真的很「純樸」嗎？有網民搜出，她當日腰繫 Hermes 皮帶（約港幣9000多元），因而指她言行不一、雙重標準。

因嫉妒小氣而攻擊人，不只在政壇，在職場也常有。胸襟狹窄，言詞刻薄的格局，在相學上有跡可尋：

賴惠員年青時的照片

賴惠員近照

1/ 鴛鴦臉： 心口不一

鴛鴦臉是指左右臉嚴重不對稱，賴惠員左眼大過右眼，右鼻翼高於左鼻翼，笑時右咀角高於左咀角。這種人往往表裏不一，在職場表面和顏悅色、稱兄道弟，背地裏卻在不斷 盤算，甚至過橋抽板。由於心思多變，缺乏安全感，會瞬間反臉，以尖銳的語言來掩飾內心的不滿和心虛。

2/ 鼻頭下垂：極端利己

鼻代表一個人的自我和野心，鼻頭下垂反映城府深、善計算。他們對金錢、權力、面子，都非常斤斤計較。在商場中。不管是對員工的薪酬，或合夥人的分紅，都顯得小家氣子，不會讓自己吃半點虧。

3/唇形不齊：口不擇言

唇形不齊整的人，容易自製麻煩或惹上口舌是非。他們和人溝通時，常常缺乏同理心，說話好多時不經大腦，甚或故意挑剔。在商務談判或內部會議中，他們擅長用冷嘲熱諷來打擊對手的自信，或用難聽的說話來推卸責任。

我們在職場若不幸碰到這些極具壓迫感和殺傷力的人，需要用高情商、低內耗來應對，先建立好心理防禦，然後以內心的清明，活出他們難以望及的高度和氣度！