美國中期選舉後，美股港股「風高浪急」、大起大跌。機構投資者及華爾街巨頭均呼籲投資者要保持資產多元化，以應付市場波動，除了高息定存外，銀行推出月月增息活期存款計劃，亦是保本增值的好選擇。

建行亞洲推活期存款優惠，第3個月享3.6厘

想享受存款高息同時維持資金流動性，建行亞洲推出最新活期存款計劃。客戶透過網上銀行或手機銀行，成功開立「月月增息儲蓄戶口」並登記月月增息優惠，以最少5萬元起存，第1個月息率為1.6厘，第2個月為2.6厘，第3個月更可享3.6厘；優惠期至11月16日。

建行亞洲3個月定存7.88厘，工銀亞洲低門檻6厘

港元定存方面，建行亞洲息率最高，新客戶以新資金承造最高可達7.88厘，起存額100萬元。而工銀亞洲的起存門檻低至1000元，3個月息率亦達6厘，適用於新客戶透過手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能以新資金承造。

滙豐低門檻3個月定存享3.15厘

另外，龍頭行之一的滙豐，以新資金敘造定存，3個月可享3.15厘，起存額5萬元，適用於特選客戶。若以舊資金敘造，3個月及6個月亦可享3.05厘息率。

富邦一年期定存最高3.55厘，華僑銀行3.5厘

富邦銀行12個月定存息最高達3.55厘，新舊個人客戶均可透過「Fubon+」手機Apps或分行辦理，起存額100萬起。門檻較低的華僑銀行定存息亦有3.5厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。

富融一周港元定存息高達21厘

數字銀行方面，富融一周港元定存年息高達21厘，存額由1萬元至10萬元，此為全新客戶優惠，留意需為被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20%定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1%，合共為21厘。

平安數字銀行一個月港元定存年息為2.3厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，並推出港元定存優惠「股票【息】賺升級賞」，合資格客戶透過平安數字銀行Apps成功進行合資格港股交易，可獲額外2%之1個月港元定存年利率加息券（推廣期內最多可獲得4張加息券），定期存款年利率優惠之累積存款總額上限為100萬元。

表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

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