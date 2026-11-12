歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中醫談身體損耗與心理損耗，自我修正「安神」助復元
中醫養生 醫齋絮語

中醫談身體損耗與心理損耗，自我修正「安神」助復元
鼓勵中青年找回快樂人生
世事政情 港是港非

鼓勵中青年找回快樂人生
平價版 Bottega Veneta？盤點 The Fran...
Fashion & Beauty 先行入手

平價版 Bottega Veneta？盤點 The Fran...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集
香港周圍遊
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:HKTB

　　今個聖誕節認真忙，忙打卡！旅發局宣布「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點。大家除於中環巨型22米聖誕樹打卡，及欣賞中環地標外牆的沉浸式光影表演外，對岸的尖沙咀文化中心觀景台亦有匯演，其中太空館化身巨型水晶球加上燈海效果令人期待。銅鑼灣全長40米的戶外精靈酒吧，結合戶外餐飲及夜間休閒體驗，同場更有聖誕市集及工作坊等。

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

 

中環22米高巨型聖誕樹

 

　　旅發局宣布年度旗艦節慶活動「香港繽紛冬日巡禮」將於2026年11月18日至2027年1月5日舉行，今年活動規模為歷來最大，重點項目中環皇后像廣場花園將化身為歐陸風格的「香港冬日小鎮．中環」，以「環球聖誕歷奇」為主題。現場除了設有12米長經典蒸汽火車及聖誕裝飾外，最矚目的莫過於旅發局歷來最高、達22米高的戶外聖誕樹，成為今年冬日地標。場內亦設有歐陸風格小木屋及聖誕市集，讓市民選購節日禮品及特色美食。

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

 

沉浸式光影表演

 

　　活動期間，每晚七時起皇后像廣場花園附近多座標誌性建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈及香港文華東方酒店的建築外牆將化身巨型舞台，呈獻全新光影表演。演出共有八幕，故事以經典蒸汽火車貫穿全場，帶領觀眾穿梭冰雪天地、玩具世界及糖果王國等奇幻場景，並途經山頂纜車等香港特色地標。表演期間，巨型聖誕樹及小鎮内的打卡裝置亦會隨光影與音樂節奏變換色彩、互相呼應，營造沉浸式的感官體驗。  

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

 

香港冬日小鎮·中環
開放日期︰2026年11月18日至2027年1月5日
開放時間︰2026年11 月 18日晚上8時至晚上11時30分
常規開放時間：2026年11月19日至12月22日；2026年12月27日至30日；2027年1月3日至 2027年1月5日
星期一至五：下午4時至晚上11時30分
星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分
節慶延長時段︰2026年12月23日上午11時至晚上11時30分
2026年12月24日至26日；2026年12月31日至2027年1月2日上午11時至翌日凌晨1時30分

 

聖誕市集
日期︰2026年11月18日至2027年1月3日(逢星期四至日) 
時間︰星期四下午4時至晚上8時︱星期五下午4時至晚上9時︱星期六、日及公眾假期中午12時 至 晚上10時
2026年12 月21日至2026年12 月23日下午4時至晚上8時
2026年12 月24日上午11時至凌晨1時
2026年12月 25日上午11時至凌晨12時
地點︰中環皇后像廣場花園（南、北）

 

尖沙咀雙重光影盛宴

 

　　尖沙咀將以「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」為主題核心，香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館將成為大型光影展演場地。尖沙咀鐘樓及香港文化中心將化身光影舞台，上映洋溢歡樂氣氛的「冬日星光音樂會」。市民旅客可於文化中心觀景台欣賞匯演，屆時企鵝、松鼠等卡通動物朋友將逐一啟動神奇點唱機，將多首耳熟能詳的聖誕樂曲重新演繹成活力十足的流行舞曲、輕快熱鬧的搖擺爵士樂等，透過璀璨光影與動感音樂交織，為海濱注入節日動感。

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

 

