十幾年前寫下的文字，如今回頭看，更懂得這份豁達背後的堅強。每個人風光的背，都是努力不懈的奮鬥，和鮮為人知的辛酸。有些道理，真的要痛過、跌過、失去過，才會徹底懂得：有些瀟灑，不過是面對無可挽回時，不得不放手而裝出來的「不在乎」。學會痛痛快快地活一場，對風風雨雨說：沒甚麼了不起！

人生下半場，送給自己與各位10句話：

1.【快樂】

沒人為你的痛苦買單，心情是自己的，時刻記得愛自己。

2.【自信】

相信自己是最好的，隨時準備迎接屬於你的高光時刻。

3.【獨立】

沒人能扶你一世，為自己謀得安身立命的真本事。

4.【釋懷】

別讓昨天佔據今天；留不住的，從來不曾真正屬於你。

5.【豁達】

除了生命，沒甚麼值得迷失自己。對風雨笑說一聲：沒甚麼了不起！

6.【善良】

做人最硬的底氣是良善，切莫為了名利丟了本心。

7.【寬容】

因溫柔而美麗，一點寬容會讓世界對你溫柔以待。

8.【底氣】

保持一份清高，源於你從未停止自我充實的腳步。

9.【自尊】

愛你時你閃耀，不愛時你只是過客。人生主權永遠在自己手裡。

10.【珍惜】

永遠可能短得看不見，珍惜眼前，別留嘆息。