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溫傑星期四｜光通訊板塊迎利好？｜Anthropic認購超額數倍成AI風向球！｜比比點睇中國人壽？
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溫傑星期四｜光通訊板塊迎利好？｜Anthropic認購超額數倍成AI風向球！｜比比點睇中國人壽？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　微軟(US.MSFT)及行業組織向特朗普政府施壓，要求放棄禁止進口中國AI關鍵部件及新型光收發器。業界警告禁令將拖慢美企在建及規劃中的逾百個數據中心建設，並削弱美國在AI競賽中的優勢。

 

　　前沿AI實驗室Anthropic尋求籌資至多904億美元，估值達1.4萬億美元，定於11月18日定價、次日正式交易。認購訂單已達發售股份數倍，在近期AI股震盪下，此宗IPO將成為檢驗市場對AI交易成色的關鍵風向球。

 

　　高盛維持國壽「中性」評級。報告指公司第三季銀保疲弱主因費用管控令銷售人員實質收入減少，惟股市波動未影響分紅產品紅利及銷售，代理及銀保渠道進入2027年仍見正面動能。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/C8-QikN0VLY?si=5QuJ01abhzQvxfoq

 

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