小紅書打開線下種草場景，聚光門店投放能力全新升級，幫助品牌精準觸達門店周邊高潛人群，搶佔黃金觸達圈，高效為門店引流。

一、甚麼是線下種草

線下種草是聚光圍繞「門店推廣」推出的投放能力體系，幫助品牌跑通「種草→到店」完整鏈路，圍繞門店資產完成門店優投、門店組件與門店管理等操作。

門店範圍包括三類：品牌自營的認證門店、授權掛接的授權門店，以及快閃店、合作展覽、合作賽事、合作景點等品牌活動點位。用戶則沿最近門店露出、看筆記與真實評價到店的路徑完成決策。

二、聚光投放能力三大升級

升級點1：門店附近人群溢價，鎖定高潛到店用戶

品牌可對門店3公里、5公里、10公里內的附近人群設置出價溢價，溢價系數1.1至3，把預算優先給真正可能到店的人。該能力適用產品種草與客資收集，覆蓋點擊、互動、I人群等目標，支持全站、搜索、信息流與視頻流投放。

升級點2：門店組件原生煥新，實現精准線下引流

門店組件升級原生樣式，落地頁可依用戶實時位置自動匹配最近門店，把「看到」到「到店」的路徑壓到最短；門店信息支持最近門店、門店詳情、門店列表三種展示。相比老樣式，新樣式點擊率提升38%、點擊成本下降48%（數據來源：小紅書商業數據中台，2026年4-8月）。

升級點3：門店點位批量引流，協同引流貢獻生意增量

門店批量引流一次最多覆蓋500家門店，品牌可快速發起關聯或授權，縮短認證路徑，節省投放成本；後台「我的門店—授權門店」可查看資產、完成授權，讓總部與區域、直營與授權協同引流。

三、彩蛋：五步閉環走通全鏈路

不久之後，線下種草將升級全套門店能力，以「門店認證→人群洞察→內容選K→投放提效→到店度量」五步閉環，打通線上種草到真實到店的全鏈路。

門店認證（專業號）讓每一家門店被看見；人群洞察（靈犀）以線下POI興趣人群圈選與類目標簽描摹畫像；內容選K（蒲公英）按線下POI興趣人群選K並結合到店效率優化筆記；投放提效（聚光）做附近人群識別、溢價投放與同城場域拓展；到店度量（靈犀）提供到店人群進P、結案報告與路徑分析。