　　沿維港海濱漫步，市民及旅客可欣賞另一主題表演「極光幻境」。香港藝術館外牆將呈現流動極光，而香港太空館則化身巨型水晶球，加上超過7,000盞燈球打造的燈海效果，營造浪漫冬日。  

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

香港藝術館及香港太空館外牆將呈獻「極光幻境」，香港藝術館將披上夢幻絢麗的極光色彩，勾勒出醉人的北國風光

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

香港太空館則化身巨型水晶球，漫天雪花伴隨可愛馴鹿翩然飛舞。加上逾7,000盞燈球組成燈海，隨樂章變幻色彩，營造浪漫動人的冬日世界。

 

保誠保險香港冬日小鎮·尖沙咀
日期︰2026年11月18日至2027年1月5日
時間︰2026年11 月 18日晚上8時45分至晚上11時
常規時間：2026年11月19日至2027年1月5日晚上7時至晚上11時
特別日子安排：2026年12月24日至27日；2027年1月1日及2日延長開放時間至凌晨1時
2026年12月28日至30日暫停部分演出
2026年12月31日因應香港跨年倒數活動，暫停演出
地點︰尖沙咀香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

 

銅鑼灣變身精靈村莊

 

　　旅發局今年亦首次與希慎合作推出「香港冬日小鎮．銅鑼灣」。活動以聖誕老人與六隻精靈的奇幻故事為主軸，透過建築外牆光雕投影、燈海及節慶裝飾打造街頭光影世界。當中焦點設施是全長40米的戶外精靈酒吧，結合戶外餐飲及夜間休閒體驗。此外，區內亦會舉行聖誕市集、工作坊，以及本地文化導賞團等活動，帶領旅客探索銅鑼灣另一面。 

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

恩平道及希慎道亦會亮起閃爍燈飾及節慶裝飾。

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

希慎道將打造成全新全長40 米戶外精靈酒吧。

 

聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

「香港冬日小鎮．銅鑼灣」將於十二月中初開始舉行聖誕市集及一連串聖誕工作坊。

 

香港冬日小鎮·銅鑼灣
日期︰2026年11月25日至2027年1月3日
光影表演
日期及時間︰ 2026年11月25日至2027年1月3日晚上7時至10時
戶外精靈酒吧 
日期及時間︰ 2026年11月25日晚上8時至晚上10時
日期及時間︰ 2026年11月26日至2027年1月3日下午5時半至晚上10時
聖誕市集
日期︰ 2026年12月中
地點︰銅鑼灣利園區（軒尼詩道至禮頓道）

 

十萬份優惠刺激消費

 

　　除了節慶活動外，旅發局將聯同AlipayHK、支付寶及Alipay+推出「繽紛冬日賞」，送出超過十萬份優惠及獎賞。市民及旅客只需於參與商戶掃描指定二維碼，即有機會獲得餐飲及零售優惠；部分內地及海外電子錢包用戶更有機會獲得最高港幣或人民幣500元獎賞，以及QTS優質旅遊服務商戶折扣優惠。

 

除夕煙花壓軸登場

 

　　旅發局表示，除夕倒數煙花匯演將成為今年冬日巡禮壓軸活動，並以慶祝香港特別行政區成立30周年為主題，詳情稍後公布。

http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc

 

Tags:#聖誕好去處2026#聖誕節2026#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals#港漂生活情報#港漂樂活#旅發局#中環#尖沙咀#銅鑼灣#香港太空館#聖誕市集#香港文化中心
Add a comment ...Add a comment ...
免費入場！協青35週年青年文化祭：協青籃球慈善賽2026企業盃決賽、爆旋陀螺爭霸戰、Busking音樂表演
更多玩樂假期文章
免費入場！協青35週年青年文化祭：協青籃球慈善賽2026企業盃決賽、爆旋陀螺爭霸戰、Busking音樂表演

投票區

人民幣創逾4年新高
132
|
0

你會不會因為上述原因而減少北上，留港消費？

67%
不會
31%
不確定
2%
投票期：2026-11-09 ~ 2026-12-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處