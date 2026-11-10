華府政壇復仇未止，股市重估AI價值

美國國會中期選舉已經結束一星期，塵埃落定，民主黨大勝，共和黨慘敗，選舉前到各地為共和黨候選人站台拉票的總統特朗普是第一大輸家。從其過往言行可以看出，這位永不服輸的「交易大師」心中的復仇之火始終在燃燒，但如今他手上的籌碼卻所剩無幾。特朗普在投票日之後迅速改組白宮班底，試圖轉移公眾的注意力，以減少輿論對他本人的持續抨擊，防止支持MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）的基本選民對他徹底失去信心。同時，他表明會繼續向民主黨政客復仇，其基本套路就是動用聯邦司法部的巨大權力和無盡資源，調查並起訴他的政敵，尤其是民主黨籍國會議員。

重奪國會參眾兩院控制權的民主黨政客，似乎也在做同樣的選擇題。他們挑選最有可能得到民意支持的政治目標，向特朗普及其主要助手發起清算行動，例如在眾議院對國防部長赫格塞斯發起彈劾，因為這位自命不凡的「戰爭部長」主導了對伊朗的戰爭，引發油價高企、百物騰貴，千百萬美國選民深受其害。向赫格塞斯問責，肯定會得到大多數選民的支持，因為這次中期選舉出現「藍色海嘯」（藍色代表民主黨）的第一個原因就是選民強烈反對美國發起的伊朗戰爭，連特朗普也不得不承認這一點，儘管他依舊嘴硬，聲稱打擊伊朗是必須要做的。

眾議院對主導伊朗戰爭的國防部長赫格塞斯發起彈劾 (AP)

總統調整班底，動盪無礙復仇

特朗普撤換了白宮幕僚長，從人事上布局未來兩年的執政方向。這一動作容易讓人以為他是為中期選舉失利尋找替罪羊，但實際上更重要的意義是，特朗普根據目前的政治環境重新組織團隊，並且發出強烈的政治訊號，讓白宮官員盡早作出個人決定。有意留下與他「共進退」的下屬，日後要接受新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)的領導。在米勒任白宮副幕僚長期間，如果有下屬與他關係疏遠，甚至不喜歡其強勢作風，這次撤換白宮幕僚長為他們提供了一個合適的時機，方便他們選擇離開白宮，轉換軌道加入私人企業或學術機構。這其實也是過往美國總統第二個任期中常見的情況，因為總統不能再連任，白宮官員基本上只能再幹兩年，即使是本黨政客繼續執政，新總統上任後也會任命自己人進入白宮，現任白宮官員此時擁有的「議價能力」可能已經是最高值，找一份滿意的工作相對比較容易。

儘管對白宮班底作出微調，但特朗普的施政方向並無絲毫改變，因為米勒是特朗普最信任的顧問之一，也是MAGA勢力在白宮的代表人物。特朗普二次入主白宮後，動用軍人上街嚴厲打擊非法移民，這方面的決策，米勒對特朗普具有極大影響力，他也因此而受到民主黨政客的猛烈抨擊。

白宮幕僚長的一項重要責任，是促進白宮與國會議員之間的溝通。假如掌控國會的民主黨議員對米勒本人缺乏信任，彼此溝通不暢，白宮與國會之間的溝通就會出現更多障礙，這會令特朗普未來兩年的執政更加困難。因此，特朗普宣布換人之後，需要讓外界放心，儘管米勒在打擊非法移民問題上主張採取強硬措施，但提拔他並不意味著今後在這方面要加碼。他日前接受電視台採訪時提到，打擊非法移民的做法太強硬了，並承認這對選舉結果有影響，對他構成打擊，因為很多選民只希望把殺人犯和毒品犯趕走，同時讓那些已經有工作、老老實實生活在美國的非法入境者留在美國。他並暗示可以與民主黨控制的國會達成交易，解決這一問題。外界普遍預計，特朗普今後可能在打擊非法移民問題上採取較為靈活的立場，以爭取與民主黨人達成政治交易。但從另一個角度來看，這可能也是為了幫米勒創造更合適的氛圍，令民主黨人減少對米勒的成見和猜忌。

米勒（左）是特朗普最信任的顧問之一，對嚴厲打擊非法移民的決策有重大影響力。(AP)

這方面的事態發展絲毫不意味著特朗普與民主黨之間的政治宿仇有所緩解，國會可能再次對他發起彈劾議案，儘管民主黨無法在參議院取得通過彈劾案所需的票數，但過程會進一步打擊特朗普的形象，讓其「歷史上最偉大總統」的說法成為笑話。此外，有關科技富豪馬斯克等人對聯邦政府部門進行的「大清洗」，也將成為國會調查目標。顯而易見，華盛頓的復仇之戰至少會打到特朗普下台為止。

