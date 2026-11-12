近期美國科技股顯著波動，根據彭博資料，反映科技股表現的美國納斯達克綜合指數於10月份錄得逾5%的跌幅，跑輸大市（標普500指數）的跌約1%。一些上半年備受追捧的AI巨企在公布業績後股價更暴跌超過10%、甚至逾20%。明顯地，市場已由過去「有AI概念就買」，逐漸進入重新衡量估值、盈利及投資回報的階段。

筆者認為，AI概念股大幅調整的原因有很多，例如業績發布高峰期，市場更關注企業自由現金流和負債水平，以及AI業務最終能否帶來合理的投資回報。此外，屬於AI龍頭級數的Anthropic準備上市，有可能抽走市場資金。更重要的是市場解讀其上市文件，認為公司的增長前景沒有原先預期般亮麗，引伸至對整個行業有所擔憂。其實，2026年只剩下兩個月，不少機構投資者已從AI板塊累積豐厚回報，不排除會減持相關板塊配置，鎖定今年獲利。畢竟，今年聯儲局仍有機會加息，以及美國中期選舉都為市場帶來不確定性。

面對AI股大幅波動，投資者應該等待大跌入市嗎？問題是，沒有人能準確預測高位和低位。很多投資者會將今次的AI浪潮與2000年科網泡沫爆破相提並論，故筆者認為，投資者不妨重溫當時的市況，作一個參考。

根據彭博資料，2000年科網泡沫時期，美國納斯達克綜合指數於3月上旬以5048點見頂，其後指數由高峰至2002年低位跌幅達超過七成，直至約2015年4月才收復失地。倘若投資者於2000年3月高位一筆過投資了這指數，帳面上一度蝕逾70%，足足要等15年才可返至「家鄉」。事實上，往績而言，2000年科網泡沫爆破算是美股的其中一個較大型的熊市，科技股尤甚。

不過，假設投資者由2000年2月底接近最高位開始每月定期定額投資，直至2015年3月底。由於在科網股爆破及其後低位持續買入，組合早於2003年10月已回復至累計投入成本。到2015年3月，一次過投資才差不多回本之際，定投組合價值相當於累計投入本金逾兩倍。

當然，歷史不會簡單重演，而今天的AI浪潮也不能與2000年科網泡沫完全劃上等號。筆者認為，AI發展固然會繼續全速前行，但AI板塊投資卻不一定會像過去一兩年般「一往無前」，科技股表現仍會持續波動。透過定期定額方式投資，在市場下跌時以較低價格累積更多單位，降低平均買入成本。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

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（文章來源：經濟通通訊社）