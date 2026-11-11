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四萬億市值，抵不過一道信任裂痕，從銷售角度看黃仁勳「桃色新聞」
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四萬億市值，抵不過一道信任裂痕，從銷售角度看黃仁勳「桃色新聞」

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

　　一周蒸發四千億美元的「桃色新聞」。

 

　　2026年11月，科技界爆出一宗震動全球市場的新聞：輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳向全體員工發信，承認婚外情，並表示「沒有任何藉口，願承擔全部責任」。事件之所以非同小可，在於據《紐約時報》報道，涉事女子黃樂（Alice Huang）涉嫌為中國情報機構工作，而她曾任職的新加坡公司 Megaspeed，正因涉嫌將受管制的 AI 晶片轉運至中國而被美國司法部刑事調查。

 

　　消息公布後數個交易日，輝達股價累跌約一成，市值由約4.5萬億美元回落至約4.06萬億美元——蒸發近4,000億美元。董事會火速聘請頂級律師行 Wachtell Lipton，由前聯邦檢察官主導獨立調查；股東集體訴訟亦隨即入稟。

 

　　請留意一個細節：市場懲罰的，從來不是婚外情本身。華爾街見慣風浪，高管的私生活八卦向來難以撼動一隻股票一個百分點。這次跌的是甚麼？是信任的連帶瓦解。

 

市場在定價甚麼？

 

　　投資者恐慌的邏輯鏈是這樣的：如果一位以極致自律聞名的 CEO，在最私密的領域藏有未披露的變數，那麼他過去對出口政策的遊說、對合規邊界的承諾、對客戶數據安全的保證——還有多少是可以照單全收的？

 

　　這就是「關鍵人物風險」（Key-Person Risk）的殘酷之處：當一個人的個人公信力與企業市值深度綁定，他的誠信就不再是私事，而是資產負債表上最大的一項無形資產。這項資產的特性是——升值以十年計，折現以一夜計。

 

　　更深一層看，AI 時代令信任變得前所未有地純粹，也前所未有地脆弱。AI 模型本身是黑箱，算力分配、數據流向、演算法訓練，外人根本無從驗證，社會唯有依賴底層架構者的誠信。當全球「算力軍火商」的核心人物出現誠信破口，引發的不是產品瑕疵式的焦慮，而是整個生態系的終極疑問：這套系統還可不可信？

 

　　演算法可以優化一切效能，但有一樣東西它計算不到——信任缺失後的邊際成本。合規審查、司法調查、股東訴訟、監管收緊，每一項都令交易成本以指數級上升。商業文明的潤滑劑，從來不是每秒浮點運算次數，而是跨主體之間的契約信任。

 

照鏡：銷售這一行，賣的正是同一種資產

 

　　讀到這裏，每一位銷售人員應該心裏一凜——因為我們賣的東西，本質上與黃仁勳抵押給市場的，是同一樣資產。

 

　　客戶最終肯簽約、肯落訂、肯長期合作，從來不是因為計劃書上的數字或產品目錄的規格，而是因為信得過眼前這個人。每一位銷售人員，其實都是一間「一人上市公司」：客戶名單是市值，轉介網絡是流通量，而個人誠信，就是支撐全部估值的底層資產。

 

　　由此推論出三個行動提醒：

 

　　第一，信任要日日入帳。每一次準時赴約、每一次如實披露產品限制、每一次在客戶冇即時生意價值時仍然跟進服務——都是在信任戶口存款。冇存款，就冇將來的提款。

 

　　第二，利益衝突要主動申報。黃仁勳事件的核心指控，正是「未披露的利害關係」。對銷售人員而言，佣金結構、產品限制、自身立場，與其等客戶發現，不如主動講清——主動披露是成本最低的信任投資。

 

　　第三，私德與專業無法切割。客戶買的不是你朝九晚六的專業版本，而是你整個人。你在社交媒體的言行、對家人朋友的態度、對承諾的重量，客戶全部看在眼裏。

 

　　四萬億美元的算力帝國，可以被一道信任裂痕撼動；我們這盤以信任為本的生意，又豈能例外？

 

　　下篇，我們將鏡頭轉向另一位科技狂人——為甚麼 Elon Musk 的私生活比黃仁勳「混亂」百倍，市場卻一分錢都不扣他？答案將顛覆你對「經營人設」的理解。

 

（截稿時相關調查仍在進行，文中涉及之指控未經法庭裁定。）

 

Tags:#輝達#黃仁勳#銷售#NVIDIA#資產#辦公室求生術
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