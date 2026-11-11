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旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒
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旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

搵食地圖
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TEXT:Katty Wu

　　全港唯一360°旋轉餐廳「自助山」，於11月份逢星期五及六深夜時段推出「越夜越香港」宵夜自助餐，除了任食多款港式美食如避風塘炒海鮮、XO醬和牛炒腸粉、懷舊蝦多士及點心外，更可以加配特色涼茶雞尾酒，全晚更不停播放耳熟能詳的廣東歌。食客可以邊欣賞醉人的香港夜景，邊品嘗美食，享受高空微醺的感官盛宴。

 

　　自助山的廚師團隊堅守「即席烹調（A-la-minute）」的餐飲理念，精心設計了一系列既奢華又極具本土情懷的「港式宵夜」餐單。亮點包括大廚創新糅合中西精髓的魚子醬蟹肉撻、鑊氣十足的避風塘炒海鮮、XO醬和牛炒腸粉、大澳蝦醬海鮮炒飯，以及集體回憶滿分的香辣燜牛腩麵食、港式生菜魚肉湯、碗仔翅、煎釀三寶、懷舊蝦多士及滷水紅腸等，彷彿時光倒流，重現街頭美食的熱鬧場面！

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

自助山配合香港旅遊發展局「AFTER 9：越夜越好食、越夜越精彩」活動推出「越夜越香港」港式宵夜自助餐。

 

　　不容錯過由專業廚師團隊每日新鮮製作各式美食，包括即包即蒸的手工點心如本地豚肉燒賣及鮮筍蝦餃，以及香口肉嫩的自家製招牌燒味。甜品吧台更變身復古街頭糖水舖，現場即製新鮮熱辣的雞蛋仔、糖葱餅、砵仔糕，以及香滑的楊枝甘露奶凍、豆腐花及有菲林卷之稱的芝麻卷等，完美神還原最地道的香港味道。同場加映即切烤澳洲西冷牛肉、即製壽司、印度馬沙拉雞配蒜香烤餅（清真）、西式火腿凍肉及芝士等國際美食任君選擇。

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

即包即蒸的手工點心。

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

場內將昔日涼茶舖與茶檔場景重現眼前。

 

　　每位入座賓客均可免費獲贈迎賓菠蘿冰特飲乙杯，回味舊香港情懷。品嚐精緻宵夜，自然少不了微醺意境作伴。調酒師團隊更別出心裁地將香港傳統涼茶文化大膽融入西方調酒之中，以草本為基調，創作特色涼茶雞尾酒系列（每杯$48）：

 

　　●    羅漢甘露（Monk's Nectar）：精選 Vodka 為基底，融入清熱潤肺的羅漢果茶與新鮮檸檬汁，以經典話梅點綴，入口甘甜溫潤

　　●    烏梅嫣紅（Crimson sour plum）：匠心巧製話梅浸泡的 Rum 酒，配以新鮮青檸汁與地道酸梅湯，酸甜清新，餘韻繞舌

　　●    甘菊高球（Chamomile High Ball）： 將清幽的洋甘菊茶及接骨木花的芳香完美結合，入口帶有綿密的泡沫與溫潤的蜜香，口感優雅細膩

　　●    蜂華綻放（Bee Blossoms）：採用榮獲國際金獎的香港龍眼原蜜結合經典 London Dry Gin 釀製而成蜂藝の氈酒調製，天然蜜香與氈酒完美融合，成就入口清爽的 Highball 特調

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

每位入座賓客均可免費獲贈菠蘿冰特飲。

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

調酒師團隊創作的涼茶雞尾酒系列。

 

　　另外，食客可自選追加Suntory The Premium Malt's生啤（$98杯，買一送一），亦可選擇極具性價比的2小時無限暢飲禮遇：

 

　　●    Prosecco氣泡酒／精選紅白酒／生啤package（$198）

　　●    Moet Chandon香檳／精選紅白酒／生啤package（$330）

 

「越夜越香港」Late Dinner Buffet宵夜自助餐

供應日期：2026年11月起逢星期五及星期六（2026年11月28日除外）

供應時間：9:30pm-11:30pm

價錢：成人$368、小童298（另設加一服務費）

 

自助山（香港）

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場62樓

訂座：https://thegrandhk.com/zh/tgb-reservation

 

旋轉餐廳「自助山」新推星期五、六限定宵夜自助餐：避風塘炒海鮮、懷舊蝦多士、即蒸點心、涼茶雞尾酒

 

Tags:#美食情報#港漂生活情報#港漂樂活#灣仔美食#宵夜自助餐#自助餐#旋轉餐廳
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