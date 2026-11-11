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前世冤親債主靠放生＋燒街衣化解？真實個案分享！食素可以取代放生？
娛樂新聞

前世冤親債主靠放生＋燒街衣化解？真實個案分享！食素可以取代放生？

風水蔣知識
風水蔣知識

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。今集《風水蔣知識》蔣博士以其親身接觸的真實個案為切入點，深入探討「放生」與「燒街衣」等傳統民間習俗與因果觀念。

人生在世，難免會遭遇突如其來的災厄、疾病或生活困境。蔣博士多年來接觸過不少類似個案，但當事人透過誠心祭祀與「放生」等儀式，往往能夠獲得轉機。博士解釋從術數與因果的角度來看，「放生」與「燒街衣」象徵著與前世的冤親債主進行和解，藉此化解無形中的負面糾纏，為自己尋求新的出路。

然而，放生絕非萬能。蔣博士分享遭遇官非或無妄之災的人士，成功透過傳統祭祀祈求，化解恩怨並順利渡過難關，但其大前提非常明確——當事人必須行得正、企得正，自身清白且不做虧心事，儀式方能發揮助益。

談及「放生」議題時，蔣博士特別強調必須講求智慧。我們應當尊重生命，切忌將物種放生至不適合其生存的環境中，以免好心做壞事，而節目尾聲博士亦回應食素與「放生」的關係，食素是否可以取代放生的疑問。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水#因果#放生#燒街衣#前世#化解#冤親債主#食素#素食#術數#風水玄學
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