「海嘯」衝擊投資，AI光環褪色

上周這場「藍色海嘯」對美國股市造成衝擊，著名人工智能(AI)公司股價暴跌，光環褪色。原因是投資者擔心，民主黨控制的國會和州政府可能會對AI企業加強監管，並用各種措施來拖慢AI企業的發展，這方面的前景比較複雜。

在政治層面，一些AI數據中心發展勢頭較好的州，如得克薩斯、佐治亞、俄亥俄等原來的紅州（紅色代表共和黨），如今均已變色成為藍州，上周選出的民主黨籍州長都不贊成，甚至反對繼續擴建數據中心，這可能會令AI大公司的發展計劃被拖慢。

得克薩斯和佐治亞的當選州長在競選時明確表示，一旦當選州長，將會在全州範圍暫停興建數據中心，而俄亥俄的當選州長則強調，要在對數據中心作出全面評估後，才考慮批准新建數據中心，以免令當地水費、電費上漲，損害當地民眾利益，同時要防止數據中心周圍地區自然環境受到破壞，而且數據中心必須聘用當地工會的工人，以保證增加就業機會。美國的州長和州議會有很大的行政與立法權力，涉及土地的買賣和使用、對企業項目的審批或禁止、向企業徵收稅費或提供稅務優惠，以及對工會組織作出規定和限制等等。

得克薩斯州有不少數據中心正在興建中 (AP)

上周的選舉結果表明，全美各地基本上都反對興建數據中心，因為AI企業發展突飛猛進，股票價格持續破頂，但當地民眾享受不到股市暢旺帶來的紅利，反而要承受電費、水費、住房費用上漲的壓力。民主黨的立場一貫是推動環保減排，所以得到民意的支持和授權，新當選的州長上任後很有可能立即煞停一些項目，以後新項目的立項也會遇到更大困難。如果不能加快建設數據中心，必然會拖慢AI大公司增加算力的目標，從而有可能限制AI升級迭代的速度，讓AI大公司此前向投資者展示的美好前景大打折扣。

長期以來，投資者相信算力提高會吸引更多用戶，AI大企業的收入也會明顯增加，更容易收回早期投資，並有能力繼續增加投入。但這一理想化循環，有可能徹底走樣，今後要再建數據中心，不僅當地民眾反對，地方政府也會在選址、審批上不再支持，那麼即使AI大企業找到了資金（特朗普去年用關稅施壓日本在美國投資5500億美元、韓國在美國投資3500億美元，其中點名提到的投資領域就包括AI，目前這些資金只用了一部分），也未必能按原來的發展計劃建好數據中心。這意味著AI大企業迄今為止投入的資金要更長時間才能收回，無法達到盈利預期。這是上周AI類股票暴跌的直接原因。另一個因素也對AI大企業不利，民主黨控制了國會，預料將加強對AI行業的監管，即使相關法律被特朗普否決，各州也可能用地方立法的形式來規定AI大企業在當地經營與發展。

無礙中美峰會，仍需穩定競爭

上周的一連串事件，難免讓人格外關注美國國會中期選舉的影響，尤其是美國AI行業的發展方向。恰恰在此時，美國那邊爆出全球晶片最強企業英偉達之創辦人、行政總裁黃仁勳的婚外情醜聞。美國輿論近日大肆渲染所謂的中國女間諜透過與黃仁勳的關係，可能對美國科技安全構成威脅，自然會令人聯想到特朗普即將赴深圳出席亞太經合組織(APEC)領導人峰會、中美元首今年內第三次會晤的前景。從美國媒體披露的信息來看，美國安全部門兩年前就準確掌握黃仁勳的行蹤，知道他與女方的關係，但直到中期選舉結束後，才啟動一個精心設計的收網行動，交由國會三個委員會聯合傳召黃仁勳去國會作答，而不是直接拿出證據對相關人士提出指控。這套操作顯然並非巧合，而外界希望知道的答案包括：美國有關部門為何要在此時整黃仁勳？因為他與特朗普關係密切？因為他從英偉達的商業利益出發，一直推動向中國出售該公司的晶片，而得罪了美國某些人？因為他把兒子、女兒和女婿安排進英偉達準備接班，而引起公司內、華爾街或某些勢力的不滿？因為有人想為進一步推動對華技術封鎖提供藉口？因為有人希望在中美元首深圳會晤前製造輿論，令美方在中美雙邊談判中多一張牌，佔據更有利位置？

特朗普將赴深圳出席APEC領導人峰會，與習近平主席進行今年內第三次會晤。(AP)

可以想到的問題很多，能確定的答案幾乎是零。但有一點可以肯定，中美元首的深圳的峰會，將不會受美國選舉或黃仁勳事件影響，而且雙邊關係會按既定路線向前走，因為中美兩國都需要在穩定的競爭中得到發展，這符合兩國利益，而且外力難以左右。