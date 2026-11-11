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美國民主黨剛在中期選舉奪下參眾兩院，人工智能(AI)泡沫就被狠狠戮了一下，冒出一宗「粉紅大案」，而且出事的居然不是張揚的馬斯克，反而是「好好先生」黃仁勳，奇哉怪也！
大中華評論

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來（有片）

政經范局
范強
政經范局

　　美國民主黨剛在中期選舉奪下參眾兩院，人工智能(AI)泡沫就被狠狠戮了一下，冒出一宗「粉紅大案」，而且出事的居然不是張揚的馬斯克，反而是「好好先生」黃仁勳，奇哉怪也！

 

　　基於事件已被媒體充分曝光，本文無意討論燃情細節，但求提出一些本質性問題：既然美國情治單位早已「認定」事件中的女主角是「間諜」，何不及時採取抓捕行動？按照目前「流出」的照片與情節來看，女主角經常出入新加坡和台北等地，若要對她收網絕非難事。如不採取抓捕行動，這宗所謂「諜案」又算是甚麼事？

 

　　可能性一，無非是女主角涉及的活動，其實是「正常交往」。何謂「正常」，就是在當前中美兩個大國存在種種博弈的情況下，兩國間各個層面的人員和信息來往，縱使是具有一定敏感度，但仍然處於「正常」的交往範圍內。以黃仁勳事件來看，圍繞著雙方的晶片生意，既可以說女的在收取他的信息，難道就不能說是男的也在收取她的信息嗎？

 

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來

一場婚外情，撕破黃仁勳的愛妻形象。（美聯社）

 

　　可能性二，就是美國情治單位決定欲擒故縱，放長線釣大魚。那麼現在情報高官向媒體透風，將事件曝光，作用又是甚麼？就目前來看，除了毀掉了黃仁勳的「好好先生」人設之外，本案並沒有挖出更深的諜網來。看來，情治單位已經認定這件事屬於雞毛蒜皮之事，不必害怕打草驚蛇。

 

一場有「台味」的諜案

 

　　反過來說，真正的間諜會不知道黃的一舉一動，必然受到各路情治人馬的密切監視？居然還大大咧咧和他在台北親密上陣？更為可信的是，女的其實爭取一切機會與黃共同曝光，而黃似乎也並不在意同框。畢竟，黃的問題若不是被冠以了一個「諜」字，純粹以婚外情來說，爆炸程度遠遠及不上愛潑斯坦淫媒名單吧？

 

　　如果這宗「諜案」，既沒有抓捕行動，也不怕打草驚蛇，而僅僅是製造了條件，給予國會調查AI業界的機會，那麼究其性質，就是出於政治，而不是情治。圍繞著誰是幕後推手，縱然有各種說法，但從時間點上來看，極不可能是來自共和黨內部。

 

　　有關事件，最先是10月底由《紐約時報》獨家披露。其一，《紐約時報》基本上可以說是民主黨的「機關報」，是其政治喉舌，出自其手必然服務於民主黨的競選需要；其二，刊登之時正值中期選舉前最後一周，共和黨當時已注定輸掉眾院，但在參院仍有一線生機，此時的共和黨大佬們，縱使對特朗普和黃仁勳之間有何不滿，諒也不敢在此時主動引爆，扼殺參院選舉的最後生存機會。

 

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來

男女事主曾高調出入台北（互聯網）

 

　　及至中期選舉後共和黨大敗，黃仁勳在媒體追殺下主動承認婚外情，引發了國會與坊間的嘩然，此時才出現共和及民主兩黨國會大佬們同聲要求調查事件的一幕。但事實上，共和黨人只是湊熱鬧、走過場，真正主導調查的，將是在兩個月後重掌國會兩院的民主黨。

 

　　再從白宮的層面來說，今次幕後黑手製造諜案風波來打擊黃仁勳，更符合前民主黨拜登總統時期針對中國的「小院高牆」、徹底封殺與中國高科技交流的手法，而不像是特朗普「逐單交易」的行事方式。事實上，特朗普早在年初就得悉這份「諜報」，但仍然邀請黃仁勳一同訪華，而且近日還在幫黃仁勳說話，認為他沒有嫌疑。

 

為何炮打黃仁勳？

 

　　假如今次事件是由民主黨方面炮製，那為甚麼是黃仁勳而不是馬斯克最先中彈呢？這倒是一個值得警惕的問題——從事發時間點上來看，這宗「諜案」的曝光時機，發生於中美元首白宮會面之後、中期選舉投票之前，再往後看，則是深圳APEC峰會即將舉行之時。

 

　　因此，黃仁勳先於馬斯克中彈，可能是出於一種「迫切性」，即利用諜案風波，盡快阻止中美透過元首外交進一步改善雙邊關係，尤其是防範中美間在APEC峰會上，徹底突破拜登時期的「小院高牆」障礙，同時也是阻止特朗普利用峰會，為自己製造高光時刻。

 

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來

特朗普事後撐黃仁勳，相信他沒有捲入諜案。（資料圖片）

 

　　最後，還有一個容易被忽略的時間點，就是11月28日台島也有一場「九合一」中期選舉。根據以往經驗，台島重大選舉之前，必有諜情曝光，綠媒跟風造勢，在關鍵時刻改寫選情。而這一回，同樣的戲碼再度上演，一對鴛鴦在台北的公開活動照片，更是事件的焦點所在，難道只是事出偶然？

 

　　黃仁勳事件貫穿中美關係及台海局勢，帶給我們何種啟示？猶記得，民主黨拜登總統執政期間，其元老級黨友、眾院議長佩洛西不顧白宮反對，執意訪問台島，給中美關係和台海局勢製造了重大危機。民主黨這回捲土重來，隨即就上演了一場帶有「台味」的諜案戲碼，台海難道又要不平靜了？

 

　　話說回來，民主黨人也許忘了，正是該黨在拜登時期對外搞風搞雨，對內忙於政爭、不事生產，才被選民唾棄，造就了特朗普的強勢上場。如今一場中期選舉的勝利，就令該黨鬆毛鬆翼，故態復萌，無視金融市場波動而大搞秋後算帳，且看他們這回又能蹦躂多遠。

　

　　立即去片： https://youtu.be/0Upkd1CF9ao

 

 

Tags:#政經范局#大國博弈#黃仁勳#間諜案#醜聞#民主黨#共和黨#馬斯克#特朗普#拜登 #小院高牆#中美關係#台海局勢#九合一選舉#APEC峰會#紐約時報
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