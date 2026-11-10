海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

今年聖誕節，海港城以「TOGETHER SINCE 1966」為主題，推出60周年鑽禧慶典重點項目「Christmas Togetherness」，與市民一同回顧六十載珍貴回憶。活動將於2026年11月19日至2027年1月3日舉行，40米長、三層高復刻聖誕火車站大堂矚目登場，場內消費滿$60即可參加「HARBOUR 60幸運賞」每周送出1,966份紀念禮品，商戶特別推出四大限定優惠。如果大家有曾於海港城拍攝的照片，可參加舊照故事徵集活動，有機會將珍貴片段登上維港戶外大電視。

海港城前身海運大廈於1966年3月22日正式開幕，是亞洲首個大型購物商場及全球首個結合郵輪碼頭與商場的地標。六十年來見證香港發展變遷，亦成為不少港人成長回憶的重要部分。為紀念鑽禧年，海港城特別以「Christmas Togetherness」為題，寓意與香港市民一起生活、一起歡聚、一起創造回憶。

40米復刻火車站聖誕裝置登場

活動焦點之一，是位於海運大廈露天廣場及地下中庭的大型聖誕裝置。今次裝置以經典火車站大堂為設計靈感，全長40米，採用三層立體結構打造，重現昔日海港城長型聖誕佈置的經典面貌。整個場景融入鑽石元素，象徵海港城踏入60周年的重要里程碑，同時加入四葉草圖案，寓意祝福與幸運。裝置頂部更設有機動火車定時穿梭，配合聖誕樹及節日角色，呈現昔日海運大廈的聖誕氣氛。

場內更將首次展出30隻專為60周年設計的「Harbour Cityzen」立體熊仔。這批熊仔分別代表海港城不同面向，包括購物、美食、文化藝術、維港景觀及旅遊體驗等，成為今次活動的重要角色及打卡熱點。

慈善義賣及香港血癌基金合作

適逢海港城與香港血癌基金合作25周年，主辦方今年首次推出聖誕佈置慈善義賣，讓市民透過慈善換購方式收藏Harbour Cityzen熊仔裝飾，所有收益將全數撥捐香港血癌基金，於節日傳遞關愛。

HARBOUR 60幸運賞

除大型裝置外，海港城亦推出60周年限定獎賞活動「HARBOUR 60 幸運賞」。Harbour Cityzen會員只需於指定地點出示有效抽獎電子證及即日單一商戶滿60港元收據，即可參加抽獎。活動每周送出1,966份獎品，總值超過600萬元，包括限量模型車、周年保溫瓶、聯乘紀念品、高達60小時免費泊車券及鑽石首飾等。

參加「HARBOUR 60幸運賞」後，大家更可即場挑戰海港城60周年急口令！只要於15秒內成功讀出指定急口令，即可獲贈海港城60周年紀念版月曆乙份。月曆數量有限，送完即止。

1:64比例模型車連海運停車場場景





海港城60周年主視覺設計保溫瓶、即影即有相機及鞋袋

限定T-shirt

全民參與60周年活動

此外，市民亦可參與「60．寶藏」計劃，以60港元換購海港城歷年與品牌及藝術家合作推出的經典精品。海港城更聯乘本地科技品牌Zoda推出「同框60」自拍亭體驗，設有三款60周年限定相框，讓不同世代透過相片連結彼此回憶。年齡總和達60歲或以上的兩至四位同行人士，更可免費體驗一次。

四大60周年限定優惠

另外，多個商戶亦會推出四大60周年限定優惠，包括HK$1,966限定套餐、消費滿HK$1,966送禮、60份限定禮遇及HK$60驚喜價商品，與顧客一同慶祝這個鑽禧里程碑。

1. HK$1,966限定套餐／產品：多間商户推出以1966年為靈感的限定套餐或產品套裝，呼應海運大廈啟航之年；

2. 消費滿HK$1,966之贈品：於指定商户消費滿HK$1,966，即可獲贈精美禮品；

3. 60份限定禮遇：指定商户送出60份限定購物禮遇，數量珍貴，先到先得；

4. HK$60驚喜價：多款人氣商品以HK$60驚喜價即可加購入手；

海港城同時舉辦「一個海港．憶個故事」舊照故事徵集活動，邀請市民提交與海港城相關照片及故事。優勝作品除可獲得香港芭蕾舞團2026/27舞季指定演出門票、Canon EOS R6 Mark III造型矽膠杯墊套裝，或海港城60周年主視覺設計環保袋。精選作品更有機會於聖誕期間在海運大廈戶外大電視公開播放，讓珍藏於相簿中的個人回憶化成「海港回憶」公共藝術作品 。

為慶祝60周年，海港城亦邀請超過60位藝人拍攝周年賀片，包括陳慧琳、楊千嬅、蔡卓妍、張繼聰、謝安琪及MIRROR成員等參與。海港城更會按影片獲得的「Like」數目作出相應捐款，收益全數撥捐香港血癌基金。

Christmas Togetherness@ 海港城

日期：2026年11月19日至 2027年1月3日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈地下中庭

查詢： 2118 8666

www.harbourcity.com.hk