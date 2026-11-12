聖誕好去處2026︱三大冬日小鎮︰中環巨型22米聖誕樹＋沉浸式光影表演＋尖沙咀太空館水晶球＋銅鑼灣戶外酒吧及市集

今個聖誕節認真忙，忙打卡！旅發局宣布「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點。大家除於中環巨型22米聖誕樹打卡，及欣賞中環地標外牆的沉浸式光影表演外，對岸的尖沙咀文化中心觀景台亦有匯演，其中太空館化身巨型水晶球加上燈海效果令人期待。銅鑼灣全長40米的戶外精靈酒吧，結合戶外餐飲及夜間休閒體驗，同場更有聖誕市集及工作坊等。

中環22米高巨型聖誕樹

旅發局宣布年度旗艦節慶活動「香港繽紛冬日巡禮」將於2026年11月18日至2027年1月5日舉行，今年活動規模為歷來最大，重點項目中環皇后像廣場花園將化身為歐陸風格的「香港冬日小鎮．中環」，以「環球聖誕歷奇」為主題。現場除了設有12米長經典蒸汽火車及聖誕裝飾外，最矚目的莫過於旅發局歷來最高、達22米高的戶外聖誕樹，成為今年冬日地標。場內亦設有歐陸風格小木屋及聖誕市集，讓市民選購節日禮品及特色美食。

沉浸式光影表演

活動期間，每晚七時起皇后像廣場花園附近多座標誌性建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈及香港文華東方酒店的建築外牆將化身巨型舞台，呈獻全新光影表演。演出共有八幕，故事以經典蒸汽火車貫穿全場，帶領觀眾穿梭冰雪天地、玩具世界及糖果王國等奇幻場景，並途經山頂纜車等香港特色地標。表演期間，巨型聖誕樹及小鎮内的打卡裝置亦會隨光影與音樂節奏變換色彩、互相呼應，營造沉浸式的感官體驗。

香港冬日小鎮·中環

開放日期︰2026年11月18日至2027年1月5日

開放時間︰2026年11 月 18日晚上8時至晚上11時30分

常規開放時間：2026年11月19日至12月22日；2026年12月27日至30日；2027年1月3日至 2027年1月5日

星期一至五：下午4時至晚上11時30分

星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分

節慶延長時段︰2026年12月23日上午11時至晚上11時30分

2026年12月24日至26日；2026年12月31日至2027年1月2日上午11時至翌日凌晨1時30分

聖誕市集

日期︰2026年11月18日至2027年1月3日(逢星期四至日)

時間︰星期四下午4時至晚上8時︱星期五下午4時至晚上9時︱星期六、日及公眾假期中午12時 至 晚上10時

2026年12 月21日至2026年12 月23日下午4時至晚上8時

2026年12 月24日上午11時至凌晨1時

2026年12月 25日上午11時至凌晨12時

地點︰中環皇后像廣場花園（南、北）

尖沙咀雙重光影盛宴

尖沙咀將以「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」為主題核心，香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館將成為大型光影展演場地。尖沙咀鐘樓及香港文化中心將化身光影舞台，上映洋溢歡樂氣氛的「冬日星光音樂會」。市民旅客可於文化中心觀景台欣賞匯演，屆時企鵝、松鼠等卡通動物朋友將逐一啟動神奇點唱機，將多首耳熟能詳的聖誕樂曲重新演繹成活力十足的流行舞曲、輕快熱鬧的搖擺爵士樂等，透過璀璨光影與動感音樂交織，為海濱注入節日動感。

沿維港海濱漫步，市民及旅客可欣賞另一主題表演「極光幻境」。香港藝術館外牆將呈現流動極光，而香港太空館則化身巨型水晶球，加上超過7,000盞燈球打造的燈海效果，營造浪漫冬日。

香港藝術館及香港太空館外牆將呈獻「極光幻境」，香港藝術館將披上夢幻絢麗的極光色彩，勾勒出醉人的北國風光

香港太空館則化身巨型水晶球，漫天雪花伴隨可愛馴鹿翩然飛舞。加上逾7,000盞燈球組成燈海，隨樂章變幻色彩，營造浪漫動人的冬日世界。

保誠保險香港冬日小鎮·尖沙咀

日期︰2026年11月18日至2027年1月5日

時間︰2026年11 月 18日晚上8時45分至晚上11時

常規時間：2026年11月19日至2027年1月5日晚上7時至晚上11時

特別日子安排：2026年12月24日至27日；2027年1月1日及2日延長開放時間至凌晨1時

2026年12月28日至30日暫停部分演出

2026年12月31日因應香港跨年倒數活動，暫停演出

地點︰尖沙咀香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

銅鑼灣變身精靈村莊

旅發局今年亦首次與希慎合作推出「香港冬日小鎮．銅鑼灣」。活動以聖誕老人與六隻精靈的奇幻故事為主軸，透過建築外牆光雕投影、燈海及節慶裝飾打造街頭光影世界。當中焦點設施是全長40米的戶外精靈酒吧，結合戶外餐飲及夜間休閒體驗。此外，區內亦會舉行聖誕市集、工作坊，以及本地文化導賞團等活動，帶領旅客探索銅鑼灣另一面。

恩平道及希慎道亦會亮起閃爍燈飾及節慶裝飾。

希慎道將打造成全新全長40 米戶外精靈酒吧。

「香港冬日小鎮．銅鑼灣」將於十二月中初開始舉行聖誕市集及一連串聖誕工作坊。

香港冬日小鎮·銅鑼灣

日期︰2026年11月25日至2027年1月3日

光影表演

日期及時間︰ 2026年11月25日至2027年1月3日晚上7時至10時

戶外精靈酒吧

日期及時間︰ 2026年11月25日晚上8時至晚上10時

日期及時間︰ 2026年11月26日至2027年1月3日下午5時半至晚上10時

聖誕市集

日期︰ 2026年12月中

地點︰銅鑼灣利園區（軒尼詩道至禮頓道）

十萬份優惠刺激消費

除了節慶活動外，旅發局將聯同AlipayHK、支付寶及Alipay+推出「繽紛冬日賞」，送出超過十萬份優惠及獎賞。市民及旅客只需於參與商戶掃描指定二維碼，即有機會獲得餐飲及零售優惠；部分內地及海外電子錢包用戶更有機會獲得最高港幣或人民幣500元獎賞，以及QTS優質旅遊服務商戶折扣優惠。

除夕煙花壓軸登場

旅發局表示，除夕倒數煙花匯演將成為今年冬日巡禮壓軸活動，並以慶祝香港特別行政區成立30周年為主題，詳情稍後公布。

http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc