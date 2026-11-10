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聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊
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聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:新港城中心

　　貓奴注意，今個聖誕馬鞍山MOSTown新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場！商場化身充滿童話氣息的貓咪歐陸小鎮，特設四大打卡位，巨貓懂得擰頭晃耳好可愛！商場更首次聯同動物慈善機構「阿棍屋」合作，將待領養貓咪化身成治癒系角色，透過打卡裝置、互動體驗及工作坊，把節日歡樂與關愛動物訊息結合。

 

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

 

　　8米長「MOST-Lovely巨型貓咪」超得意！毛茸茸的巨貓以「大字型」姿勢躺臥迎賓，佩戴聖誕格紋蝴蝶結披肩，巨大的粉嫩肉球及藍色大眼勁搶鏡，最特別的是，巨貓更會擰頭及擺動耳朵回應訪客。市民更可參與梳毛體驗，近距離感受照顧毛孩的樂趣。

 

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

 

　　另一焦點裝置是近6米高的「貓貓歐陸旅館」。建築以墨綠色及深紅色為主調，充滿濃厚歐陸風情，並由1.2米高的紳士貓咪管家迎接訪客。旅館背面則設有「貓貓MBTI大配對」，將阿棍屋10隻待領養貓咪卡通化，讓市民透過MBTI性格配對認識不同貓咪個性，更可掃描二維碼查看領養資訊。

 

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

 

　　每隔30分鐘報時一次的「秘密貓咪喵喵鐘」亦是人氣打卡點。當鐘樓木窗打開，戴上紅蝴蝶結的立體貓咪便會現身，以比心手勢向大家送上聖誕祝福。廣場同時設有貓咪沙龍展區，展示貓咪主題創作及待領養貓咪寫真作品，希望藉此提高大眾對動物領養的關注。

 

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

 

　　除了打卡之外，商場亦特設三大互動體驗區。當中「毛孩暖心磁石機」可透過AI技術把主人與愛寵照片製作成專屬磁石貼；即使沒有飼養寵物，亦可選用阿棍屋待領養貓咪的Q版造型製作紀念品。

 

　　而喜愛手作的市民則可參加「環保再造：貓咪玩具工作坊」，利用阿棍屋回收衣物製作DIY逗貓棒或魚造型電動玩具，寓玩樂於環保教育。

 

聖誕好去處2026︱新港城中心8米巨型貓咪萌爆登場＋4大打卡位＋貓咪玩具工作坊

 

　　自認了解主子喜好的貓奴則可挑戰「主子芳心爭奪戰」互動遊戲，以準確投擲方式選出貓咪最喜愛的食物，成功挑戰者更有機會獲贈精美資料夾。

 

　　H COINS會員於活動期間亦可參加印花獎賞計劃，消費滿指定金額可儲印花換領限定貓咪精品，包括貓咪飲料杯套及特色手提帆布袋。

 

　　聖誕節期間，商場亦安排聖誕報佳音及聖誕老人見面會，讓一家大小於濃厚節慶氣氛中歡度佳節。MOSTown希望透過活動把關愛動物、領養代替購買等訊息融入歡樂體驗之中，讓市民在打卡之餘亦能感受流浪動物的故事與需要。

 

聖誕『喵』想成真 

日期： 即日起至 2027 年 1 月 3 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點：馬鞍山 MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場

 

Tags:#聖誕節2026#MOSTown 新港城中心#馬鞍山#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活#聖誕好去處2026
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