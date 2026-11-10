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港股相對平
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港股相對平

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　港股三大指數呈現高開低走行情，連續強勢反彈後市場情緒謹慎。恒生指數收市跌0.1%報24448點，國企指數跌0.2%報8260點，科技指數跌0.9%報4040點，開市初段曾衝高至2%。

 

　　盤面上，格隆匯報道，早盤支撐大市高開的大型科網股普遍走弱，尤其美團(03690)收市大跌6.5%，小米(01810)、京東(09618)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)均轉跌，百度(09888)勉強轉升。

 

券商內險股軟，內銀撐市

 

　　中資券商股、保險股多數走低進一步拖累大市下行，其中，新華保險(01336)跌超3%，中金公司(03908)跌2.7%，國泰海通(02611)跌2%；鋰電池股全天低迷，龍頭寧德時代(03750)跌2.7%；早盤活躍的存儲半導體股、光通信概念股多數轉跌，中際旭創(03308)跌4.3%，汽車股、航空股、海運股、內房股普遍下跌。

 

　　另一方面，煤炭股走強明顯，首鋼資源(00639)大漲近13%領銜，特別股息預期點燃個股行情，兗礦能源(01171)、中煤能源(01898)皆走強，生物醫藥股普遍活躍。

 

　　權重內銀股撐市，中國銀行(03988)、交通銀行(03328)漲超2%，農業銀行(01288)漲1.4%。

 

個股動態：

 

　　富智康集團(02038)：發布前三季度業績，營業收入及其他經營收入56.3億美元，按年增加7.8%；期間溢利6698萬美元，按年增加59.2%。

 

　　蒙古能源(00276)：預計截至9月30日止六個月總收入按年增長約28%，至不超過11.2億元。

 

　　中國鋁業(02600)：附屬擬與中鋁國際訂立EPC總承包合同，涉資約65.56億元（人民幣．下同）。

 

　　越秀地產(00123)：前10月累計合同銷售802億元，按年下降約12.9%。10月銷售額122億元，按年下降約0.7%。

 

　　天域半導體(02658)：擬4億元收購浙江東尼電子約7%股份，旨在加強集團與目標集團在碳化矽業務上的長期合作。

 

　　立訊精密(02475)：已取得工行不超過18億元股份回購專項貸款承諾。將結合股票回購增持再貸款政策、公司資金情況、市場走勢等，維護公司價值和廣大投資者利益。

 

　　匯聚科技(01729)：擬回購不超過5億港元的股份。

 

　　廣合科技(01989)：斥資約1.15億元回購137.86萬股A股，回購價每股81.6至83.97元。

 

機構策略：

 

　　國泰君安認為港股市場將延續震盪向上的態勢。一方面，港股估值相對全球主要資本市場依然處於明顯的「價格窪地」，具備中長線配置性價比。另一方面，當前市場的籌碼結構更為健康，在面對宏觀利好催化時，往往能展現更強的彈性與韌性。

 

階段性修復窗口望開啟

 

　　廣發基金認為外部擾動趨緩，港股或迎來階段性關注窗口，中期上行空間能否打開取決於景氣基本面的進一步驗證。美國中期選舉落地後，AI基建擴張增速放緩推動下游基本面預期上修，疊加油價、美債收益率和美元回落，前期壓制港股的一系列因素邊際改善，階段性修復窗口有望開啟。

 

　　中期延續寬幅震盪的判斷，後續上行空間將由互聯網龍頭盈利改善、AI應用商業化及內地需求修復等因素影響，若後續AI應用端取得突破、港股估值分位相對不高，上行空間有望進一步打開。紅利資產或是長期資產配置優選，或可關注互聯網、造車新勢力等港股科技，以及基本面預期向好的創新藥。

 

　　國金證券認為受美國中期選舉出爐，民主黨完成「兩院」橫掃影響，AI算力鏈遭遇集中拋售，全球風險資產顯著承壓。中國資產內生的穩定性依然牢固，疊加近期維穩政策力度的加強，中國資產的吸引力正在加強。

 

　　AI減速下資本成本下降之路已經清晰，前半段衝擊來自於資本回報的同步下降，後半段全球將迎來機遇。部分業績韌性與邊際改善信號已經出現，建議從宏觀+行業兩條線上尋找防禦配置線索。

 

　　港股應已企穩，但市場信心有待重建，要些時間，心急不來。美國AI股受到「色」、息困擾，亦會拖累全球科技股短期走勢，「色」是黃仁勳的「色」事，會帶來短期波動，相關的八卦新聞，多講無謂，但美息趨升則對美科技股後向影響深遠，容後說。

 

港股相對平

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港股相對平

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#港股
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