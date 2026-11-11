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槓桿資金回港抄底
股市動向

槓桿資金回港抄底

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　消失一年的槓桿資金，又回港抄底，他們會抄甚麼，散戶怎應對？

 

　　鳳凰網財經報道，香港市場久違的高風險籌碼回來了。周二（10日），南方東英(CSOP)推出鎧俠(Kioxia)每日1.25倍槓桿產品(07772)，這是香港時隔一年再度迎來的單一個股槓桿產品。

 

　　上一次的主角是SK海力士(US.SKHY)2倍槓桿產品(07709)--它在一年內膨脹成全球最大同類工具，並在加劇正股極端波動、放大散戶虧損的爭議聲中，引來韓港兩地監管出手校準規則。

 

　　如今新作登場，槓桿卻從2倍降到1.25倍，標的還偏偏是一隻從6月高點暴跌75%的存儲芯片股：這道「降槓桿、換獵物」的組合題，透著發行方在監管與狂熱之間的微妙走位。

 

170億美元的「怪獸」

 

　　2025年10月16日上市的南方東英SK海力士2倍槓桿產品，曾是這個品類的神話：規模一路膨脹至近170億美元，一度超越盈富基金(02800)，成為香港市場最大的ETF--它追蹤的甚至不是香港股票。

 

　　神話的另一面是破壞力。這類產品為維持每日槓桿倍數，需要機械式地每日調倉--UBS的交易記錄顯示，3月3日SK海力士股價盤中暴跌超10%時，最後一小時成交中調倉盤佔比高達60%；巴克萊估算5月15日暴跌當日，SK海力士約17%的成交來自槓桿產品的再平衡，當天韓國綜合指數一度重挫7.6%。

 

　　今年7月，這隻產品單日暴跌超20%。韓國金融監督院院長李昌鎮6月甚至公開表示，後悔當初沒有「躺下抗議、不惜一切阻止這類產品上市」。

 

槓桿降了，標的更險了

 

　　新產品採用掉期合成的複製策略，目標是鎧俠普通股每日表現的1.25倍--低於香港其他最高2倍的單一個股槓桿產品。發行價約7.8元，每手100股，管理費1.6%。

 

　　倍數收了一半，野心一分沒減：鎧俠在東京上市的股票年內仍翻倍有餘，卻已從6月創下的歷史高點回落約75%--投資者正從AI概念股中撤退，宏觀逆風與地緣不確定性壓制著整個生態。

 

　　彭博行業研究分析師Rebecca Sin點出了發行方的兩難：「美國半導體槓桿ETF的強勁流入說明，對槓桿化半導體敞口的需求依然清晰，但散戶交易者通常湧向風險更高的產品。1.25倍或1.5倍這種溫和槓桿，相比兩倍、三倍甚至更高的結構，很難形成規模性的市場號召力。」

 

鎧俠單季收入暴增4.5倍

 

　　槓桿產品的爭議之外，鎧俠本身的基本面頗具戲劇性。這家日本存儲芯片巨頭2026財年二季度收入2.5萬億日圓，按季暴增40.3%，按年升453.2%--單季收入已超整個2025財年。

　

　　標普全球評級預計其未來兩年盈利將保持超強水平，公司還在考慮赴美發行ADR。

 

　　一隻基本面爆發、股價卻深度回撤的股票，一隻刻意降低槓桿的產品--南方東英的這次試水的成色，將直接反映監管新規下市場的需求溫度。

 

　　投資者怎應對這隻07772？簡單，昨日每股價收8.715元，是100股一手，買一手唔使一千。不妨當去大餐廳食餐大嘅，買一手至十手（看閣下胃口）揸三、六個月，看有無機會可以食餐大大大嘅！

 

槓桿資金回港抄底

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槓桿資金回港抄底

槓桿資金回港抄底

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#槓桿投資#香港市場#南方東英#鎧俠#SK海力士#槓桿ETF#半導體股票#存儲芯片#AI概念股#香港交易所#金融監管#市場波動#散戶#衍生工具#韓國金融監督院#彭博行業研究#瑞銀#巴克萊#標普全球評級#赴美發行ADR
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