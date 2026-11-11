今日終於可以再續一個月前我拋出來的議題了，那就是：美元的前景如何？以及美國政府發行的債券是否穩陣？

在此之前，我已經分析過，在加息周期開始時就入市買美債，其實不是最好的時機，因為如果持續加息，債券價格仍然會向下，太早買入是要承受債價下跌的風險。理論上，買債券的最佳時機是當息口見頂的時候，因為買入之後，如果開始減息，債券價格就會上升。

但無論如何，早前美國的10年期債息升破5%時，確實是頗吸引的。據我所知，一些對投資有認識，也有渠道買入美債的準退休人士，或已退休人士，是會買美債作為退休收息的工具。因此，今次我就分享一下我的看法。

先談美元。自從特朗普再任美國總統，並且揮動關稅大棒，向所有貿易伙伴徵收高額關稅之後，美元一度轉弱。由他當選後的高位計，當時美元大約跌了一成，反映投資者看淡美元前景。

但自從美國挑起伊朗戰事，令到油價高企，避險資金又重新投向美元，令美元再度轉強，這個強勢一直延續至今。這一點似乎在證明，美元始終是投資者心目中的避險資產。

美元即使曾因關稅戰而下跌，但伊朗戰事令其再度轉強。(Shutterstock)

去年我在本欄寫過一篇題為《美元「溫水煮蛙」式下跌？》的文章，到目前為止，我仍然維持這個看法，只不過，這盆溫水好像還未開始煮，因為世界一亂，資金又流向美元。

我當時已經指出，美國仍然是全球最大經濟體兼消費大國，每年會採購數以萬億計的商品和服務。另外，現在幾乎所有商品都以美元報價，所有人要買這些商品都需要拿美元，以及美國擁有最先進和實力最強的高等學府和跨國企業，這一切的軟硬實力，都足以支持美元匯價。

我想補充的是，美元的霸主地位不是不可以撼動，但核心問題是，哪一種貨幣可以取代美元？即使不說取代，能夠與美元平起平坐的，又有哪些？本來，投資者曾經寄望歐元，但歐元面世多年仍然不濟，兌美元已經跌了一大截。

至於另一希望人民幣，雖然近期走勢不俗，但原來人民幣仍然不可以自由兌換，這又怎可以讓投資者安心呢？因此，美元頂多只會以「溫水煮蛙」的速度慢慢失去原有的光環，但這個速度可以是數以十年計的。因此，大家是否需要完全放棄美元？現實上又未必。

我自己形容，我們這一代人，準備退休或已退休人士，有一至兩成美元或美元資產是不用太擔心的。

談過美元之後，下次再和大家談談美債的穩健程度。

作者電郵：lkslo@yahoo.com