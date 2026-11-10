歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

【大國博弈】張翠容：巴西總統盧拉連任與全球南方的戰略防禦
特朗普收尾呢兩年
財富管理 政政經經

特朗普收尾呢兩年
迷惘與風雨中的一道微光:Ora-Ora 20 周年展《曲背與...
Art & Culture

迷惘與風雨中的一道微光:Ora-Ora 20 周年展《曲背與...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
Jetso
香港周圍遊
著數優惠

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海港城

　　今年聖誕節，海港城以「TOGETHER SINCE 1966」為主題，推出60周年鑽禧慶典重點項目「Christmas Togetherness」，與市民一同回顧六十載珍貴回憶。活動將於2026年11月19日至2027年1月3日舉行，40米長、三層高復刻聖誕火車站大堂矚目登場，場內消費滿$60即可參加「HARBOUR 60幸運賞」每周送出1,966份紀念禮品，商戶特別推出四大限定優惠。如果大家有曾於海港城拍攝的照片，可參加舊照故事徵集活動，有機會將珍貴片段登上維港戶外大電視。

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

　　海港城前身海運大廈於1966年3月22日正式開幕，是亞洲首個大型購物商場及全球首個結合郵輪碼頭與商場的地標。六十年來見證香港發展變遷，亦成為不少港人成長回憶的重要部分。為紀念鑽禧年，海港城特別以「Christmas Togetherness」為題，寓意與香港市民一起生活、一起歡聚、一起創造回憶。

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

40米復刻火車站聖誕裝置登場

 

　　活動焦點之一，是位於海運大廈露天廣場及地下中庭的大型聖誕裝置。今次裝置以經典火車站大堂為設計靈感，全長40米，採用三層立體結構打造，重現昔日海港城長型聖誕佈置的經典面貌。整個場景融入鑽石元素，象徵海港城踏入60周年的重要里程碑，同時加入四葉草圖案，寓意祝福與幸運。裝置頂部更設有機動火車定時穿梭，配合聖誕樹及節日角色，呈現昔日海運大廈的聖誕氣氛。

 

　　場內更將首次展出30隻專為60周年設計的「Harbour Cityzen」立體熊仔。這批熊仔分別代表海港城不同面向，包括購物、美食、文化藝術、維港景觀及旅遊體驗等，成為今次活動的重要角色及打卡熱點。

 

慈善義賣及香港血癌基金合作

 

　　適逢海港城與香港血癌基金合作25周年，主辦方今年首次推出聖誕佈置慈善義賣，讓市民透過慈善換購方式收藏Harbour Cityzen熊仔裝飾，所有收益將全數撥捐香港血癌基金，於節日傳遞關愛。

 

HARBOUR 60幸運賞

 

　　除大型裝置外，海港城亦推出60周年限定獎賞活動「HARBOUR 60 幸運賞」。Harbour Cityzen會員只需於指定地點出示有效抽獎電子證及即日單一商戶滿60港元收據，即可參加抽獎。活動每周送出1,966份獎品，總值超過600萬元，包括限量模型車、周年保溫瓶、聯乘紀念品、高達60小時免費泊車券及鑽石首飾等。

 

　　參加「HARBOUR 60幸運賞」後，大家更可即場挑戰海港城60周年急口令！只要於15秒內成功讀出指定急口令，即可獲贈海港城60周年紀念版月曆乙份。月曆數量有限，送完即止。

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

1:64比例模型車連海運停車場場景

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

海港城60周年主視覺設計保溫瓶、即影即有相機及鞋袋

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

限定T-shirt

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

全民參與60周年活動

 

　　此外，市民亦可參與「60．寶藏」計劃，以60港元換購海港城歷年與品牌及藝術家合作推出的經典精品。海港城更聯乘本地科技品牌Zoda推出「同框60」自拍亭體驗，設有三款60周年限定相框，讓不同世代透過相片連結彼此回憶。年齡總和達60歲或以上的兩至四位同行人士，更可免費體驗一次。

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

四大60周年限定優惠

 

　　另外，多個商戶亦會推出四大60周年限定優惠，包括HK$1,966限定套餐、消費滿HK$1,966送禮、60份限定禮遇及HK$60驚喜價商品，與顧客一同慶祝這個鑽禧里程碑。 

 

　　1.    HK$1,966限定套餐／產品：多間商户推出以1966年為靈感的限定套餐或產品套裝，呼應海運大廈啟航之年；

　　2.    消費滿HK$1,966之贈品：於指定商户消費滿HK$1,966，即可獲贈精美禮品；

　　3.    60份限定禮遇：指定商户送出60份限定購物禮遇，數量珍貴，先到先得；

　　4.    HK$60驚喜價：多款人氣商品以HK$60驚喜價即可加購入手；

 

　　海港城同時舉辦「一個海港．憶個故事」舊照故事徵集活動，邀請市民提交與海港城相關照片及故事。優勝作品除可獲得香港芭蕾舞團2026/27舞季指定演出門票、Canon EOS R6 Mark III造型矽膠杯墊套裝，或海港城60周年主視覺設計環保袋。精選作品更有機會於聖誕期間在海運大廈戶外大電視公開播放，讓珍藏於相簿中的個人回憶化成「海港回憶」公共藝術作品 。

 

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

　　為慶祝60周年，海港城亦邀請超過60位藝人拍攝周年賀片，包括陳慧琳、楊千嬅、蔡卓妍、張繼聰、謝安琪及MIRROR成員等參與。海港城更會按影片獲得的「Like」數目作出相應捐款，收益全數撥捐香港血癌基金。

海港城60周年慶︱三層高聖誕火車站大堂打卡＋$60換歷年精品＋抽獎贏限定禮品＋舊照故事徵集＋四大消費優惠

 

 

Christmas Togetherness@ 海港城

日期：2026年11月19日至 2027年1月3日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈地下中庭

查詢： 2118 8666 

www.harbourcity.com.hk

 

Tags:#海港城#尖沙咀#聖誕節2026#著數優惠#香港周圍遊#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#jetso#Hot Deals#港漂生活情報#聖誕好去處 2026
Add a comment ...Add a comment ...
「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」
更多玩樂假期文章
「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

投票區

人民幣創逾4年新高
103
|
0

你會不會因為上述原因而減少北上，留港消費？

62%
不會
36%
不確定
2%
投票期：2026-11-09 ~ 2026-12-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處