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最近《紐約時報》與半島電視台披露，敘利亞新政府正向沙特阿拉伯提供軍事支援，以對抗也門胡塞武裝。這樣看來，大馬士革在也門衝突中與利雅德結盟的姿態愈見明確。這一動向，標誌著自2024年底阿薩德政權倒台以來，新上任敘利亞臨時總統沙拉的外交政策，已轉向和區內遜尼派大國進行實務安全合作，同時正式展開去伊朗化，這無疑對中東權力結構起著重新洗牌作用。
國際評論

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

容我世說
張翠容
容我世說

　　最近《紐約時報》與半島電視台披露，敘利亞新政府正向沙特阿拉伯提供軍事支援，以對抗也門胡塞武裝。這樣看來，大馬士革在也門衝突中與利雅德結盟的姿態愈見明確。這一動向，標誌著自2024年底阿薩德政權倒台以來，新上任敘利亞臨時總統沙拉的外交政策，已轉向和區內遜尼派大國進行實務安全合作，同時正式展開去伊朗化，這無疑對中東權力結構起著重新洗牌作用。

 

　　敘利亞涉足數千公里外的也門戰事，首要動力源自戰後重建的迫切需求。為獲取資金與國際合法性，沙拉政府果斷切斷與伊朗的同盟，全面倒向波斯灣國家與西方。沙特已成為敘利亞最關鍵的資金來源，不只承諾逾160億美元投資，近期更批出約4億美元緊急貸款，並協助清償世界銀行欠款；華府亦於2026年將敘利亞移出「支持恐怖主義國家」黑名單。在安全上呼應沙特的關切，是大馬士革換取資金與外交善意的必要代價。

 

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

敘利亞正進行戰後重建，臨時總統沙拉需要尋找資金來源。(AP)

 

　　同時，隨著沙特、土耳其、巴基斯坦三國於2026年8月簽署具備共同防禦性質的《麥加聯合防禦協議》，正尋求加入該框架的敘利亞，實在急需展現其安全價值。相較於敏感的黎巴嫩或巴勒斯坦，也門算是遠離敘利亞邊境，這意味著大馬士革僅須提供情報偵察、後勤或訓練支援，便能向利雅德遞交「投名狀」，既履行安全協作義務，又能避免戰火引回本土並降低國內反彈，堪稱「低成本、高回報」的外交博弈。

 

　　隨著敘利亞全面「去伊朗化」，伊朗維繫20年的「什葉派之弧」陸路補給線徹底斷裂。如今敘利亞更在也門戰線上與沙特並肩對抗受伊朗支持的胡塞武裝，使伊朗失去黎凡特前沿陣地，其在阿拉伯半島南端的代理人也面臨更團結的遜尼派聯盟圍堵。

 

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

沙特、土耳其及巴基斯坦於8月簽署《麥加聯合防禦協議》，以應對伊朗的威脅。(AP)

 

　　事實上，當敘利亞遜尼派成功上台，沙特與土耳其又化競爭為合作，兩國分工合作，土耳其主導敘軍現代化訓練，沙特則提供財政與外交背書，加上《麥加聯合防禦協議》的制度連結，一個以沙、土為核心並吸納敘利亞的新型安全軸心正在成形。

 

　　不過， 面對以色列在敘利亞西南部的持續空襲與推進，單憑敘軍難以威懾。大馬士革透過融入沙特主導的集體安全體系，試圖背靠波斯灣強權，增加與以色列進行安全談判的外交籌碼。

 

　　與此同時，敘利亞的轉向，直接削弱了俄羅斯在地中海東岸的影響力，俄國不再是其不可或缺的保護傘；相反，沙、土、敘的安全整合，高度配合美國所推動的「中東盟友自主承擔防務」戰略，鞏固了親西方陣營的主導地位。

 

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

敘利亞軍隊接受土耳其主導的現代化訓練 (AP)

 

　　總體而言，敘利亞捲入也門戰局，是後阿薩德時代進行地緣重新定錨的縮影，已成功打破了國際孤立。然而，正如英國智庫漆咸樓所警示，敘利亞國內的庫德族自治、教派矛盾與民生壓力依然嚴峻。若沙拉政府為換取外援而過度捲入波斯灣衝突，一旦戰事擴大引發傷亡，極可能激起國內對「為外國而戰」的反彈，動搖政權穩定。如何在外部安全承諾與內部國家整合之間取得平衡，將是敘利亞能否真正重生的最大考驗。

Tags:#容我世說#大國博弈#敘利亞#沙拉（敘利亞總統）#也門衝突#胡塞武裝#沙特阿拉伯#伊朗#去伊朗化#大馬士革#利雅德#阿薩德#戰後重建#波斯灣國家#麥加聯合防禦協議#土耳其#巴基斯坦#什葉派之弧#遜尼派大國#軍事支援#區域聯盟#中東地緣政治#中東權力結構重組#美國外交政策#俄羅斯在中東影響力#庫德族自治#教派矛盾
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