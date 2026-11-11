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美國通脹再度抬頭，債券市場又一次拉響警報。美國10月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於9月的0.6%；剔除食品和能源的核心CPI上漲0.3%，連續第三個月維持同樣的升幅，也高於市場預期的0.2%。美國國債遭遇猛烈拋售，2年期國債收益率一度飆升22個基點至4.78%，10年期收益率重新突破5%關口。市場對美國聯儲局繼續加息的預期迅速升溫，甚至開始討論一次加息50個基點的可能性。
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通脹再起，聯儲局先進後退？

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美國通脹再度抬頭，債券市場又一次拉響警報。美國10月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於9月的0.6%；剔除食品和能源的核心CPI上漲0.3%，連續第三個月維持同樣的升幅，也高於市場預期的0.2%。美國國債遭遇猛烈拋售，2年期國債收益率一度飆升22個基點至4.78%，10年期收益率重新突破5%關口。市場對美國聯儲局繼續加息的預期迅速升溫，甚至開始討論一次過加息50個基點的可能性。

 

　　細看10月通脹報告，物價上漲有明顯的能源衝擊痕跡。能源價格按月上漲0.7%，其中汽油上漲1.0%、電價上漲0.9%。此前伊朗及烏克蘭戰事推高國際能源價格，煉油產能瓶頸十分突出，能源成本逐步傳導至航空、運輸和物流行業。這類物價上漲源於供給端，貨幣政策對此影響十分有限。聯儲局可以通過提高利率壓抑需求，卻無法增加能源供應，也無法修復受戰爭影響的能源運輸網絡及煉油設施。以需求管理工具應對供應衝擊，從經濟學角度看是低效的。

 

　　當然，通脹問題並不局限於能源。10月食品價格上漲0.5%，住房成本上漲0.3%，娛樂服務、醫療服務、汽車保險和部分商品價格也普遍上升。核心通脹3個月年化升幅達到3.7%，為兩年多來最高，說明通脹黏性依然很強。不過筆者認為，能源之外的價格上漲雖然覆蓋面較廣，但多數分項升幅仍在可控範圍之內，並未出現失控的跡象。美國通脹回落緩慢是一個持續存在的老問題，而非10月才出現的新危機。

 

通脹再起，聯儲局先進後退？

美國10月CPI按月漲幅高於預期，市場開始討論聯儲局一次過加息50個基點的可能性。(Shutterstock)

 

　　問題在於，聯儲局怎樣看待通脹回升。10月CPI是12月8至9日FOMC會議前最後一份消費者物價報告，聯儲局理事沃勒表示，如果核心通脹繼續維持每月0.3%或以上，12月應考慮一次過加息50個基點，否則可能損害聯儲局控制通脹的信譽；達拉斯聯儲行主席洛根也暗示，今冬可能需要加快緊縮步伐。根據CME FedWatch，12月加息25個基點的市場隱含概率約為88%，加息50個基點的概率約為12%，按兵不動的可能性幾乎消失。期貨定價還顯示，到明年3月，累計至少加息50個基點的隱含概率接近89%。市場正在重新適應一個比鮑威爾時代更加鷹派的聯儲局。

 

　　筆者仍然維持原來的判斷：聯儲局將在今年12月加息25個基點，明年第一季度再加息25個基點。通脹黏性要求聯儲局繼續收緊政策，但一次過加息50個基點的必要性並不充分，觸發金融風險的可能性較高。如果12月突然大幅加息，可能令市場懷疑政策制定者對通脹走勢失去掌控，從政策角度可能得不償失。能源衝擊未必持續擴大，聯儲局需要維護抗擊通脹信譽，也需要維護保障金融穩定的信譽。

 

　　目前美國經濟仍有韌性，數據中心建設和人工智能(AI)投資是重要的增長支柱，但是高利率對實體經濟的影響存在滯後。隨著融資成本持續上升，消費和企業投資可能逐步放緩，就業市場也可能降溫。尤其是數據中心行業，巨額資本開支需要不斷融資，而未來現金流能否覆蓋建設成本和債務支出，仍存在很大的不確定性。融資環境收緊，可能迫使部分項目延遲甚至取消，第二梯隊AI企業尤其容易受到衝擊。當支撐經濟增長的AI投資開始減速，貨幣緊縮對經濟的影響可能被進一步放大。民主黨在中期選舉中大勝，勢必推出對數據中心建設更嚴苛的審核規定，連累數據中心的資本開支。

 

　　因此，筆者認為聯儲局的政策路徑可能呈現先緊後鬆的格局。未來幾個月，通脹仍然是政策決策的核心，聯儲局恐怕不得不繼續加息；但進入2027年下半年，隨著經濟增長放緩、就業市場降溫以及AI資本開支減速，貨幣政策的關注點可能逐步轉向增長維護與金融穩定。在2027年，需要密切關注聯儲局措辭的演變，尋找政策轉向的早期跡象。眼前是通脹，遠處是增長。聯儲局現在擔心加息太少，明年某一個時點可能需要擔心流動性偏緊。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

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