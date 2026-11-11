人生下半場要學會的10件事｜快樂：沒人為你的痛苦買單，心情是自己的，時刻記得愛自己
十幾年前寫下的文字，如今回頭看，更懂得這份豁達背後的堅強。每個人風光的背，都是努力不懈的奮鬥，和鮮為人知的辛酸。有些道理，真的要痛過、跌過、失去過，才會徹底懂得：有些瀟灑，不過是面對無可挽回時，不得不放手而裝出來的「不在乎」。學會痛痛快快地活一場，對風風雨雨說：沒甚麼了不起！
人生下半場，送給自己與各位10句話：
1.【快樂】
沒人為你的痛苦買單，心情是自己的，時刻記得愛自己。
2.【自信】
相信自己是最好的，隨時準備迎接屬於你的高光時刻。
3.【獨立】
沒人能扶你一世，為自己謀得安身立命的真本事。
4.【釋懷】
別讓昨天佔據今天；留不住的，從來不曾真正屬於你。
5.【豁達】
除了生命，沒甚麼值得迷失自己。對風雨笑說一聲：沒甚麼了不起！
6.【善良】
做人最硬的底氣是良善，切莫為了名利丟了本心。
7.【寬容】
因溫柔而美麗，一點寬容會讓世界對你溫柔以待。
8.【底氣】
保持一份清高，源於你從未停止自我充實的腳步。
9.【自尊】
愛你時你閃耀，不愛時你只是過客。人生主權永遠在自己手裡。
10.【珍惜】
永遠可能短得看不見，珍惜眼前，別留嘆息。
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