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光通訊板塊動了
股市動向

光通訊板塊動了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　光通訊板塊昨天（11日）集體暴動，中際旭創A股(深:300308)漲15%重新站上6000億元人民幣市值。

 

　　新易盛(深:300502)漲16%，天孚通信(深:300394)漲13%，劍橋科技(滬:603083)、長飛光纖(滬:601869)漲停。

 

　　消息面上，「光」板塊是有突發大利好的：

 

　　價值線透露，微軟(US.MSFT)正在積極游說美國政府放棄對國內光通訊領域的禁令。微軟在北美地區有35座數據中心正在建設，還有130座數據中心處於規劃當中，跟亞馬遜(US.AMZN)、谷歌(US.GOOGL)並列，是北美數據中心三大玩家。

 

憧憬美解禁，股價應聲彈

 

　　這個路數跟之前的CXO有點類似，CXO當年主要靠禮來、輝瑞(US.PFE)等大藥企游說美國政府，如果脫離中國CXO，會影響美國醫藥研發進度和成本，這波AI算力主要靠下游雲計算廠商進行游說。

 

　　源傑科技(滬:688498)，從9月21日高點到11月6日這波最低點，1879元（人民幣．下同）高點殺到盤中最低的555元。一個多月股價打了3折！太恐怖。

 

　　劍橋科技(06166)11月9日開了三季度業績說明會，11月10日晚披露的投資者關係記錄表，構成了今日漲停的直接彈藥。這份記錄表做了兩件關鍵的事：

 

　　第一，正面否定了市場最大的擔憂。此前市場盛傳北美大客戶數據中心業務延遲、擔心劍橋科技被砍單。公司高管在說明會上明確回應：「相關傳聞與公司實際經營情況不符」，高速光模塊訂單需求旺盛，產能利用率持續高位，生產與交付按計劃推進。對於一隻被「砍單傳聞」壓制的光模塊標的來說，管理層的正面澄清本身就是最強的催化劑。

 

　　第二，給出了遠超市場預期的產能擴張指引。公司宣布：擬於2027年底前，在現有基礎上將高速光模塊年產能再擴充至少1000萬支。新增產能分布在中國嘉善、馬來西亞、墨西哥及美國。截至2026年9月初，公司月設計產能約100萬支，年化約1200萬支。再擴1000萬支年產能，意味著產能接近翻倍。

 

　　更關鍵的是，公司明確表示已對多項關鍵物料提前下單鎖定產能，為2027年大批量交付做好了準備。這不是模糊的「規劃中」，而是已經鎖定了上游物料。

 

　　2026年前三季度，公司營收49.2億元，按年增長46.5%；淨利潤7.6億元，按年增長193.3%。其中第三季度單季表現更猛：營收22.1億元，按年增長67.3%；淨利潤4.3億元，按年增長212.8%。第三季度的淨利潤環比第二季度也是翻倍以上的增長。　　

 

　此外，劍橋科技的高管在業績說明會上還特別強調，公司持續布局NPO（近封裝光學）、薄膜鈮酸鋰調製技術、LPO/LRO低功耗方案等下一代技術，以應對AI數據中心對功耗和總體擁有成本的嚴苛要求。這讓市場看到的不只是一家「當下800G賣得好」的公司，而是一家在技術路線上有梯次儲備的廠商。

 

　　但也需要注意，海外收入佔比超90%。如果北美大客戶的資本開支節奏出現任何波動，對劍橋科技的衝擊會比對客戶結構更分散的標的更直接。

 

板塊整體反彈會有多高？

 

　　《開源證券研報》指出，2027年800G及1.6T光模塊需求或持續高速增長，2.4T/NPO/XPO光模塊需求初現，CPO/NPO/OCS交換機出貨量或持續提升，光芯片向高功率快速升級，磷化銦、薄膜鈮酸鋰等新材料需求或快速提升；隨著全球AIDC建設的推進，普通光纖光纜、保偏光纖、空芯光纖需求或持續增長，光纖光纜景氣度或穩中有升。

 

　　中際旭創稱，目前行業需求依然強勁，主要客戶訂單已基本覆蓋2027年全年，部分重點客戶已給出2028年明確需求指引，預計公司800G、1.6T訂單需求仍將保持快速增長，NPO（近封裝光學）、XPO（超高密度可插拔光學）等下一代光互連產品需求將於明年下半年逐步釋放。

 

　　落到交易上來看，有市場人士認為，AI算力，主要有三波資金埋在裏面：

 

　　第一波是3至4月看到openclaw爆火和編程需求起來的資金，看對了方向，拿到了大結果，但是如果5至6月沒有撤退，也吃到了大回撤。

 

反彈三至五成機會大

 

　　第二波是5至6月追高的買入的，以險資為主，大結果沒拿到，吃到了大回撤，7月大幅調整過程中被埋了第三波是8至9月買入的，想做一波反彈。

 

　　一般A股龍頭板塊出現大幅回撤，都有一波B浪反彈，結果這次AI算力因為擁擠度太高，沒有出現B浪反彈，10月進一步殺跌。在10月進一步下跌過程中，第二波資金是砸盤主力，第三波資金又被埋了。

 

　　這波AI算力套的資金太多，衝擊前高不太可能，但是開啟一段30%至50%的B浪反彈問題不大，前期重倉這個方向被套的，可以趁這波反彈降降倉位。

 

　　光通訊板塊的炒作手法，在未來的一段時日，在其他科技板塊中，可以被輪流炒作。因為一如昨文所示，《槓桿資金回港抄底》。

 

光通訊板塊動了

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光通訊板塊動了

光通訊板塊動了

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#光通訊#股市暴動#微軟#亞馬遜#谷歌#數據中心#AI算力#半導體產業#光模塊#800G及1.6T技術#NPO技術#薄膜鈮酸鋰#CPO/OCS交換機#磷化銦#光纖光纜#長飛光纖#中際旭創#新易盛#天孚通信#劍橋科技#美國政府政策#市場反彈#投資風險#科技股#雲計算#A股
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